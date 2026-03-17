मां बगलामुखी की साधना क्यों की जाती है? जानिए सही विधि और माता को प्रसन्न करने के उपाय

हिंदू धर्म में युद्ध और न्याय की देवी के रूप में दस महाविद्याओं का स्थान सर्वोपरि है। ये केवल पौराणिक कथाएं नहीं, बल्कि नकारात्मकता के विरुद्ध उस दिव्य संघर्ष का प्रतीक हैं, जहाँ माँ काली से लेकर माँ बगलामुखी तक हर स्वरूप ने असुरों के आतंक को मिटाकर संतुलन स्थापित किया। आज के प्रतिस्पर्धी युग में माँ बगलामुखी की साधना भक्तों के बीच अटूट विश्वास का केंद्र बन चुकी है।

क्यों है 'पीतांबरा' की साधना इतनी प्रभावी?

माँ बगलामुखी दस महाविद्याओं में आठवीं शक्ति हैं। इन्हें 'स्तम्भन' की देवी कहा जाता है- यानी वह शक्ति जो शत्रु की बुद्धि, गति और षड्यंत्रों को जड़ कर दे। इनकी पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन की बाधाओं पर विजय पाने का एक आध्यात्मिक अस्त्र है:

शत्रु बाधा का अंत: ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं के कुचक्रों को विफल करने के लिए इनकी शरण ली जाती है।

कानूनी और व्यावसायिक विजय: अदालती मामलों, वाद-विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए इनकी कृपा अचूक मानी जाती है।

सुरक्षा कवच: यह साधना नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों के विरुद्ध एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार करती है।

मानसिक सुदृढ़ता: माँ की भक्ति से साधक को आंतरिक स्थिरता और अडिग आत्मविश्वास प्राप्त होता है।

रणक्षेत्र से वाक्-सिद्धि तक

इतिहास और पुराण साक्षी हैं कि विजय का मार्ग माँ बगलामुखी के चरणों से होकर गुजरता है। मान्यता है कि महाभारत के भीषण युद्ध से पूर्व स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन ने नलखेड़ा में माँ की आराधना की थी। यह साधना केवल बाहरी युद्धों के लिए ही नहीं, बल्कि वाक्-शक्ति (बोलने की कला) में निपुणता पाने के लिए भी की जाती है। यदि आप सत्य के पक्ष में हैं, तो माँ की कृपा से आपकी वाणी में वह ओज आता है जो विरोधियों को निरुत्तर कर देता है।

गुप्त नवरात्रि और सिद्धियों का योग

गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ बगलामुखी की साधना अत्यंत प्रभावशाली होती है। इस समय की गई गुप्त उपासना से:

भय का समूल नाश होता है।

धन, ऐश्वर्य और समृद्धि के द्वार खुलते हैं।

साधक के व्यक्तित्व में एक दिव्य तेज और चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है।

माँ बगलामुखी साहस की वह ज्वाला हैं जो अन्याय के अंधेरे को निगल लेती हैं। उनकी शरण में आने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता।

पूजा और साधना विधि:

1. स्नान और वस्त्र: प्रातःकाल स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग मां बगलामुखी को प्रिय है।

2. पूजा स्थल की तैयारी: पूजा स्थल को साफ करें और पीले रंग का आसन बिछाएं। मां बगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

3. संकल्प: पूजा का संकल्प लें।

4. आवाहन: मां बगलामुखी का आह्वान करें।

5. स्थापना: उनकी प्रतिमा को स्थापित करें।

6. अभिषेक: यदि संभव हो तो जल और पंचामृत से अभिषेक करें।

7. वस्त्र और आभूषण: मां को पीले वस्त्र और पीले रंग के आभूषण अर्पित करें।

8. पुष्प और माला: पीले फूल और हल्दी की माला अर्पित करें।

9. धूप और दीप: धूप और दीप जलाएं।

10. नैवेद्य: पीले फल, पीले रंग की मिठाई और चने की दाल का भोग लगाएं।

11. हल्दी का तिलक: मां को हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं भी लगाएं।

12. मंत्र जाप: मां बगलामुखी के मंत्रों का जाप करें।

13. कथा श्रवण: बगलामुखी जयंती की कथा सुनें।

14. आरती: मां बगलामुखी की आरती करें।

15. प्रसाद वितरण: पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें।

मंत्र: मां बगलामुखी के कुछ प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं:

• मूल मंत्र: 'ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्ववां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा।'

• बीज मंत्र: 'ह्लीं।'

• बगलामुखी गायत्री मंत्र: 'ॐ बगलामुख्यै च विद्महे स्तम्भिन्यै च धीमहि तन्नो बागला प्रचोदयात।'

धार्मिक मान्यतानुसार माता के भक्त अपनी श्रद्धानुसार इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय हल्दी की माला का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। साथ ही यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा और मंत्र जाप शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा के साथ किए जाने चाहिए।