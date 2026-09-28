  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. october 2026 calendar with festival
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 28 September 2026 (13:21 IST)

अक्टूबर 2026 के ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन सहित जानिए प्रमुख व्रत एवं त्योहार

october 2026 calendar
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (13:21 IST)
google-news
अक्टूबर 2026 धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी (दशहरा) और करवा चौथ जैसे प्रमुख त्यौहार आ रहे हैं। इस माह में 26 अक्टूबर तक हिन्दू माह आश्‍विन मास भी रहेगा। इस माह का काफी महत्व मानाया गया है। चलिए जानते हैं इस माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहरों के बारे में।
 

1. मुख्य ग्रह गोचर एवं नक्षत्र परिवर्तन (अक्टूबर 2026)

शुक्र का वक्री होना (3 अक्टूबर):

महीने की शुरुआत में ही 3 अक्टूबर को सौंदर्य, भौतिक सुख और धन के कारक ग्रह शुक्र वक्री अवस्था में आएंगे। शुक्र की वक्री चाल के कारण वित्तीय फैसलों, खरीदारी और व्यक्तिगत संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश (9 अक्टूबर):

कर्मफलदाता शनि देव 9 अक्टूबर को अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए रेवती नक्षत्र से निकलकर अपने ही स्वामित्व वाले उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण करेंगे। शनि का अपने नक्षत्र में आना अनुशासन, कड़े परिश्रम और कर्मों के अनुसार फल प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाता है।
 

सूर्य की तुला संक्रांति (17 अक्टूबर):

17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर अपने नीच स्थान तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से तुला संक्रांति बनेगी। करियर, प्रशासन और मान-सम्मान के कारक सूर्य के तुला राशि में जाने से कार्यक्षेत्र में साझेदारियों और लेन-देन के मामलों पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा।
 

बुध का तुला राशि में वक्री होना (24 अक्टूबर):

बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क के कारक बुध ग्रह 24 अक्टूबर को तुला राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। वक्री अवस्था के दौरान जरूरी दस्तावेजों, समझौते, लेन-देन और संवाद में विशेष सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इस दौरान गलतफहमी या कार्यों में थोड़ी देरी होने की संभावना बनी रहती है।
 

देवगुरु बृहस्पति का सिंह राशि में महागोचर (31 अक्टूबर):

महीने के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को इस साल का सबसे बड़ा गोचर होगा। ज्ञान, संतान और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च-मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में गुरु का प्रवेश आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, शिक्षा और आर्थिक उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा।

2. प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की तिथियां:

02 अक्टूबर शुक्रवार: गांधी जयंती
03 अक्टूबर शनिवार: जीवितपुत्रिका (जितिया) व्रत, महालक्ष्मी व्रत समाप्त, कालभैरव अष्टमी
06 अक्टूबर मंगलवार: इंदिरा एकादशी (पितृ पक्ष एकादशी)
08 अक्टूबर गुरुवार: प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष), मासिक शिवरात्रि
10 अक्टूबर शनिवार: सर्वपितृ अमावस्या (पितृ पक्ष का समापन)
11 अक्टूबर रविवार: शारदीय नवरात्रि आरंभ, घटस्थापना, महाराजा अग्रसेन जयंती
16 अक्टूबर शुक्रवार: सरस्वती आह्वान, बिलव निमंत्रण
17 अक्टूबर शनिवार: तुला संक्रांति, सरस्वती पूजा
18 अक्टूबर सोमवार: दुर्गा महाअष्टमी
19 अक्टूबर सोमवार: दुर्गा महाअष्टमी, महानवमी, सन्धि पूजा
20 अक्टूबर मंगलवार: विजयादशमी (दशहरा), आयुध पूजा, दुर्गा विसर्जन
25 अक्टूबर रविवार: शरद पूर्णिमा (कोजागरी लक्ष्मी पूजा)
26 अक्टूबर सोमवार: महर्षि वाल्मीकि जयंती
29 अक्टूबर गुरुवार: करवा चौथ व्रत (करक चतुर्थी)
नोट: नवरात्रि का समापन विजयादशमी के साथ 20 अक्टूबर को होगा, जबकि धनतेरस और दिवाली जैसे पर्व इस वर्ष नवंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में मनाए जाएंगे।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
शुक्र-सूर्य का द्वि-द्वादश संबंध: 6 राशियों के लिए शुभ संकेत, धन और करियर में मिल सकता है लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 सितंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय18 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत

बुधादित्य राजयोग से चमकेगा 4 राशियों का भाग्य! कन्या राशि में बुध-सूर्य की युति से मिलेंगे शुभ संकेत07 सितंबर को बुध के बाद 17 सितंबर 2026 को सूर्य ग्रह ने कन्या राशि में गोचर किया है। बुध और सूर्य की इस युति से कन्या राशि में एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण हुआ है। ज्योतिषशास्त्र में सूर्य को सफलता, पद-प्रतिष्ठा और आत्मा का कारक माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी के स्वामी हैं।

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावा

भविष्य मालिका की भविष्यवाणी: क्या मक्का-मदीना में होगा घोर युद्ध? जानें क्या किया गया है दावाहाल ही में मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का पर हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले के दावे के बाद, ओडिशा के प्रसिद्ध 'भविष्य मालिका' ग्रंथ की एक भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। लगभग 600 वर्ष पूर्व ओडिशा के पंचसखाओं (विशेषकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी) द्वारा ताड़पत्रों पर रचित इस ग्रंथ में मक्का, मदीना और पूरे मध्य पूर्व (Middle East) क्षेत्र में भीषण एवं विनाशकारी युद्ध होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेत

नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर: जानिए कुंडली में क्या कहते हैं ग्रह-नक्षत्र और भविष्य के संकेतNarendra Modi 76th Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में दोपहर 12:09 बजे हुआ था। ज्योतिषीय जानकारी के अनुसार, उनकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है और उनकी राशि भी वृश्चिक है। सूर्य और पाश्चात्य राशि कन्या है। इस साल 17 सितंबर 2026 को वे 76 साल के हो जाएँगे। आइए उनकी वर्षफल कुंडली के आधार पर जानते हैं कि कैसा रहेगा उनका भविष्य।

नीच के मंगल का देश-दुनिया और 12 राशियों पर कैसा होगा असर? इन मामलों में रहें सतर्क

नीच के मंगल का देश-दुनिया और 12 राशियों पर कैसा होगा असर? इन मामलों में रहें सतर्कKark ka mangal 2026: 18 सितंबर 2026, शुक्रवार की शाम ठीक 5:03 बजे ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी नीच राशि 'कर्क' में कदम रखने जा रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब मंगल जैसा उग्र ग्रह नीच का होता है, तो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर उथल-पुथल की स्थितियां बनती हैं। हालांकि, देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी इस नकारात्मकता की धार को कम करने और परिस्थितियों को संभालने में मददगार साबित होगी। आइए जानते हैं मंगल के इस महत्वपूर्ण गोचर का हम पर और दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है:-