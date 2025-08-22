शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (16:43 IST)

गणेश उत्सव के लिए घर की सजावट कैसे करें? जानें डेकोरेशन थीम और सुझाव

घर पर गणेश उत्सव और गौरी-गणपति के लिए सजावट के टिप्स

Ganesh Utsav decoration 2025
Ganesh decoration at home: गणेश उत्सव और गौरी-गणपति की सजावट घर में एक अलग ही रौनक लाती है। यह त्योहारों की ऊर्जा और भक्ति को दोगुना कर देती है। यहां कुछ बेहतरीन थीम और सुझाव दिए गए हैं, जिनसे आप अपने घर को खूबसूरती से सजा सकते हैं:ALSO READ: कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव
 
1. पारंपरिक और प्राकृतिक थीम- यह थीम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने घर में सादगी और प्राकृतिक सुंदरता चाहते हैं।
 
* फूलों का उपयोग: गेंदे के फूलों से तोरण, झालर और माला बनाएं। आप मूर्ति के पीछे फूलों की एक दीवार यानी flower wall भी बना सकते हैं।
 
* केले के पत्ते और मिट्टी के दीये: केले के पत्तों का उपयोग मंडप की सजावट में करें। इससे एक पारंपरिक और शुभ वातावरण बनता है। रात में बिजली की रोशनी के बजाय मिट्टी के दीयों और मोमबत्तियों का उपयोग करें।
 
* लकड़ी की चौकी: गणपति की मूर्ति को लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें और इसे लाल या पीले कपड़े से सजाएं।
 
2. पर्यावरण-अनुकूल Eco-Friendly थीम- यह थीम न केवल सुंदर है बल्कि पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है।
 
* सजावट सामग्री: सजावट के लिए पुराने अखबार, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की बोतलें और कपड़ों का इस्तेमाल करें। आप इन पुनर्नवीनीकरणयुक्त चीजों से सुंदर फूल, हैंगिंग और बैकग्राउंड बना सकते हैं।
 
* ऑर्गेनिक रंग: रंगोली के लिए प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, चावल का आटा और फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग करें।
 
* पौधों का इस्तेमाल: मंडप के चारों ओर तुलसी, मनी प्लांट या अन्य छोटे गमलों को सजाएं। इससे न सिर्फ सजावट होती है, बल्कि घर की हवा भी शुद्ध रहती है।
 
3. रंगीन और आधुनिक थीम- यदि आप अपने घर को एक जीवंत और आधुनिक रूप देना चाहते हैं, तो यह थीम आपके लिए है।
 
* रंग-बिरंगे पर्दे और झालर: मंडप के पीछे साटन या शिफॉन के रंगीन कपड़े लगाएं। आप बहुरंगी एलईडी लाइट्स की झालर भी लगा सकते हैं, जो रात में अद्भुत लगती है।ALSO READ: क्यों उपहार में नहीं देनी चाहिए गणेश जी की मूर्ति?
 
* गुब्बारों की सजावट: गणपति की मूर्ति के आसपास रंगीन गुब्बारों की एक आकृति बनाएं। यह बच्चों को बहुत पसंद आता है।
 
* इसे स्वयं करें: खुद से बने क्राफ्ट आइटम्स जैसे पेपर के फूल, पंखे और छोटी-छोटी रंगीन मोमबत्तियाँ सजावट में एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ती हैं।
 
4. गौरी-गणपति के लिए विशेष थीम- गौरी-गणपति की स्थापना के दौरान माता गौरी के लिए विशेष सजावट की जाती है।
 
* पारंपरिक श्रृंगार: माता गौरी की मूर्ति को पारंपरिक साड़ी, आभूषण और फूलों से सजाएं। उनके लिए विशेष रूप से मेहंदी और लाल चूड़ियाँ भी रखी जाती हैं।
 
* रंगोली: गणपति और गौरी की चौकी के सामने फूलों की पंखुड़ियों या रंगों से एक सुंदर रंगोली बनाएं।
 
* सेरामिक पॉट्स: सेरामिक के छोटे पॉट्स में रंगीन पानी भरकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और तैरती हुई मोमबत्तियां रखें।
 
इन सुझावों से आप अपने घर में गणेश उत्सव और गौरी-गणपति के लिए एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा और रचनात्मकता दोनों को दर्शाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी 
किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: बेटे को दीजिए श्री गणेश से प्रभावित ये दिव्य नाम, जिनमें छिपा है बप्पा का आशीर्वाद
 
