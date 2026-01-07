बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. लोहड़ी
  4. happy lohri geet 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 7 जनवरी 2026 (17:15 IST)

Lohri Geet: लोहड़ी में गाए जाते हैं ये 5 गीत

geet dulla bhatti
lohri punjabi geet: लोहड़ी पंजाबी संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से आग के चारों ओर नाचने और गाने की परंपरा है। लोहड़ी के दौरान कई पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो इस पर्व की खुशी और उल्लास को दर्शाते हैं। यहां पर लोहड़ी के दौरान गाए जाने वाले 5 प्रमुख गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं:ALSO READ: Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा
 
लोहड़ी गीत: 
 
* सुंदर मुंदरिए गीत
 
सुंदर मुंदरीए होए
तेरा कौन बचारा होए
दुल्ला भट्टी वाला होए
तेरा कौन बचारा होए
दुल्ला भट्टी वाला होए
दुल्ले धी ब्याही होए
सेर शक्कर पाई होए
कुड़ी दे लेखे लाई होए
घर घर पवे बधाई होए
कुड़ी दा लाल पटाका होए
कुड़ी दा शालू पाटा होए
शालू कौन समेटे होए
अल्ला भट्टी भेजे होए
चाचे चूरी कुट्टी होए
ज़िमींदारां लुट्टी होए
दुल्ले घोड़ दुड़ाए होए
ज़िमींदारां सदाए होए
विच्च पंचायत बिठाए होए
जिन जिन पोले लाई होए
सी इक पोला रह गया
सिपाही फड़ के ले गया
आखो मुंडेयो टाणा टाणा
मकई दा दाणा दाणा
फकीर दी झोली पाणा पाणा
असां थाणे नहीं जाणा जाणा
सिपाही बड्डी खाणा खाणा
अग्गे आप्पे रब्ब स्याणा स्याणा
यारो अग्ग सेक के जाणा जाणा
लोहड़ी दियां सबनां नूं बधाइयां...।
 
* लोहड़ी मांगने का गीत: 'दे माई पाथी तेरा पुत्त चड़ेगा हाथी' 
 
'पा नी माई पाथी तेरा पुत्त चड़ेगा हाथी 
हाथी उत्ते जौं तेरे पुत्त पोत्रे नौ! 
नौंवां नौं वां दी कमाई तेरी झोली विच पाई 
टेर नी मां टेर नी 
लाल चरखा फेर नी! 
बुड्ढी सांस लैंदी है 
उत्तों रात पैंदी है 
अन्दर बट्टे ना खड्काओ 
सान्नू दूरों ना डराओ! 
चारक दाने खिल्लां दे 
पाथी लैके हिल्लांगे कोठे 
उत्ते मोर सान्नू 
पाथी देके तोर!
 
* शादी के बाद पहली लोहड़ी का गीत 
 
आया लोहड़ी दा त्योहार, 
हो आया... 
खुशियां खूब मनाओ यार,
नच्चो-गावों वंडो प्यार, 
मुड़-मुड़ आवे ऐसा वार, 
कि आया लोहड़ी दा त्योहार, 
हो आया...
 
मुंडा वोटी लैके आया, 
सोणी वोटी लैके आया, 
खुशियां खूब मनाओ यार, 
नच्चो – गावो वंडो प्यार, 
कि आया लोहड़ी दा त्योहार, 
हो आया...
 
कुड़ी नूं मस्त दूल्हा मिलया, 
सोणा-सोणा दूल्हा मिलया, 
खुशियां खूब मनाओ यार, 
नच्चो गावो वंडो प्यार, 
कि आया लोहड़ी दा त्योहार,
हो आया...
 
मुंडा–कुड़ी सदा सुख पावन, 
तरक्की करन ते वधते जावन, 
जल्दी सोणा पुत्तर आवे
कि आया लोहड़ी दा त्योहार,
हो आया...
 
उपरोक्त गीतों के अलावा लोहड़ी पर निम्न गीत भी गाएं जाते हैं। 
 
* 'ईशर आए दलिदर जाए, दलिदर दी जड चूल्हे पाए' 
 
* 'दे माई लोहड़ी, तेरी जीवे जोड़ी', 
 
रात में अग्नि में तिल डालते हुए और गीत गाते हुए सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: भोगी पंडिगाई पर किस देवता की होती है पूजा?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं शुभ योग, 3 राशियों को मिलेगा आशीर्वादMakar Sankranti 2026: वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ग्रहों की स्थिति साधकों और दान-पुण्य करने वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगी। मकर संक्रांति 2026 के मुख्य शुभ योग और विवरण नीचे दिए गए हैं।

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथा

Magh Maas: माघ माह का महत्व और पौराणिक कथाMagh Maas Katha 2026: माघ माह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति, धार्मिक क्रियाएं और पुण्य लाभ के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस माह में किए गए कार्य व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और पवित्रता की प्राप्ति होती है।

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?

न्याय का प्रतीक घंटा: क्यों बजाते हैं घंटी और क्या महत्व है इसका?Ganti and ghanta: भारतीय संस्कृति और मंदिर विज्ञान में घंटी का स्थान केवल एक वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नाद और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन काल में जहाँ मंदिरों में यह भक्ति का माध्यम थी, उपस्थिति की सूचना है। वहीं राजमहलों के द्वार पर लगा 'न्याय का घंटा' राजा और प्रजा के बीच सीधे संवाद का सेतु हुआ करता था।

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षित

Year 2026 predictions: रौद्र संवत्सर में होगा महासंग्राम, अपनी अपनी जगह कर लें सुरक्षितभविष्यवाणी 2026: नए वर्ष में घट सकती हैं देश और दुनिया में ये घटनाएं

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेरा

भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणी 2026, 7 दिन और रात का गहरा अंधेराbhavishya malika 2026: ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित 'भविष्य मालिका' को लेकर वर्ष 2025 से लेकर 2032 तक के लिए कई गंभीर और चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की गई हैं। मालिका के अनुसार, यह कालखंड 'कलियुग' के अंत और 'सतयुग' के आगमन के बीच के संधिकाल का एक अत्यंत कठिन चरण माना जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

Makar Sankranti Essay: मकर संक्रांति पर्व पर रोचक हिन्दी निबंध

Makar Sankranti Essay: मकर संक्रांति पर्व पर रोचक हिन्दी निबंधMakar Sankranti essay 2026: मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है जो जीवन में सुख, समृद्धि, और शांति लाने का संदेश देता है। यह न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो समाज में एकता और खुशी का संचार करता है। सूर्य देव की पूजा, तिल और गुड़ का दान, और विभिन्न खेल-कूद की गतिविधियां इस दिन को और भी खास बनाती हैं।

Lohri Geet: लोहड़ी में गाए जाते हैं ये 5 गीत

Lohri Geet: लोहड़ी में गाए जाते हैं ये 5 गीतlohri song: लोहड़ी पंजाबी संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से आग के चारों ओर नाचने और गाने की परंपरा है। लोहड़ी के दौरान कई पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जो इस पर्व की खुशी और उल्लास को दर्शाते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगाBasant Panchami Saraswati Puja Timings 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्राकट्‍स दिवस होता है। बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 जनवरी, 2026)Today Rashifal 07 January 2026 | कैसा रहेगा आज 07 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com