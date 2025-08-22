शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (17:52 IST)

शनि अमावस्या पर करिए ये खास उपाय, हर युक्ति से मिलेगा विशेष लाभ

शनिचरी अमावस्या के उपाय
shani amavasya ke upay in hindi: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, खासकर जब यह शनिवार के दिन पड़ती है, तो इसे "शनि अमावस्या" कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस साल, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे पिठोरी अमावस्या और कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, 23 अगस्त, शनिवार को पड़ रही है। यह दिन पितरों को याद करने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर किए गए कुछ उपाय आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं।

1. पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए
शनि अमावस्या का दिन पितरों को तर्पण और श्राद्ध करने के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन दान-पुण्य और पूजा करने के अलावा, आप एक और खास उपाय कर सकते हैं। पितृ स्तोत्र का पाठ करना इस दिन बहुत लाभदायक माना जाता है। पितृ स्तोत्र का पाठ करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं।

2. शनि दोष और साढ़ेसाती के प्रभाव कम करने के लिए
अगर आप शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या किसी अन्य शनि दोष से पीड़ित हैं, तो शनि अमावस्या का दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। भगवान शिव को शनिदेव का गुरु माना जाता है, और उनकी पूजा से शनि का प्रकोप शांत होता है। इसके साथ ही, शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने से भी शनि दोष का प्रभाव कम होता है।

3. धन में वृद्धि और आर्थिक तंगी दूर करने के लिए
शनि अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का खास महत्व है। यदि संभव हो, तो किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करें। स्नान के बाद, ऋषियों, देवताओं और पितरों के नाम से तीन-तीन अंजलि जल अर्पित करें। ऐसा करने से न केवल आपके पाप धुलते हैं, बल्कि आपके जीवन में धन और समृद्धि भी आती है।

4. शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान
शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और वे दान-पुण्य से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि अमावस्या के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप सात प्रकार के अन्न (गेहूं, जौ, चावल, तिल, उड़द, मूंग और चना) और वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना और काले वस्त्र पहनना भी लाभकारी होता है।

 
5. पीपल के पेड़ की पूजा
शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के पेड़ में सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है, और शनि अमावस्या पर इसकी पूजा करने से शनिदेव के साथ-साथ अन्य सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।

इन उपायों को सच्चे मन से करने पर शनिदेव और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और किस्मत चमक उठती है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशParyushan Parv Social Media Sandesh : पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।

गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्स

गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्सeco friendly ganesh ji: भारत में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। भगवान गणेश को ‘विघ्नहर्ता’ और ‘सुखकर्ता’ माना जाता है, इसलिए हर साल इस दिन भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ घर और पंडालों में गणपति की स्थापना करते हैं।

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियां

घर के मुख्य द्वार पर गणेश प्रतिमा रखते समय न करें ये 8 गलतियांMain door Ganesh statue: हिन्दू धर्मशास्त्रों में घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा रखने का विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता माना जाता है। लेकिन यदि कुछ नियमों का पालन न किया जाए, तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। यहां कुछ प्रमुख गलतियां दी गई हैं जिन्हें गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार पर रखते समय नहीं करना चाहिए:

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

और भी वीडियो देखें

23 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

23 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन23 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

23 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

23 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 23 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि...

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफलshukra gochar kark rashi 2025: 21 अगस्त 2025 को 01 बजकर 08 पर शुक्र ग्रह ने चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश किया है। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐश्वर्य, कला और साहित्य के कारक ग्रह शुक्र का चंद्रमा की राशि में फल मिलाजुला ही रहता है। इस कारण से शुक्र के द्वारा कई मामलों में नकारात्मक परिणाम भी देखे जा सकते हैं। आओ जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का राशिफल।

Chandra Grahan 2025: रात 09:57 पर शुरू होगा साल का आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक काल

Chandra Grahan 2025: रात 09:57 पर शुरू होगा साल का आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक कालChandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। इससे पहले 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण था। अगला सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रहेगा। चंद्र ग्रहण से समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं और सूर्य ग्रहण से धरती पर। चंद्र ग्रहण से समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों में आपदा आती है तो सूर्य ग्रहण से धरती पर राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदा आती है।
