बुधवार, 17 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (14:58 IST)

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025
Sharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

शारदीय नवरात्रि 2025 की तिथियों की लिस्ट
 
2025 दिनांक नवरात्रि तिथि दुर्गा रूप
 22 सितंबर  प्रतिपदा  शैलपुत्री
 23 सितंबर   द्वितीया  ब्रह्मचारिणी
 24 सितंबर  तृतीय  चंद्रघंटा
 25 सितंबर  चतुर्थी  कूष्मांडा
 26 सितंबर  चतुर्थी  कूष्मांडा
 27 सितंबर  पंचमी  स्कंद माता
 28 सितंबर  षष्ठी  कात्यायिनी
 29 सितंबर  सप्तमी  कालरात्रि
 30 सितंबर  अष्‍टमी  महागौरी
 01 अक्टूबर  नवमी  सिद्धिदात्री
 02 अक्टूबर  दशमी  विजयादशमी, दशहरा 
 
 
 
 
 
 
 
Webdunia
