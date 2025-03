बैठते या खड़े होते समय चटकती हैं पैरों की हड्डियां? जानिए इसके 5 बड़े कारण

Why do I wake up feeling sick and hungry: बहुत से लोग सुबह उठते ही जबरदस्त भूख महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों को नाश्ते का ख्याल भी नहीं आता। अगर आपको रोजाना सुबह आंख खुलते ही भूख सताने लगती है, तो यह सिर्फ एक सामान्य आदत नहीं, बल्कि आपके शरीर में किसी अंदरूनी गड़बड़ी का संकेत भी हो सकता है।