सीधे किडनी पर वार करता है क्रिएटिनिन, जानिए बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ने से क्या होता है? क्रिएटिनिन बढ़ने के लक्षण और इसे कम करने के असरदार घरेलू उपाय

Symptoms and home remedies for creatinine control in hindi: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से बॉडी में कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक समस्या है क्रिएटिनिन का बढ़ा हुआ स्तर, जो किडनी से जुड़ी परेशानियों की ओर इशारा करता है। अगर बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, तो यह किडनी के सही से काम न करने का संकेत हो सकता है। यह एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो मसल्स के काम करने के दौरान बनता है और नॉर्मली किडनी इसे यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती है। लेकिन जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, तो यह ब्लड में जमा होने लगता है और हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्रिएटिनिन बढ़ने से क्या होता है?

अगर बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। यह सीधे किडनी के फंक्शन पर असर डालता है और किडनी फेलियर (Kidney Failure) जैसी गंभीर स्थिति भी हो सकती है। इसके अलावा, व्यक्ति को थकान, कमजोरी, भूख न लगना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत और यूरिन कम आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ मामलों में हाई ब्लड प्रेशर (High BP) और शरीर में सूजन भी देखने को मिलती है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे डायलिसिस (Dialysis) की जरूरत पड़ सकती है।

क्रिएटिनिन का स्तर कैसे कम करें?

अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है, तो आपको तुरंत अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है। कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय (Home Remedies) अपनाकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं:

1. ज्यादा पानी पिएं- बॉडी को डिटॉक्स करने और क्रिएटिनिन कम करने के लिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।

2. फाइबर युक्त डाइट लें- हरी सब्जियां, फल, ओट्स और ब्राउन राइस खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स कम होते हैं और किडनी हेल्दी रहती है।

3. नमक और प्रोटीन का सेवन कम करें- ज्यादा नमक (Salt) और प्रोटीन (Protein) खाने से किडनी पर ज्यादा लोड पड़ता है, इसलिए इन्हें लिमिट में लें।

4. गर्म पानी में धनिया उबालकर पिएं- यह एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है और किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है।

5. गिलोय और नीम का काढ़ा पिएं- ये दोनों आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां किडनी हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

6. ग्रीन टी और हर्बल टी अपनाएं- यह किडनी को हेल्दी रखती हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं।

7. एक्टिव रहें और एक्सरसाइज करें- हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, योग और वॉकिंग से ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और किडनी बेहतर तरीके से काम करती है।

कब करें डॉक्टर से संपर्क?

अगर आपको लगातार थकान, सूजन, यूरिन कम आना या ब्लड प्रेशर हाई रहने जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने पर डॉक्टरी सलाह लेना बेहद जरूरी है, ताकि सही समय पर इलाज हो सके और किडनी को डैमेज से बचाया जा सके।





