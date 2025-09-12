Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन पहनें अलग रंग, मिलेगा मां दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद
9 colours of navratri and their significance: नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का उत्सव है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसमें रंगों का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन एक विशेष रंग के वस्त्र पहनने से माता रानी के नौ अलग-अलग रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के नौ दिन कौन-कौन से रंग पहनना शुभ माना जाता है और उनका क्या महत्व है।
पहला दिन: शैलपुत्री (लाल रंग) नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन लाल रंग पहनना शुभ माना जाता है। लाल रंग प्रेम, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। यह रंग मां दुर्गा के उत्साह और शक्ति को दर्शाता है।
दूसरा दिन: ब्रह्मचारिणी (नीला रंग) दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। इस दिन नीला रंग पहनना चाहिए। यह रंग शांति, ज्ञान और स्थिरता का प्रतीक है।
तीसरा दिन: चंद्रघंटा (पीला रंग) तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन पीला रंग पहनें। पीला रंग खुशी, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक है।
चौथा दिन: कूष्मांडा (हरा रंग) चौथा दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। इस दिन हरा रंग पहनना चाहिए। हरा रंग प्रकृति, विकास और ताजगी का प्रतीक है।
पांचवा दिन: स्कंदमाता (सफेद रंग) पांचवे दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। सफेद रंग ज्ञान, संतुलन और सादगी का प्रतीक है।
छठा दिन: कात्यायनी (नारंगी रंग) छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनें। नारंगी रंग उत्साह, सकारात्मकता और खुशी का प्रतीक है।
सातवां दिन: कालरात्रि (काला रंग) सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। यह दिन काला रंग पहनने के लिए शुभ है। काला रंग अंधकार के नाश और रक्षा का प्रतीक है।
आठवां दिन: महागौरी (गुलाबी रंग) आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। गुलाबी रंग प्रेम, दया और करुणा का प्रतीक है।
नवां दिन: सिद्धिदात्री (बैंगनी रंग) नवरात्रि का अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन बैंगनी रंग पहनना चाहिए। बैंगनी रंग समृद्धि, सम्मान और शक्ति का प्रतीक है।
नवरात्रि में रंगों का महत्व
नवरात्रि में इन रंगों के वस्त्र पहनने से न केवल हम मां दुर्गा के नौ रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन भी लाता है। ये रंग हमें हर दिन एक नई भावना और ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, जिससे हम इस पवित्र पर्व का पूरा लाभ उठा पाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहराई से व्यक्त कर सकते हैं।
