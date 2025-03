चैत्र नवरात्रि में कौन सा रंग पहनें? जानें 9 दिन के 9 रंगों का शुभ महत्व जानिए नवरात्रि के लेटेस्ट और ट्रेंडी स्टाइलिंग टिप्स

chaitra navratri colours to wear according to 9 days: चैत्र नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो देवी दुर्गा के नौ रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इस पावन अवसर पर, प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है, और उनके साथ जुड़े रंगों के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। यह प्रथा न केवल आध्यात्मिक महत्व रखती है, बल्कि फैशन के दृष्टिकोण से भी आपको त्योहार के रंग में रंगने का अवसर देती है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 के नौ दिनों में कौन से रंग पहनना शुभ होगा और इन रंगों को अपने परिधानों में कैसे शामिल किया जा सकता है।

पहला दिन: नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन नारंगी रंग पहनना शुभ माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। आप नारंगी रंग की साड़ी, सलवार कमीज या कुर्ता चुन सकती हैं। इसे सुनहरे आभूषणों के साथ संयोजित करें ताकि आपका लुक और भी आकर्षक लगे।

दूसरा दिन: दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। सफेद रंग की चूड़ीदार, अनारकली या साड़ी पहनें। इसे मोती के आभूषणों के साथ मिलाएं ताकि आपका लुक सरल और सुंदर लगे।

तीसरा दिन: तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। लाल रंग की लहंगा चोली, साड़ी या पटियाला सूट पहनें। इसे पारंपरिक सोने या कुंदन के आभूषणों के साथ संयोजित करें ताकि आपका लुक भव्य लगे।

चौथा दिन: चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है। रॉयल ब्लू रंग स्थिरता और गहन सोच का प्रतीक है। रॉयल ब्लू रंग की साड़ी, गाउन या सलवार कमीज चुनें। इसे सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी के साथ मिलाएं ताकि आपका लुक शाही लगे।

पांचवां दिन: पांचवें दिन देवी स्कंदमाता की आराधना होती है। पीला रंग आशा, ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। पीले रंग की चंदेरी साड़ी, कुर्ता या अनारकली पहनें। इसे हल्के गहनों के साथ संयोजित करें ताकि आपका लुक ताजगी भरा लगे।

छठा दिन: छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। हरा रंग नई ऊर्जा, समृद्धि और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। हरे रंग की साड़ी, सलवार कमीज या लहंगा चुनें। इसे फूलों के आभूषणों या हल्के गहनों के साथ मिलाएं ताकि आपका लुक प्राकृतिक और आकर्षक लगे।

सातवां दिन: सातवें दिन देवी कालरात्रि की आराधना होती है। ग्रे रंग साहस और शक्ति का प्रतीक है। ग्रे रंग की साड़ी, कुर्ता या गाउन पहनें। इसे चमकीले आभूषणों या रंगीन दुपट्टे के साथ संयोजित करें ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगे।

आठवां दिन: आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। बैंगनी रंग भव्यता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। बैंगनी रंग की साड़ी, अनारकली या लहंगा चुनें। इसे सिल्वर या पर्ल ज्वेलरी के साथ मिलाएं ताकि आपका लुक रॉयल और आकर्षक लगे।

नौवां दिन: नौवें दिन, जिसे राम नवमी भी कहा जाता है, देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मोर हरा रंग सुंदरता, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। मोर हरे रंग की साड़ी, कुर्ता या गाउन पहनें। इसे गोल्डन आभूषणों के साथ संयोजित करें ताकि आपका लुक भव्य और आकर्षक लगे।





