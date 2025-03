Chaitra navratri diet: नवरात्रि में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल? जानें सही डाइट टिप्स कैसा होना चाहिए चैत्र नवरात्रि का डाइट प्लान?

how to fast for chaitra navratri hindi: चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगी। यह नौ दिनों का पावन पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं और मां की कृपा पाने के लिए पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन व्रत के दौरान सही खानपान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि शरीर स्वस्थ रहे और उपवास के फल का पूर्ण लाभ मिल सके।

व्रत में क्यों जरूरी है सही डाइट प्लान?

चैत्र नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर व्रत के दौरान खानपान में लापरवाही बरती जाए तो इससे कमजोरी, चक्कर आना या पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि सही डाइट प्लान और उपवास के टिप्स का पालन करें। व्रत में पौष्टिक आहार का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और भक्ति के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सकता है।

कैसा होना चाहिए चैत्र नवरात्रि का डाइट प्लान?

व्रत के दौरान बहुत से लोग फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ पानी या जूस का सेवन करते हैं। लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में कमजोरी आ सकती है। इसलिए उपवास में पौष्टिक और संतुलित आहार का सेवन करें। साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, मूंगफली, मखाना और फलों का सेवन उत्तम माना जाता है।

सुबह का नाश्ता:

व्रत के दौरान सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। इसके बाद फलों का सलाद या मखाने का हलवा खा सकते हैं। अगर चाहें तो एक गिलास दूध या छाछ भी पी सकते हैं।

दोपहर का भोजन:

दोपहर में साबूदाना खिचड़ी या कुट्टू की पूरी के साथ आलू की सब्जी खाना फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा दही या रायता भी शामिल कर सकते हैं। खाने में सेंधा नमक का ही उपयोग करें, क्योंकि यह पाचन के लिए अच्छा होता है।

शाम का नाश्ता:

शाम के समय भूख लगने पर भुने हुए मखाने या मूंगफली का सेवन करें। अगर मीठा खाने का मन हो तो राजगिरा के लड्डू या फलाहारी लड्डू खा सकते हैं।

रात का भोजन:

रात में हल्का और सुपाच्य भोजन करें। कुट्टू के आटे की रोटी के साथ लौकी या कद्दू की सब्जी खाना सेहत के लिए लाभकारी है। दही का सेवन भी कर सकते हैं।

व्रत के दौरान इन बातों का रखें ध्यान:

उपवास में ज्यादा तला-भुना या मसालेदार भोजन न करें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन न हो।

ज्यादा देर तक खाली पेट न रहें, थोड़ा-थोड़ा खाएं।

व्रत के दौरान शरीर को आराम दें और ज्यादा थकावट न होने दें।

डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी या फलों का रस पिएं।

नवरात्रि व्रत में स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे रहें?

चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की आराधना और आत्मशुद्धि है। लेकिन साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। नियमित अंतराल पर पौष्टिक आहार का सेवन करें और नींबू पानी या छाछ से शरीर में जल की पूर्ति करें। व्रत में अनाज न खाकर फल और फलाहारी व्यंजन खाएं।





