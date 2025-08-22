शनिवार, 23 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. गणेश चतुर्थी 2025
  3. गणेशोत्सव सेलिब्रेशन
  4. ganesh chaturthi cultural program anchoring script in hindi
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (13:12 IST)

ganesh chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग/मंच संचालन स्क्रिप्ट हिंदी में

ganesh chaturthi cultural program anchoring script in hindi
anchoring script for ganesh utsav: गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह केवल धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें भक्ति, संगीत, नृत्य और कला का संगम देखने को मिलता है। हर साल गणेश उत्सव के दौरान छोटे-बड़े मंचों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में एंकरिंग की भूमिका बेहद अहम होती है क्योंकि मंच संचालन से ही पूरे माहौल की ऊर्जा बनी रहती है। अगर एंकर की भाषा प्रभावशाली, आकर्षक और जीवंत हो, तो श्रोता और दर्शक कार्यक्रम से गहराई से जुड़ जाते हैं। इसलिए यहां हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक विस्तृत और सरल भाषा में तैयार की गई गणेश चतुर्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम एंकरिंग स्क्रिप्ट।
 
भव्य शुरुआत का परिचय-
अपनी एंकरिंग की शुरुआत आप कोट्स के साथ या कविता की कुछ पंक्तियों से कर सकते हैं। जैसे:
 
भक्ति गणपति। शक्ति गणपति,
सिद्दी गणपति,
लक्ष्मी गणपति महा गणपति,
देवों में श्रेष्ठ मेरे गणपति।  
“देवियों और सज्जनों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस पावन अवसर पर। आज का दिन सिर्फ कोई साधारण दिन नहीं है, आज है विघ्नहर्ता श्री गणेश का आगमन। माना जाता है कि जब-जब गणपति बप्पा घर आते हैं, खुशियां, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह अपने आप बढ़ जाता है। आइए, तालियों की गड़गड़ाहट से इस शुभ आरंभ का स्वागत करें और अपनी भावनाओं को जोड़ें भक्ति की इस अनोखी धारा से।”
 
गणेश वंदना का मंचन
कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एंकर कह सकता है:
“दोस्तों, हर शुभ काम की शुरुआत श्री गणेश जी के आशीर्वाद से होती है। जब तक गणपति बप्पा का नाम न लिया जाए, तब तक किसी भी कार्य की पूर्णता संभव नहीं होती। तो आइए, सबसे पहले गणेश वंदना के माध्यम से अपने इस कार्यक्रम की पवित्र शुरुआत करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे प्रतिभागियों को, जो अपने मधुर स्वर और भावनाओं से बप्पा का आह्वान करेंगे।”
 
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का स्वागत
एंकर को प्रत्येक प्रस्तुति से पहले दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए:
“अब बारी है एक रंगारंग नृत्य प्रस्तुति की, जिसमें आप देखेंगे भारतीय संस्कृति की झलक। संगीत, भाव और ताल का यह संगम आपके दिल को छू जाएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे अगले कलाकारों का।”
 
दर्शकों से जुड़ाव
एंकरिंग केवल कार्यक्रम चलाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मंच और दर्शकों को एक भावनात्मक धागे से जोड़ने का जरिया है। जैसे कि कहा जा सकता है:
“दोस्तों, गणेश चतुर्थी केवल पूजा और भक्ति का ही नहीं बल्कि मेल-मिलाप और एकता का भी पर्व है। जब हम सब मिलकर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और भी मजबूत होती है। तो आइए, मिलकर इस उत्सव की महफिल को और रोशन करें।”
 
कविता/शायरी का उपयोग
एंकर अपनी एंकरिंग को और आकर्षक बनाने के लिए बीच-बीच में छोटी-छोटी शायरी या दोहे भी जोड़ सकता है। जैसे:
“गणपति बप्पा का आशीर्वाद साथ हो,
हर कठिनाई का समाधान पास हो।
आएं मिलकर मनाएं यह पर्व निराला,
हर घर में खुशियों का उजियाला।”
 
नए कार्य की शुरुआत अच्छी हो,
हर मनोकामना सच्ची हो,
गणेश जी का मन में वास रहे,
गणेश चतुर्थी आप अपनों के पास रहे। 
 
गणेश जी का रूप निराला,
चेहरा भी कितना भोला-भाला,
जिस पर भी पड़ी कोई मुसीबत,
उसे इन्होंने ही संभाला।
 
