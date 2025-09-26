Happy Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयादशमी, अपनों को भेजें ये 10 सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ शुभकामना संदेश

Happy Vijayadashami 2025 Messages: विजयादशमी का महापर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना न भूलें। अगर आप सबसे बेहतरीन दशहरा मैसेज की तलाश में हैं, तो ये 10 संदेश आपके लिए एकदम सही हैं। इन विजयादशमी शुभकामनाएं 2025 को भेजकर अपने रिश्तों में मिठास भरें!

दशहरा/ विजयादशमी 10 शुभकामना संदेश:

1. सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और बुराई की हार, विजयादशमी का ये पावन पर्व लाए आपके जीवन में खुशियों की बहार।

शुभ दशहरा! 2. रावण का दहन सिर्फ

पुतलों का नहीं,बल्कि

हमारे भीतर की नकारात्मक सोच का भी हो।

दशहरा आपको नई सोच और नई दिशा दे! 3. रावण की तरह आपके दुखों का भी अंत हो, और जीवन में सुख, समृद्धि

और सफलता का आरंभ हो। हैप्पी दशहरा! 4. हर दिन हो नई शुरुआत, हर सपना हो आपके साथ,

बुराई का अंत हो, अच्छाई की जीत हो – विजयादशमी की मंगलकामनाएं! 5. असत्य पर सत्य की विजय हो,

अधर्म पर धर्म की स्थापना हो, आपके जीवन में हमेशा खुशहाली हो – शुभ दशहरा!

6. अंधकार पर उजाले की जीत, अहंकार पर विनम्रता की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत – विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

7. धर्म की राह पर चलो, सत्य का साथ दो, बुराई को हराओ, अच्छाई को अपनाओ – यही है दशहरा का सच्चा संदेश।

विजयादशमी की शुभकामनाएं! 8. विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आपके जीवन से हर अंधकार मिट जाए

और उजाला ही उजाला हो! हैप्पी विजयादशमी! 9. जैसे राम ने रावण को हराया,

वैसे आप भी अपने जीवन की समस्त परेशानियों को हराएं। आपको शुभ दशहरा!

10. मां दुर्गा आपके जीवन से सभी कष्टों को हर लें और भगवान राम आपके जीवन को धन-धान्य से भर दें।