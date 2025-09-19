गुरुवार, 25 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. विजयादशमी
  4. When is Dussehra 2025
Written By WD Feature Desk

Dussehra 2025 Date: विजयादशी दशहरा कब है?

Date Dussehra 2025
Dussehra 2025: प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी तिथि को दशहरा का पावन पर्व पड़ता है। इस दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2025 में दशहरा का पर्व गुरुवार, 02 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। विजयादशमी या दशहरा हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। विजयादशमी पर भगवान राम असुर रावण का वध करते हैं।ALSO READ: Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व
 
विजयादशमी का पर्व नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने घरों में शमी वृक्ष की पूजा करते हैं, और शस्त्रों की पूजा करने की भी परंपरा है। यह त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को दर्शाता है।
 
इस बार आश्विन शुक्ल दशमी की तिथि 01 अक्टूबर शाम 7:01 मिनट से शुरू होकर 2 अक्टूबर को शाम 7:10 मिनट तक रहेगी, अत: विजयादशमी पर्व के लिए 2 अक्टूबर का दिन निर्धारित है। विजयादशमी के दिन रावण दहन का आयोजन शाम को प्रदोष काल में किया जाता है।ALSO READ: Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि: 9 दिनों का महत्व और महिषासुर मर्दिनी की कथा
 
आइए जानते हैं यहां कब है दशहरा 2025? 
 
विजयादशमी गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को, जानें दशहरे के मुहूर्त: Dussehra date n muhurat 2025
 
आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रारम्भ- 01 अक्टूबर 2025 को 07:01 पी एम बजे से, 
दशमी तिथि समाप्त- 02 अक्टूबर 2025 को 07:10 पी एम बजे तक। 
 
श्रवण नक्षत्र प्रारम्भ- 02 अक्टूबर 2025 को 09:13 ए एम बजे से
श्रवण नक्षत्र की समाप्ति- 03 अक्टूबर 2025 को 09:34 ए एम पर। 
 
अपराह्न पूजा समय: दोपहर 1:21 बजे से 3:44 बजे तक 
अवधि - 02 घण्टे 22 मिनट्स
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 2:09 बजे से 2:56 बजे तक 
अवधि - 00 घण्टे 47 मिनट्स 
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Navratri 2025: मां वैष्णो देवी गुफा में आद‌ि कुंवारी से लेकर भैरव शरीर तक छुपे हैं कई चमत्कारी रहस्य, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को चुनने के पीछे का इतिहास

ईसा मसीह के जन्मदिन क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर को चुनने के पीछे का इतिहासThe history of Christmas: 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाने की परंपरा कम से प्रारंभ हुई इसके पीछे भी एक इतिहास है क्योंकि करीब 300 सालों तक तो जन्मदिन अलग अलग दिनांक को मनाया जाता रहा जैसा कि आज भी करीब 15 देशों में 7 जनवरी को ही क्रिसमस मनाया जाता है।

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?Pongal festival: पोंगल पर्व 2026 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पोंगल, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह आमतौर पर हर साल चार दिवसीय पर्व होता है, जो 14 से 17 जनवरी के बीच होता है, लेकिन तारीख हर साल थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि यह सौर कैलेंडर पर आधारित होता है।

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछAravalli hills: भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भू-शास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। अरावली पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इसे भी हिन्दूकुश पर्वत की तरह पारियात्र या पारिजात पर्वत कहा जाता है। वह इसलिए कि यहां पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। माना जाता है कि यहीं पर श्रीकृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या 'अर्वली' उत्तर भारतीय पर्वतमाला है।

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

Christmas tours: भारत के ये 10 ठिकाने जहाँ क्रिसमस मनाना है एक ख्वाब जैसा

Christmas tours: भारत के ये 10 ठिकाने जहाँ क्रिसमस मनाना है एक ख्वाब जैसाchristmas city in India: भारत की विविधता यहाँ के त्योहारों में जान फूँक देती है। करीब ढाई करोड़ की ईसाई आबादी वाले हमारे देश में क्रिसमस का मतलब सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि एक रूहानी और सांस्कृतिक उत्सव है। अगर आप इस साल सांता क्लॉज और जगमगाते सितारों के बीच अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो इन 10 शहरों की लिस्ट आपके बैग पैक करवा देगी।

और भी वीडियो देखें

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍स

2026 में ऑनलाइन ज्योतिष (Astrology) परामर्श के लिए 10 भरोसेमंद ज्योतिष वेबसाइट्‍सBest Online Astrology Websites 2026 in India: डिजिटल युग में ज्योतिष अब सिर्फ मंदिरों या पंडित जी के घर तक सीमित नहीं रह गया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन ज्योतिष परामर्श का चलन तेजी से बढ़ा है। साल 2026 में करियर, विवाह, प्रेम, धन और स्वास्थ्य जैसे अहम फैसलों के लिए लोग ऑनलाइन ज्योतिष वेबसाइटों का सहारा ले रहे हैं।

25 December Birthday: आपको 25 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 December Birthday: आपको 25 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय25 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 दिसंबर, 2025...

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के हैं 4 फायदे

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के हैं 4 फायदेPutrada Ekadashi 2025: पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 'पुत्रदा एकादशी' के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह व्रत संतान सुख और उसकी उन्नति के लिए समर्पित है। 30 दिसंबर 2025, मंगलवार को आने वाली यह एकादशी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जा रही है। यहाँ पुत्रदा एकादशी व्रत के चार प्रमुख लाभ और इसके महत्व का विस्तृत विवरण दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com