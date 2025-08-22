शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (15:48 IST)

क्यों उपहार में नहीं देनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति?

ganesh ji gift me dena chahiye ya nahi
gifting ganesha idol is good or bad: सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है। लोग अपने घरों में देवी-देवताओं की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हर मूर्ति की एक खास ऊर्जा और महत्व होता है। इसी तरह, गणेश जी की मूर्ति को भी बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। वह विद्या, बुद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, जो सभी विघ्नों को दूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की मूर्ति किसी को उपहार में देना क्यों सही नहीं माना जाता? इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है।

1. आध्यात्मिक ऊर्जा का आदान-प्रदान
ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार, किसी भी देवी-देवता की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने से उस घर में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। जब आप गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं, तो आप उसे अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए लाते हैं। यदि आप इस मूर्ति को किसी और को उपहार में दे देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप अपनी ऊर्जा और अपनी समृद्धि को भी उनके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता।

2. विद्या और बुद्धि का प्रतीक
गणेश जी को विद्या और बुद्धि का देवता कहा जाता है। वह ज्ञान और विवेक का प्रतीक हैं। जब आप किसी को उनकी मूर्ति उपहार में देते हैं, तो यह माना जाता है कि आप अपना ज्ञान और बुद्धि किसी और को सौंप रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक विचार है, लेकिन इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इस तरह के उपहार से आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान की कमी हो सकती है।

3. मूर्ति स्थापित करने के नियम
हर देवी-देवता की मूर्ति को स्थापित करने के कुछ खास नियम होते हैं। गणेश जी की मूर्ति को घर में रखने से पहले यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी सूंड किस दिशा में हो। गणेश जी की सूंड बाईं ओर होने पर वह ज्यादा शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह घर में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। यदि आप किसी को मूर्ति उपहार में देते हैं, तो आप इस बात से अनजान हो सकते हैं कि वे इसे सही तरीके से स्थापित करेंगे या नहीं।

4. भगवान उपहार की वस्तु नहीं होते
धर्मग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान किसी वस्तु की तरह नहीं होते, जिन्हें उपहार के रूप में दिया जा सके। भगवान की मूर्ति को उपहार में देना एक तरह से उनका अनादर है। भगवान की मूर्ति को खरीदने या स्थापित करने का निर्णय व्यक्ति को खुद लेना चाहिए। यह एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय है, जिसे किसी और पर थोपा नहीं जाना चाहिए।

इसके बजाय आप गणेश जी से जुड़ी अन्य चीजें जैसे उनकी तस्वीर, किताबें या फिर उनके प्रतीक के रूप में कोई कलाकृति उपहार में दे सकते हैं। यदि आप किसी को भगवान की मूर्ति ही देना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि वे इसे सच्चे मन से स्वीकार करें और इसकी पूरी श्रद्धा से देखभाल कर सकें।

कुल मिलाकर, गणेश जी की मूर्ति को उपहार में देने से बचना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक परंपरा है जो हमें बताती है कि कुछ चीजें बहुत निजी और पवित्र होती हैं, जिन्हें साझा करना या उपहार में देना सही नहीं होता।
हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

और भी वीडियो देखें

बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वाद

बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वादlord ganesha names for baby boy: जब घर में नया मेहमान आता है, तो हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक ऐसा नाम चुनना चाहते हैं जो न केवल सुनने में अच्छा लगे, बल्कि जिसका गहरा अर्थ भी हो। यदि आप अपने बेटे के लिए एक ऐसा नाम तलाश रहे हैं जो शक्तिशाली, शुभ और सकारात्मकता से भरा हो, तो भगवान गणेश से प्रेरित नामों पर विचार कर सकते हैं। गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जुड़े नाम आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकते हैं।

कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव

कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सवGanesh Chaturthi in India: गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हर राज्य में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है, जिससे यह देश की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर प्रतीक बन जाता है। भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव से संबंधित एक लेख यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं।

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी मेंanchoring script for ganesh utsav: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भक्ति, संगीत, नृत्य और कला का संगम देखने को मिलता है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान छोटे-बड़े मंचों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

Chandra Grahan 2025: रात 09:57 पर शुरू होगा साल का आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक काल

Chandra Grahan 2025: रात 09:57 पर शुरू होगा साल का आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक कालChandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। इससे पहले 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण था। अगला सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रहेगा। चंद्र ग्रहण से समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं और सूर्य ग्रहण से धरती पर। चंद्र ग्रहण से समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों में आपदा आती है तो सूर्य ग्रहण से धरती पर राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदा आती है।
