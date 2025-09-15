सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि संस्कृति
  4. Why is Navratri celebrated for 9 days
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (14:55 IST)

Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि 9 दिनों तक क्यों मनाई जाती है?

Navratri significance
Reason behind celebrating Navratri for 9 days: नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक क्यों मनाया जाता है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो इस पावन पर्व से जुड़ा है। नवरात्रि, यानी 'नौ रातें', भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक ऐसा अनूठा संगम है जो देवी दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों की पूजा को समर्पित है।ALSO READ: शारदीय नवरात्रि 2025, माता दुर्गा के 9 रूप, महत्व, रहस्य

इस बार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाए जाने के पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। आइए, जानें कि क्यों नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाती है और इसके पीछे की धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं।
 
आध्यात्मिक महत्व: आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, नवरात्रि को आंतरिक शुद्धि और आत्म-चिंतन का समय माना जाता है। नौ दिन की यह अवधि मनुष्य को अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर देती है। इसे एक तरह से 'नया जन्म' लेने का प्रतीक भी माना जाता है, जिस तरह से एक शिशु को जन्म लेने में नौ महीने लगते हैं।
 
पौराणिक कथा: सबसे प्रमुख कारण देवी दुर्गा और महिषासुर नामक असुर के बीच हुआ युद्ध है। यह माना जाता है कि महिषासुर ने अपनी राक्षसी शक्तियों के बल पर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। तब देवताओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर महाशक्ति देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ पूरे नौ दिनों तक भयंकर युद्ध किया और दसवें दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार, नवरात्रि के नौ दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं, और दसवें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है।
 
इस प्रकार, नवरात्रि का 9 दिनों तक मनाया जाना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की विजय, नारी शक्ति का सम्मान और आत्म-सुधार के गहरे आध्यात्मिक संदेश को भी दर्शाता है।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: मालवा के 8 खास दुर्गा मंदिर, जहां जाकर होगी मन्नत पूरी
 
नौ देवियों की पूजा: नवरात्रि के हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। इन नौ स्वरूपों को 'नवदुर्गा' के नाम से जाना जाता है:
 
शैलपुत्री: हिमालय की पुत्री, देवी पार्वती का पहला स्वरूप।
 
ब्रह्मचारिणी: तपस्या और वैराग्य का प्रतीक।
 
चंद्रघंटा: शांति और वीरता का प्रतीक।
 
कूष्मांडा: ब्रह्मांड की निर्माता।
 
स्कंदमाता: भगवान कार्तिकेय की माता।
 
कात्यायनी: बुराई का नाश करने वाली।
 
कालरात्रि: भय और अंधकार को दूर करने वाली।
 
महागौरी: पवित्रता और शांति का प्रतीक।
 
सिद्धिदात्री: सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली।
 
इन नौ रूपों की पूजा करके भक्त शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।ALSO READ: Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन पहनें अलग रंग, मिलेगा मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

Mangal Gochar 2025: तुला राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समयMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 को रात 08:18 बजे मंगल ग्रह कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के अनुसार, तुला राशि में मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें आने वाले एक महीने तक सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं किन 4 राशियों को इस गोचर से सतर्क रहना होगा:-

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्ध

Shraddha Paksha 2025: नवजात की मृत्यु के बाद शास्त्र के अनुसार कैसे करना चाहिए श्राद्धkya bacchon ka shradh hota hai: सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए? इस विषय पर शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताएं कुछ विशेष नियम बताती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। आम तौर पर, जब किसी व्यक्ति का निधन होता है, तो उसका श्राद्ध उसकी मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन नवजात शिशु के लिए नियम थोड़े अलग हैं।

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?

Solar eclipse 2025: सूर्य ग्रहण 2025: क्या 21 सितंबर का ग्रहण भारत में दिखेगा?क्या 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानी

Navratri Story 2025: नवरात्रि पर्व की कहानीNavratri 2025 katha: नवरात्रि, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह नौ रातों और दस दिनों तक चलने वाला एक ऐसा उत्सव है जो नारी शक्ति, यानी देवी दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है। इस पर्व के पीछे कई कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कहानी महिषासुर नामक राक्षस और माँ दुर्गा के बीच हुए भयंकर युद्ध की है।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमशारदीय नवरात्रि 2025: गरबा उत्सव के नियम और महत्व

और भी वीडियो देखें

Shardiya navratri 2025: मालवा के 8 खास दुर्गा मंदिर, जहां जाकर होगी मन्नत पूरी

Shardiya navratri 2025: मालवा के 8 खास दुर्गा मंदिर, जहां जाकर होगी मन्नत पूरीShardiya navratri 2025: मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि का उत्वस धूमधाम से मनाया जाता है। देवास में आध्यात्मिक महौल में दुर्गा पांडाल और गरबा उत्सव का नजारा देखते ही बनता है, वहीं इंदौर में गरबा उत्सव की बहुत ज्याद प्रचलन है। धार, झाबुआ, ग्वालियर, सागर, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, शुजालपुर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा जिले आते हैं। आओ जानते हैं मालवा प्रांत के खास चमत्कारिक दुर्गा मंदिर जहां जाकर होगी आपकी मन्नत पूर्ण।

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में दशमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां

shraddha Paksha 2025: श्राद्ध पक्ष में दशमी तिथि का श्राद्ध कैसे करें, जानिए कुतुप काल मुहूर्त और सावधानियां2025 Shradh Paksha: पितृ पक्ष में दशमी तिथि का श्राद्ध उन पूर्वजों के लिए किया जाता है, जिनका निधन दशमी तिथि को हुआ था। इस दिन विधिवत श्राद्ध कर्म करने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। आइए यहां जानते हैं श्राद्ध पक्ष में दशमी का श्राद्ध कैसे करें?

शारदीय नवरात्रि 2025, माता दुर्गा के 9 रूप, महत्व, रहस्य

शारदीय नवरात्रि 2025, माता दुर्गा के 9 रूप, महत्व, रहस्य9 forms of Maa Durga: शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा के नौ रूपों या नवदुर्गा को समर्पित एक प्रधान पर्व है जिसमें नौ दिनों तक विभिन्न रूपों की पूजा होती है। हर रूप देवी के अलग‑अलग गुणों, चक्रों और सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस लेख में शारदीय नवरात्रि 2025 के संदर्भ में तारीखें और हर रूप का महत्व बताया है...

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?

Vishwakarma puja 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कब रहेगी, क्या करते हैं इस दिन?Happy Vishwakarma Puja 2025: इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2025, दिन बुधवार को मनाई जाएगी। यह दिन शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को समर्पित माना गया है। इस दिन विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा के साथ-साथ औजारों और मशीनों का पूजन भी किया जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 सितंबर, 2025)Today Horoscope Rashifal 15 September 2025 | कैसा रहेगा आज 15 सितंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com