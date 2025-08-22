शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेशोत्सव सेलिब्रेशन
  4. which ganesh murti is best for office
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (17:41 IST)

ऑफिस में किस मुद्रा की गणेश प्रतिमा स्थापित करना चाहिए? जानिए कैसी होनी चाहिए मूर्ति

office mein kaise ganesh ji rakhna chahiye
which ganesh murti is best for office: गणेशोत्सव का आरम्भ होने वाला है और  लोग अपने कार्यस्थल पर सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए श्रीगणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। गणेश जी, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हैं, उन्हें ऑफिस में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्यस्थल के लिए गणेश जी की कौन-सी मुद्रा वाली मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है? इसके पीछे वास्तु और ज्योतिष से जुड़े कुछ खास कारण हैं। आइए जानते हैं कि ऑफिस के लिए गणेश जी की मूर्ति का चयन कैसे करें और कौन-सी मुद्रा सबसे उपयुक्त है।

खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति क्यों है सबसे अच्छी?
वास्तुशास्त्र के अनुसार, ऑफिस या काम की जगह के लिए खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। इसके कई कारण हैं:
  1. ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक: खड़े हुए गणेश जी गति, ऊर्जा और कार्य में तेजी का प्रतीक हैं। ऑफिस में हमें लगातार ऊर्जावान और सक्रिय रहने की जरूरत होती है। ऐसी मूर्ति कार्य में स्फूर्ति लाती है और कर्मचारियों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
 
  1. सफलता और प्रगति का कारक: यह मुद्रा दर्शाती है कि गणेश जी हमेशा कार्य करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह आपके व्यापार या करियर में निरंतर प्रगति और सफलता लाने में मदद करती है। यदि आपका व्यापार नया है या आप नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यह मूर्ति विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती है।
 
  1. विघ्नों को दूर करने वाला: गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति को कार्यस्थल पर रखने से काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और परियोजनाएं बिना किसी रुकावट के पूरी होती हैं।
 
  1. गणेश जी की सूंड की दिशा: जब आप गणेश जी की मूर्ति का चयन करें, तो उनकी सूंड की दिशा पर भी ध्यान दें। वास्तु के अनुसार, गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। बाईं सूंड वाली मूर्ति को "वाममुखी" गणेश कहा जाता है, जो सुख, शांति, समृद्धि और सफलता लाते हैं। दाहिनी सूंड वाली मूर्ति को "सिद्धि विनायक" कहा जाता है और उनकी पूजा के नियम थोड़े कठिन होते हैं। इसलिए, ऑफिस के लिए वाममुखी गणेश जी की मूर्ति अधिक उपयुक्त मानी जाती है।
 
  1. मूर्ति का स्थान और दिशा: ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति को सही दिशा में स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। 
  • दिशा: मूर्ति को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि से जुड़ी होती है। यदि यह संभव न हो तो मूर्ति को पूर्व या पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं।
  • स्थान: मूर्ति को किसी साफ-सुथरी जगह पर रखें, जैसे कि आपकी मेज पर या एक छोटी सी शेल्फ पर। यह सुनिश्चित करें कि मूर्ति किसी गंदी जगह पर या शौचालय के पास न हो।
  • आकार: मूर्ति का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। एक छोटी और आकर्षक मूर्ति सबसे अच्छी रहती है, जो आपकी मेज पर आसानी से फिट हो जाए।
सही गणेश प्रतिमा का चयन करके आप अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का माहौल बना सकते हैं। खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति, जिसकी सूंड बाईं ओर हो, आपके करियर और व्यापार के लिए सबसे शुभ और लाभकारी मानी जाती है। यह मूर्ति न केवल आपके कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी, बल्कि आपको निरंतर आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करेगी।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

और भी वीडियो देखें

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझाव

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझावTips for Ganesh Festival and Gauri-Ganpati at Home: गणेश उत्सव के दौरान घर की सजावट उत्सव के माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। गणेश जी की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाने के लिए यहां कई तरह की थीम और विचार उपलब्ध हैं। अपनी सामग्री को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, यहां पढ़ें और सभी से साझा करें...

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसाद

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसादGanesh Chaturthi prasad: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उत्सव के माहौल को और भी मीठा बना देता है। यहां जानें गणेश चतुर्थी यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक आदि प्रसाद बनाने के बारे में जानकारी...

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar 2025: शुक्र का कर्क राशि में गोचर, जानिए 12 राशियों का राशिफलshukra gochar kark rashi 2025: 21 अगस्त 2025 को 01 बजकर 08 पर शुक्र ग्रह ने चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश किया है। शुक्र ग्रह 15 सितंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। ऐश्वर्य, कला और साहित्य के कारक ग्रह शुक्र का चंद्रमा की राशि में फल मिलाजुला ही रहता है। इस कारण से शुक्र के द्वारा कई मामलों में नकारात्मक परिणाम भी देखे जा सकते हैं। आओ जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों का राशिफल।

बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वाद

बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वादlord ganesha names for baby boy: जब घर में नया मेहमान आता है, तो हर माता-पिता अपने बच्चे के लिए एक ऐसा नाम चुनना चाहते हैं जो न केवल सुनने में अच्छा लगे, बल्कि जिसका गहरा अर्थ भी हो। यदि आप अपने बेटे के लिए एक ऐसा नाम तलाश रहे हैं जो शक्तिशाली, शुभ और सकारात्मकता से भरा हो, तो भगवान गणेश से प्रेरित नामों पर विचार कर सकते हैं। गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनके आशीर्वाद से जुड़े नाम आपके बच्चे के जीवन में खुशहाली और सफलता ला सकते हैं।

क्यों उपहार में नहीं देनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति?

क्यों उपहार में नहीं देनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति?gifting ganesha idol is good or bad: सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का बहुत महत्व है। लोग अपने घरों में देवी-देवताओं की मूर्तियां रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हर मूर्ति की एक खास ऊर्जा और महत्व होता है। इसी तरह, गणेश जी की मूर्ति को भी बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। वह विद्या, बुद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, जो सभी विघ्नों को दूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी की मूर्ति किसी को उपहार में देना क्यों सही नहीं माना जाता? इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com