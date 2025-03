सुबह उठते ही लगती है तेज भूख? जानिए इसके 5 चौंकाने वाले कारण और राहत के उपाय क्या सुबह उठते ही भूख लगना सामान्य है या है किसी बीमारी का संकेत? पढ़ें पूरी जानकारी

Why do I wake up feeling sick and hungry: बहुत से लोग सुबह उठते ही जबरदस्त भूख महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को नाश्ते का ख्याल भी नहीं आता। अगर आपको रोजाना सुबह आंख खुलते ही भूख सताने लगती है, तो यह सिर्फ एक सामान्य आदत नहीं, बल्कि आपके शरीर में किसी अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है। शरीर में पोषण की कमी, शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव या हार्मोन असंतुलन जैसी कई समस्याएं इसके पीछे हो सकती हैं। अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है, तो इसे नज़रअंदाज करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर सुबह उठते ही भूख लगने के पीछे कौन-कौन सी वजहें हो सकती हैं।

1. ब्लड शुगर लेवल का गिरना (Low Blood Sugar - Hypoglycemia)

अगर आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो सुबह उठते ही तेज़ भूख लग सकती है। यह समस्या उन लोगों में अधिक देखी जाती है जो डायबिटीज के मरीज हैं, या फिर रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच बहुत लंबा गैप रखते हैं। ब्लड शुगर कम होने से शरीर को तुरंत एनर्जी की जरूरत महसूस होती है, जिससे भूख बढ़ जाती है। अगर आपको सुबह भूख के साथ कमजोरी, सिरदर्द या चक्कर आने की समस्या भी हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

2. हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट (High-Carb Diet Before Bed)

अगर आप रात के खाने में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट (जैसे चावल, ब्रेड, मिठाई या मीठे खाद्य पदार्थ) खाते हैं, तो आपकी बॉडी रातभर में इन कार्ब्स को तेजी से पचा लेती है। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल में अचानक गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह उठते ही तेज भूख महसूस होती है। इसलिए रात के खाने में हेल्दी फाइबर और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें, ताकि पेट ज्यादा देर तक भरा रहे और सुबह अचानक भूख न लगे।

3. हार्मोन असंतुलन (Hormonal Imbalance - Ghrelin and Leptin Issues)

भूख को कंट्रोल करने वाले दो मुख्य हार्मोन होते हैं – घ्रेलिन (Ghrelin) और लेप्टिन (Leptin)। घ्रेलिन भूख बढ़ाने का काम करता है, जबकि लेप्टिन भूख को कम करता है। अगर आपके शरीर में इन दोनों हार्मोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो सुबह उठते ही भूख ज्यादा लग सकती है। खासतौर पर अगर आप देर रात तक जागते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो घ्रेलिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे सुबह उठते ही भूख लगने की संभावना बढ़ जाती है।

4. डिहाइड्रेशन (Dehydration - पानी की कमी)

बहुत बार हम जिसे भूख समझते हैं, वह असल में डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) होती है। अगर आपका शरीर रातभर में पर्याप्त हाइड्रेटेड नहीं रहता, तो सुबह उठते ही कमजोरी और भूख जैसा एहसास हो सकता है। कई बार प्यास और भूख का एहसास एक जैसा लगता है, जिससे हम खाने की ओर भागते हैं। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं और देखें कि आपकी भूख कम होती है या नहीं।

5. नींद की कमी और स्ट्रेस (Lack of Sleep & Stress - Poor Sleep & Cortisol Spike)

अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती या आप तनाव में रहते हैं, तो यह भी सुबह भूख लगने की एक बड़ी वजह हो सकती है। नींद की कमी से शरीर में कोर्टिसोल (Cortisol) नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे भूख बढ़ाने वाला हार्मोन घ्रेलिन भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि खराब नींद लेने वाले लोगों को सुबह उठते ही भूख ज्यादा लगती है। अगर आप देर रात तक मोबाइल स्क्रीन पर रहते हैं या गहरी नींद नहीं लेते, तो अपनी नींद की क्वालिटी सुधारना बहुत जरूरी है।

कैसे पाएं राहत?

अगर आपको सुबह उठते ही ज्यादा भूख लगती है, तो सबसे पहले अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। रात के खाने में हेल्दी प्रोटीन और फाइबर युक्त चीजें खाएं, सोने से पहले मीठे और हाई कार्ब फूड्स से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और नींद की क्वालिटी सुधारें। अगर समस्या ज्यादा बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि यह डायबिटीज़ या अन्य गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है।





अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।