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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 28 September 2026 (09:29 IST)

शुक्र-सूर्य का द्वि-द्वादश संबंध: 6 राशियों के लिए शुभ संकेत, धन और करियर में मिल सकता है लाभ

shukra surya dwi dwadash sambandh
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (09:33 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में जब शुक्र (Venus) और सूर्य (Sun) एक-दूसरे से 30 डिग्री का कोणीय अंतर (angular distance) बनाते हैं, तो इसे 'द्वादश भाव' या 'द्वि-द्वादश संबंध' (Semi-Sextile Aspect) के रूप में जाना जाता है। सूर्य और शुक्र के इस 30 डिग्री गोचर (द्वि-द्वादश संबंध) के दौरान जब शुक्र सूर्य के तेज से मुक्त होकर पूर्ण प्रभाव में आते हैं, तब विशेष रूप से निम्नलिखित राशियों पर सबसे शुभ और अनुकूल प्रभाव पड़ता है:-
 

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मजबूती लेकर आता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।
 

2. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और कलात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है। यदि आप मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या फैशन उद्योग से जुड़े हैं, तो आपको बड़ा आर्थिक लाभ और नया पद मिल सकता है।
 

3. सिंह राशि

चूंकि सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, इसलिए शुक्र का सूर्य से 30 डिग्री की दूरी पर होना सिंह राशि वालों के मान-सम्मान और आकर्षण में भारी वृद्धि करता है। आपको सरकारी या प्रशासनिक कार्यों से लाभ होगा और भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च करने के योग बनेंगे।
 

4. तुला राशि

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। सूर्य से उचित दूरी बनने पर शुक्र का बल बढ़ जाता है, जिससे तुला राशि के जातकों के व्यापार में बड़ा मुनाफा होता है। दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में मधुरता आती है तथा नए व्यावसायिक अनुबंध (deals) फाइनल हो सकते हैं।
 

5. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य वृद्धि और दूरगामी यात्राओं का योग बनाता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी।
 

6. कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय अचानक धन लाभ और करियर में उन्नति के अवसर लाता है। नए संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आर्थिक रूप से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे।
 
इन राशियों के जातकों को इस अवधि में अपने कार्यक्षेत्र में नए अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह गोचर उन्हें मान-सम्मान और समृद्धि दोनों प्रदान करने की क्षमता रखता है।
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