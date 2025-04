नवरात्रि में कन्या पूजन पर कंजक को गलती से भी न दें ये 6 गिफ्ट, नहीं तो मिल सकता है अशुभ फल देवी मां की कृपा पाने लिए जानिए कन्या पूजन में क्या नहीं देना चाहिए?

Which gifts should not be given in kanya pujan in hindi: कन्या पूजन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें नौ कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है। इस शुभ अवसर पर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कन्या पूजन में गलत गिफ्ट दिए जाएं, तो इसका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है? सही उपहार देना जितना पुण्यदायी है, गलत गिफ्ट देना उतना ही हानिकारक माना जाता है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन चीजों को गिफ्ट के रूप में देने से बचना चाहिए।

1. काले रंग के कपड़े

हिंदू धर्म में काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कन्या पूजन के दौरान काले रंग के कपड़े देना अशुभ माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ सकता है। नवरात्रि एक शुभ पर्व है, जिसमें सकारात्मकता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए, कन्याओं को उपहार में लाल, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों के कपड़े देना ही सही होता है।

2. चमड़े से बनी चीजें

कन्या पूजन में चमड़े से बनी चीजें, जैसे – पर्स, बेल्ट या जूते देना वर्जित माना जाता है। चमड़ा मांसाहार से संबंधित होता है और नवरात्रि में यह पूरी तरह से वर्जित होता है। देवी पूजन के समय सात्विकता का पालन किया जाता है, और चमड़े की वस्तुएं तामसिकता को दर्शाती हैं। इसलिए, अगर आप कन्याओं को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो कपड़े, खिलौने या स्टेशनरी जैसी चीजें दें, जो शुभ मानी जाती हैं।

3. लोहे या स्टील के बर्तन

हालांकि बर्तन उपहार में देना शुभ माना जाता है, लेकिन कन्या पूजन में लोहे या स्टील के बर्तन देना अच्छा नहीं माना जाता। यह शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिससे जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। यदि आप बर्तन देना चाहते हैं, तो तांबे या पीतल के बर्तन देना शुभ होता है। इसके अलावा, आप मिट्टी या कांच के बर्तन भी दे सकते हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अधिक सकारात्मक माने जाते हैं।

4. तेज धार वाली चीजें (चाकू, कैंची, ब्लेड आदि)

कन्या पूजन के दौरान कभी भी तेज धार वाली चीजें जैसे – चाकू, कैंची, ब्लेड आदि गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ये चीजें घर में कलह और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। शास्त्रों के अनुसार, ऐसी वस्तुएं रिश्तों में तनाव ला सकती हैं और अशुभ मानी जाती हैं। इसलिए, अगर आप कन्याओं को उपहार देना चाहते हैं, तो उनके उपयोगी सामान जैसे पेंसिल बॉक्स, किताबें या खिलौने दें, जो उनके जीवन में सकारात्मकता लाएँ।

5. प्लास्टिक की बनी चीजें

आजकल प्लास्टिक से बनी चीजों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये अशुभ मानी जाती हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसे नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर उपहार में देना अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप कन्याओं को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो प्राकृतिक चीजें जैसे कपड़े, खिलौने, लकड़ी से बनी वस्तुएं या मिट्टी के सामान दें। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी यह शुभ होगा।

6. नकद पैसे देना

हालांकि बहुत से लोग कन्या पूजन में दक्षिणा के रूप में पैसे देते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे देना सही नहीं माना जाता। यह दर्शाता है कि आप सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि कन्या पूजन में कन्याओं को सच्चे मन से आदर और सम्मान देना आवश्यक होता है। नकद पैसे देने के बजाय, मिठाई, फल, किताबें, स्टेशनरी या कपड़े देना ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे कन्याओं को आशीर्वाद के साथ कुछ उपयोगी वस्तुएं भी मिलती हैं।





