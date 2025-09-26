शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (17:08 IST)

Happy Vijayadashami 2025: बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयादशमी, अपनों को भेजें ये 10 सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ शुभकामना संदेश

Happy Vijayadashami Quotes 2025
Happy Vijayadashami 2025 Messages: विजयादशमी का महापर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं भेजना न भूलें। अगर आप सबसे बेहतरीन दशहरा मैसेज की तलाश में हैं, तो ये 10 संदेश आपके लिए एकदम सही हैं। इन विजयादशमी शुभकामनाएं 2025 को भेजकर अपने रिश्तों में मिठास भरें!
 
दशहरा/ विजयादशमी 10 शुभकामना संदेश:  
 
1. सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और बुराई की हार,
विजयादशमी का ये पावन पर्व लाए 
आपके जीवन में खुशियों की बहार।
शुभ दशहरा!
 
2. रावण का दहन सिर्फ
पुतलों का नहीं,बल्कि
हमारे भीतर की नकारात्मक सोच का भी हो।
दशहरा आपको नई सोच और नई दिशा दे!
 
3. रावण की तरह आपके दुखों का भी अंत हो,
और जीवन में सुख, समृद्धि 
और सफलता का आरंभ हो।
हैप्पी दशहरा!
 
4. हर दिन हो नई शुरुआत,
हर सपना हो आपके साथ,
बुराई का अंत हो, अच्छाई की जीत हो –
विजयादशमी की मंगलकामनाएं!
 
5. असत्य पर सत्य की विजय हो,
अधर्म पर धर्म की स्थापना हो,
आपके जीवन में हमेशा खुशहाली हो –
शुभ दशहरा!
 
6. अंधकार पर उजाले की जीत,
अहंकार पर विनम्रता की जीत,
बुराई पर अच्छाई की जीत –
विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
7. धर्म की राह पर चलो, सत्य का साथ दो,
बुराई को हराओ, अच्छाई को अपनाओ –
यही है दशहरा का सच्चा संदेश। 
विजयादशमी की शुभकामनाएं!
 
8. विजयादशमी के इस पावन पर्व पर
आपके जीवन से हर अंधकार मिट जाए
और उजाला ही उजाला हो!
हैप्पी विजयादशमी!
 
9. जैसे राम ने रावण को हराया,
वैसे आप भी अपने जीवन की 
समस्त परेशानियों को हराएं।
आपको शुभ दशहरा!
 
10. मां दुर्गा आपके जीवन से 
सभी कष्टों को हर लें और 
भगवान राम आपके जीवन को धन-धान्य से भर दें। 
विजयादशमी (दशहरा) की हार्दिक शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्व

क्या है बंगाल में महानवमी पर होने वाले धुनुची नृत्य का धार्मिक और पौराणिक महत्वDurga Puja Dhunuchi Dance: दुर्गा पूजा, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में धुनुची नृत्य का विशेष महत्व है। यह नृत्य भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो दुर्गा माता के प्रति समर्पित होता है। लेकिन बहुत कम लोग बंगाल की इस परंपरा को जानते या समझते है। आज इस आलेख में हम आपको धुनुची नृत्य के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिएनवरात्रि में करें ये उपाय, धन, सेहत, करियर और पारिवारिक सुख में मिलेगा मनचाहा लाभ

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?

Dussehra 2025: दशहरा विजयादशमी कब है, शमी, अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा?Dussehra 2025: आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन विजयादशमी और दशहरे के पर्व मनाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन कई घरों में कुल परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में अपराजिता देवी और शस्त्र पूजा के साथ ही शमी पूजा भी की जाती है। इस बार 02 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातें

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी की 10 खास बातेंShardiya Navratri 202: शारदीय नवरात्रि में महाष्टमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान् शिव को पतिरूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्‍यात हुआ। यहाँ महाष्टमी की 10 प्रमुख और खास बातें बताई गई हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहाली

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी के दिन करें 5 अचूक उपाय, पूरे वर्ष रहेगी खुशहालीAshtami ke 5 shubh upay: चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सभी में अष्टमी तिथि का खास महत्व मानाया गया है। अधिकतर घरों में इस दिन पारण होता है और हवन एवं कन्या भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन यदि आप महाष्टमी के 5 अचूक उपाय कर लेंगे तो पूरे वर्ष आप खुशहाल रहेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार 30 सितंबर 2025 मंगलवार को महाष्टमी रहेगी।

Navratri 2025: विवाह में आ रही हैं अड़चनें? 28 सितंबर को करें ये खास उपाय, बनेंगे शीघ्र विवाह के योग

Navratri 2025: विवाह में आ रही हैं अड़चनें? 28 सितंबर को करें ये खास उपाय, बनेंगे शीघ्र विवाह के योगRemedy for delay in marriage: हर व्यक्ति के जीवन में विवाह का एक विशेष महत्व होता है। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो Remedy for delay in marriage: परिवारों और संस्कृतियों का संगम है। लेकिन कई बार ग्रहों की दशा या अन्य कारणों से विवाह में देरी या बाधाएं आने लगती हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ विशेष दिन और उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। इस साल 28 सितंबर का दिन एक ऐसा ही शुभ अवसर है, जब मां कात्यायनी की पूजा करके शीघ्र विवाह के योग बनाए जा सकते हैं।

Shardiya navratri 2025: नवरात्रि में शारीरिक संबंध रखना उचित है या नहीं?

Shardiya navratri 2025: नवरात्रि में शारीरिक संबंध रखना उचित है या नहीं?Shardiya navratri 2025: नवरात्र को शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करने से तीनों प्रकार के दुःख (शारीरिक, दैविक और भौतिक) दूर होते हैं। जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। कुछ लोगों को यह जानने की उत्सुकता हो सकती है कि क्या नवरात्रि व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाना उचित है? दरअसल, शास्त्र इस विषय को विस्तार से स्पष्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि इस संबंध में शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर नवमी की देवी सिद्धिदात्री की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 9 Worship: माता दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मां सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमलपुष्प है। इन्हें कमलारानी भी कहते हैं...

Dussehra 2025: दशहरा और विजयादशमी में क्या है अंतर?

Dussehra 2025: दशहरा और विजयादशमी में क्या है अंतर?Dussehra 2025 date: शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों बाद पूरे भारत में दशहरा का महापर्व मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है। विजयादशमी और दशहरा अक्सर एक ही त्योहार के दो नाम के रूप में जाने जाते हैं, जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाते हैं, लेकिन इनके महत्व और कथाओं में कुछ अंतर हैं। 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को यह त्योहार मनाया जाएगा।

इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थल श्री वैष्णवधाम पर नवरात्रि गरबा महोत्सव का चतुर्थ वर्ष

इंदौर के सबसे प्रतिष्ठित देवी स्थल श्री वैष्णवधाम पर नवरात्रि गरबा महोत्सव का चतुर्थ वर्षइंदौर। श्री वैष्णवधाम मंदिर परिसर इंदौर में आयोजित गरबा महोत्सव ने इस वर्ष अपने चतुर्थ सफलतम वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यह आयोजन न केवल भक्ति और उत्साह का संगम है, बल्कि इंदौर की सांस्कृतिक गरिमा और अनुशासन का प्रतीक भी बन चुका है।
Webdunia
