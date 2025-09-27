Dussehra 2025: दशहरे पर करें ये 5 चमत्कारी वास्तु उपाय, लक्ष्मी और समृद्धि को आकर्षित करते हैं ये नुस्खे

Vastu Tips for Dussehra :दशहरा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से घर और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर कुछ विशेष वास्तु उपाय किए जाएं, तो आपके घर में धन, समृद्धि और खुशहाली का वास होगा। आइए, जानते हैं दशहरे पर 5 ऐसे चमत्कारी वास्तु उपाय जिनसे आप अपने जीवन में सुख-समृद्धि ला सकते हैं।





1. धन के स्थान पर जयंती रखें, बढ़ेगा धन का प्रवाह: दशहरे के दिन अपने घर में धन के स्थान पर जयंती (श्रीफल) रखना बेहद शुभ माना जाता है। यह श्रीफल घर में समृद्धि लाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रतीक होता है। वास्तु के अनुसार, यह उपाय करने से घर में धन की कमी नहीं होती और आय के स्रोतों में वृद्धि होती है।



2. रावण दहन की राख से करें वास्तु दोष का निवारण, घर से नकारात्मक ऊर्जा रहेगी दूर: दशहरे के दिन रावण दहन की राख को घर के कोनों में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह एक प्राचीन उपाय है जो घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक बाधाएं खत्म होती हैं।





3. लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, घर में होगा समृद्धि और धन का आगमन : दशहरे के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह पाठ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। साथ ही, इससे घर में शांति और सकारात्मकता भी आती है।





4. चौमुखी दीपक जलाएं, बढ़ेगी सकारात्मक ऊर्जा: दशहरे के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय घर में सुख-समृद्धि लाता है और जीवन में नए अवसरों का द्वार खोलता है।





5. झाड़ू का दान करें, वास्तु दोष का होगा निवारण: दशहरे के दिन झाड़ू का दान करने से घर में वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में बरकत बढ़ती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जो आपके घर से सभी नकारात्मकता को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है।





