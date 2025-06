क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से जल्दी आता है बुढ़ापा, जानिए सच्चाई

why chicken used in jet engines: क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज के इंजन कितने सुरक्षित होते हैं? खासकर पक्षियों से टकराने की स्थिति में? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हवाई जहाज के टर्बाइन इंजन की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए एक बेहद अनोखा और चौंकाने वाला तरीका अपनाया जाता है: चिकन गन टेस्ट! जी हाँ, इसमें सचमुच मुर्गे का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है यह टेस्ट और क्यों है यह इतना ज़रूरी।