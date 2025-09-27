शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (08:58 IST)

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

3 अक्टूबर 2025 का पंचांग
Shani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

शनि का नक्षत्र परिवर्तन: क्या है इसका महत्व?
शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य लाता है। जब शनि किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस नक्षत्र से संबंधित गुणों और प्रभावों में वृद्धि होती है। पूर्वभाद्रपद नक्षत्र, जिसका स्वामी बृहस्पति है, ज्ञान, आध्यात्मिकता और विस्तार का प्रतीक है। इस नक्षत्र में शनि का प्रवेश, कर्म और ज्ञान के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। इसका मतलब है कि जो लोग ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, उन्हें शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा और उनके जीवन में प्रगति होगी। इस गोचर का सबसे बड़ा लाभ उन राशियों को मिलेगा, जिनके लिए शनि की स्थिति शुभ है। आइए जानते हैं किन चार राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा।

इन चार राशियों को मिलेगा विशेष लाभ 
1. मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर में नई उंचाइयां लेकर आएगा। शनि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में स्थिरता और वृद्धि लाएगा। आपके किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में लाभ हो सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि नए अवसर और सौदे सामने आएंगे।
 
2. मकर राशि: मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए यह गोचर उनके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। आपके पारिवारिक संबंध मधुर होंगे और घर में सुख-शांति का माहौल बनेगा। भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। पुराने निवेश से भी लाभ होने की संभावना है।

3. कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए भी शनि का यह परिवर्तन बेहद शुभ है। इस अवधि में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। यह समय आपके लिए नए लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने का है।

4. मीन राशि: मीन राशि के जातकों को इस नक्षत्र परिवर्तन से अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और आप अपने जीवन में एक नई दिशा पाएंगे। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी और आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथा

Dussehra 2025: मरने के बाद क्यों हंसा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा सर, जानिए रामायण से जुड़ी ये पौराणिक कथाInteresting facts about ramayana: रामायण में युद्ध और वीरता की कई कहानियां हैं, लेकिन रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र, मेघनाद की मृत्यु से जुड़ा एक वृत्तांत न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि यह एक पत्नी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को भी दर्शाता है। यह कहानी युद्ध के मैदान से शुरू होती है, जहां लक्ष्मण और मेघनाद के बीच भीषण युद्ध चल रहा था।

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभ

Shadashtak Yoga 2025: शनि मंगल का षडाष्टक योग, 3 राशियों को मिलेगा लाभ ही लाभषडाष्टक योग 2025: शनि-मंगल का संयोग, इन 3 राशियों को मिलेगा लाभ

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: क्यों दिया माता पार्वती ने रावण को शाप, जानिए क्या था लंका का शिव परिवार से संबंध

Dussehra 2025: क्यों दिया माता पार्वती ने रावण को शाप, जानिए क्या था लंका का शिव परिवार से संबंधRavana Golden Lanka : रावण के साथ-साथ उसकी सोने की लंका की भी खूब चर्चाएं होती रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, रावण की लंका स्वर्ण निर्मित थी। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण की इस सोने की लंका को अपनी पूंछ में आग लगाकर नष्ट कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका रावण की नहीं थी और उसे रावण नेछल से प्राप्त किया था। रामायण में जिस सोने की लंका का वर्णन मिलता है वह रावण की नहीं है। कहा जाता है कि इसका निर्माण भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए करवाया था। आज इस आलेख में हम आपको बता रहे हैं कि सोने की लंका किसने और क्यों बनवाई थी?

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वाद

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर करें कुलदेवी की इस तरह पूजा तो मिलेगा आशीर्वादshardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से ही कोई एक है किसी ने किसी कुल की कुलदेवी। हो सकता है कि आपकी कुलदेवी का नाम और स्थान अलग हो लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं किन निम्मलिखित में से ही कोई एक किसी कुल की कुल देवी होती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2025)Today 27 September horoscope in Hindi 2025 : आज 27 सितंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

27 September Birthday: आपको 27 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

27 September Birthday: आपको 27 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!27 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: सितंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय27 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Navratri 2025: विवाह में आ रही हैं अड़चनें? 28 सितंबर को करें ये खास उपाय, बनेंगे शीघ्र विवाह के योग

Navratri 2025: विवाह में आ रही हैं अड़चनें? 28 सितंबर को करें ये खास उपाय, बनेंगे शीघ्र विवाह के योगRemedy for delay in marriage: हर व्यक्ति के जीवन में विवाह का एक विशेष महत्व होता है। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो Remedy for delay in marriage: परिवारों और संस्कृतियों का संगम है। लेकिन कई बार ग्रहों की दशा या अन्य कारणों से विवाह में देरी या बाधाएं आने लगती हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ विशेष दिन और उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। इस साल 28 सितंबर का दिन एक ऐसा ही शुभ अवसर है, जब मां कात्यायनी की पूजा करके शीघ्र विवाह के योग बनाए जा सकते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 9 Worship: माता दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं...
