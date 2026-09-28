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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 28 September 2026 (09:08 IST)

शुक्र का वक्री गोचर: 5 राशियों के लिए शुरू होगा शुभ समय, धन-प्रेम में मिल सकता है लाभ

shukr ka vakri gochar 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (09:11 IST)
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शुक्र देव 03 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12:45 बजे अपनी स्वराशि तुला में वक्री चाल चलेंगे। गोचर के दौरान वे चित्रा नक्षत्र के बाद स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, वैभव, प्रेम और आकर्षण का कारक माना गया है। तुला राशि में शुक्र का वक्री होना कुछ विशेष राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली और शुभ परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। यहाँ उन राशियों का विवरण दिया जा रहा है, जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा:
 

1. मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह वक्री गोचर रचनात्मकता और आर्थिक लाभ लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचारों की सराहना होगी। यदि आप कला, लेखन या मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपको बड़ा अवसर मिल सकता है। पुरानी योजनाओं से धन लाभ होगा और प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी।
 

2. सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय साहस, पराक्रम और मान-सम्मान में वृद्धि का है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी। यदि आप किसी नए व्यापार या परियोजना की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है। भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे।
 

3. तुला राशि

शुक्र आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण देखने को मिलेगा। आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें बड़ा मुनाफा हो सकता है। दांपत्य जीवन में लंबे समय से चल रही अनबन खत्म होगी और खुशहाली आएगी।
 

4. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर इच्छाओं की पूर्ति और आय में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे, जिससे पदोन्नति के योग बनेंगे। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
 

5. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का वक्री होना भाग्य का साथ दिलाने वाला साबित होगा। धर्म-कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा से आर्थिक लाभ होगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।
 
उपाय: शुक्रदेव के शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में मिश्री या दही का दान करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
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