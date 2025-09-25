गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (16:15 IST)

Dussehra 2025: रावण ने मरने से पहले लक्ष्मण जी को बताए थे कौन से 3 गूढ़ रहस्य

ravan ne marne se pahle kya kaha tha
What ravana told lakshman on his deathbed: रामायण हिन्दू धर्मं का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं। रावण को भले ही एक खलनायक के रूप में जाना जाता हो, लेकिन उसकी विद्वता और ज्ञान भी कम नहीं था। मृत्यु से ठीक पहले, रावण ने लक्ष्मण को जीवन के तीन अनमोल रहस्य बताए थे, जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। आइए दशहरे के अवसर पर जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। ये पौराणिक कथाएं आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं : 

रावण के अंतिम क्षणों में क्यों श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा था: जब भगवान राम ने रावण का वध किया और युद्ध समाप्त हो गया, तो रावण अपने अंतिम क्षणों में था। भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा, ताकि वे उसके ज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीख सकें। रावण एक महान विद्वान था और उसने जीवन के तीन सबसे महत्वपूर्ण सबक लक्ष्मण को बताए। ये रहस्य केवल लक्ष्मण के लिए नहीं, बल्कि आज की पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शक हैं।

पहला रहस्य: रावण ने लक्ष्मण को पहला रहस्य बताया कि "समय का सदुपयोग करना चाहिए।" उसने कहा कि उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन समय का सही से प्रबंधन नहीं कर पाया। अगर वह समय पर अपने कर्मों को सुधार लेता, तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। यह संदेश बताता है कि समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, और जो इसका सही उपयोग नहीं करता, उसे पछताना पड़ता है।

दूसरा रहस्य: दूसरा रहस्य यह था कि "बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए।" रावण ने स्वीकार किया कि उसका पतन उसकी बुराई और अहंकार के कारण हुआ। उसने लक्ष्मण को समझाया कि कभी भी अपने कर्मों में बुराई को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह अंततः व्यक्ति को बर्बादी की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन हैं।

तीसरा रहस्य: तीसरा और अंतिम रहस्य यह था कि "जीवन में योग्य सलाहकारों का होना जरूरी है।" रावण ने कहा कि अगर उसने अपने मंत्रियों और परिवार की सही सलाह मानी होती, तो उसका अंत इतना दुखद नहीं होता। यह रहस्य बताता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रावण के ये तीन जीवन के रहस्य न केवल लक्ष्मण के लिए थे, बल्कि वे आज भी हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समय का सही उपयोग, अच्छे कर्मों की ताकत और योग्य सलाहकारों की आवश्यकता—ये तीनों बातें किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बना सकती हैं। रावण के अंतिम शब्द हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
