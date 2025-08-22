शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वाद

lord ganesha names for baby boy: जब घर में नया मेहमान आता है, तो हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक ऐसा नाम चुनना चाहते हैं जो न केवल सुनने में अच्छा लगे, बल्कि जिसका गहरा अर्थ भी हो। यदि आप अपने बेटे के लिए एक ऐसा नाम तलाश रहे हैं जो शक्तिशाली, शुभ और सकारात्मकता से भरा हो, तो भगवान गणेश से प्रेरित नामों पर विचार कर सकते हैं। गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जुड़े नाम आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकते हैं।
आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही दिव्य नाम, जिनके अर्थ में छिपा है बप्पा का आशीर्वाद।

1. प्रमुख: प्रमुख नाम का अर्थ है 'मुख्य', 'सबसे महत्वपूर्ण' या 'नेता'। भगवान गणेश को गणों के प्रमुख के रूप में जाना जाता है, यानी वे सभी गणों (देवी-देवताओं के सेवक) के नेता हैं। यह नाम आपके बेटे को जीवन में नेतृत्व के गुण और सफलता दिला सकता है।

2. प्रथम: प्रथम का अर्थ है 'पहला' या 'सर्वोच्च'। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, इसीलिए उन्हें 'प्रथम पूज्य' भी कहा जाता है। यह नाम आपके बच्चे को जीवन के हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने की प्रेरणा देगा।

3. मान्य
मान्य का अर्थ है 'सम्मानित' या 'जिसका सम्मान किया जाए'। यह नाम भगवान गणेश के उस स्वरूप को दर्शाता है, जो सभी देवी-देवताओं और मनुष्यों द्वारा पूजनीय हैं। यह नाम आपके बेटे को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिला सकता है।

4. कुशाग्र
कुशाग्र का अर्थ है 'तेज बुद्धि वाला'। भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है। यह नाम आपके बच्चे को शिक्षा और जीवन के हर क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि वाला बना सकता है।

5. मेधावी
मेधावी का अर्थ है 'अत्यधिक बुद्धिमान' या 'प्रतिभाशाली'। गणेश जी को 'बुद्धि के स्वामी' के रूप में जाना जाता है। यह नाम आपके बेटे को ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ जीवन जीने में मदद कर सकता है।

6. निधीश
निधीश का अर्थ है 'खजानों का स्वामी' या 'धन का स्वामी'। भगवान गणेश को सभी प्रकार की समृद्धि और खजानों का संरक्षक माना जाता है। यह नाम आपके बेटे के जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य ला सकता है।

7. सिद्धेश
सिद्धेश का अर्थ है 'सिद्धियों के स्वामी' या 'कार्यों को पूरा करने वाले'। गणेश जी को 'सिद्धि विनायक' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सफलता प्रदान करने वाले। यह नाम आपके बेटे को हर काम में सफलता और सिद्धि दिला सकता है।
अपने बच्चे के लिए इन नामों का चयन करना न केवल एक सुंदर और अर्थपूर्ण निर्णय है, बल्कि यह एक तरह से भगवान गणेश के आशीर्वाद को उनके जीवन में लाना भी है। ये नाम आपके बच्चे के व्यक्तित्व को निखारेंगे और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने की प्रेरणा देंगे।

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव

कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सवGanesh Chaturthi in India: गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हर राज्य में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है, जिससे यह देश की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर प्रतीक बन जाता है। भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव से संबंधित एक लेख यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं।

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी मेंanchoring script for ganesh utsav: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भक्ति, संगीत, नृत्य और कला का संगम देखने को मिलता है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान छोटे-बड़े मंचों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

Chandra Grahan 2025: रात 09:57 पर शुरू होगा साल का आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक काल

Chandra Grahan 2025: रात 09:57 पर शुरू होगा साल का आखिरी खग्रास चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक कालChandra Grahan 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। इससे पहले 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण था। अगला सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रहेगा। चंद्र ग्रहण से समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं और सूर्य ग्रहण से धरती पर। चंद्र ग्रहण से समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों में आपदा आती है तो सूर्य ग्रहण से धरती पर राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदा आती है।

Bail Pola wishes: बैल पोळा पर्व पर भेजें ये 10 मार्मिक और बेहतरीन शुभकामना संदेश

Bail Pola wishes: बैल पोळा पर्व पर भेजें ये 10 मार्मिक और बेहतरीन शुभकामना संदेशPola festival WhatsApp status: पोला पर्व किसानों और उनके जीवन के अभिन्न अंग, बैलों को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व बैलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा अवसर है। पोला पर्व की शुभकामनाओं और संदेशों को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, यहां 10 महत्वपूर्ण संदेश स्टेटस दिए जा रहे हैं।

Mahakal shringar: टूटकर गिरा महाकाल का भांग श्रृंगार, अनहोनी की आशंका, क्या सच में होगी कोई बड़ी घटना

Mahakal shringar: टूटकर गिरा महाकाल का भांग श्रृंगार, अनहोनी की आशंका, क्या सच में होगी कोई बड़ी घटनाujjain mahakal shivling bhang shringar fell: उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक ऐसी घटना घटी, जिसे कुछ लोग अशुभ मानकर इसे भविष्‍य में किसी प्रकार की अनहोनी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एक सामान्य घटना के रूप में देख रहे हैं। 18 अगस्त को सोमवार को रात 8 बजे महाकाल मंदिर के पुजारी ज्योतिर्लिंग पर भांग से श्रृंगार कर रहे थे, तभी अचानक मुखौटा टूटकर गिर गया। हालांकि पुजारियों ने तुरंत ही दोबारा श्रृंगार कर दिया और आरती संपन्न की। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घटना की खबर लगते ही लोग तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य तो इसे किसी बड़ी घटना का इशारा बता रहे हैं। क्या सच में होने वाला है ऐसा कुछ। अभी लगातार महाकाल मंदिर से जुड़ी ऐसी घटना सामने आ रही हैं, जिससे देश-दुनिया में तरह-तरह की बातें हो रही हैं।