एक दो तीन चार
गणपति जी की जय जयकार,
चार पांच छह सात
गणपति हैं सबके साथ। 
 
गणपति के नाम से विघ्न बाधा टल जाते हैं,
जो भी प्यार से पुकारे बप्पा उसी के हो जाते हैं।
 
विशेष अतिथियों का स्वागत
यदि कार्यक्रम में कोई विशेष अतिथि हों तो एंकर उनका सम्मान इस तरह कर सकता है:
“आज हमारे बीच ऐसे विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं जिन्होंने समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए, हम उनका तहेदिल से स्वागत करें और उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारे इस समारोह की शोभा बढ़ाई।”
 
समापन की घोषणा
कार्यक्रम के अंत में एंकर को उत्सव की भावना को समेटते हुए समापन करना चाहिए। जैसे:
“प्रिय मित्रों, आज का यह सांस्कृतिक उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा रहा। हमने नृत्य, गीत, कविता और कला के माध्यम से गणपति बप्पा को याद किया और अपनी संस्कृति की गहराई को महसूस किया। बप्पा से यही प्रार्थना है कि वे सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएँ। आइए, सभी मिलकर एक बार जोर से पुकारें, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया!”
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
कैसे मनाते हैं पूरे भारत में गणेश चतुर्थी उत्सव

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समय

हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती पूजा के लिए अष्ट प्रहर मुहूर्त का समयHartalika Teej Puja Timings: श्रावण मास में हरियाली अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की तीज को हरियाली तीज और इसके बाद भादौ यानी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज के दिन हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखकर शिवजी और माता पार्वती की अष्ट प्रहर पूजा और आराधना करती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा।

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्र

ऋषि पंचमी कब है, क्या करते हैं इस दिन, पूजा का शुभ मुहूर्त और मंत्रहिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का भी बड़ा महत्व माना गया है। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी हरतालिका तीज के के दो दिन और गणेश उत्सव की गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आता है। ऋषि पञ्चमी इस बार 28 अगस्त 2025 गुरुवार की रहेगी। वैसे तो ऋषि पंचमी का त्योहार सप्त ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और महिलाओं द्वारा रजस्वला दोष से मुक्ति और शुद्ध होने के कारण यह व्रत रखा जाता है, लेकिन प्रदेश और स्थान के अनुसार इसे मनाए जाने के अलग अलग कारण भी है। इसी दिन से दिगंबर जैन समुदाय का 10 दिवसीय पर्युषण महापर्व की शुरुआत भी होती है। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती भी रहती है।

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्त

इस बार गणेश चतुर्थी बुधवार को, कई शुभ योग में स्थापित होंगे गणपति, जानें विसर्जन का मुहूर्तGanesh sthapana visarjan muhurat 2025: भगवान गणेशजी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार को गणपति स्थापना से प्रारंभ होकर 6 सितंबर 2025 शनिवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन तक रहेगा। 27 अगस्त को इस बार हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। गणेशजी के दिन बुधवार में ही शुभ, शुक्ल, सर्वार्थ सिद्धि योग और रविवार का संयोग भी है।

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेश

कब से होंगे गणेश उत्सव प्रारंभ, क्या है गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त, मंगल प्रवेशganesh chaturthi 2025: मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में, सोमवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव का त्योहार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 27 अगस्त 2025 बुधवार के दिन रहेगा। आओ जानते हैं कि कब है गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। 27 अगस्त को गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन 6 सितम्बर 2025 शनिवार को होगा।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: समय आपके पक्ष में है, लाभ उठाएं, पढ़ें 23 अगस्त का दैनिक राशिफल 12 राशियों के लिए

Aaj Ka Rashifal: समय आपके पक्ष में है, लाभ उठाएं, पढ़ें 23 अगस्त का दैनिक राशिफल 12 राशियों के लिएToday 23 August 2025 horoscope in Hindi : आज 23 अगस्त 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर होगा नवपंचम योग का निर्माण, इन 3 राशियों के खुल जाएंगे भग्य

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर होगा नवपंचम योग का निर्माण, इन 3 राशियों के खुल जाएंगे भग्यHartalika Teej 2025 Lucky Zodiac: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज रहती है। 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता पर्वती के साथ ही शिवलिंग की अष्‍ट प्रहर पूजा करती हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन शनि मीन राशि में और शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। दोनों ग्रह 120 डिग्री पर आकर दुर्लभ नवपंचम राजयोग बना रहे हैं। इसके चलते तीन राशियों को लाभ होगा।

23 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

23 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन23 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

23 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

23 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 23 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि...

शनि अमावस्या पर करिए ये खास उपाय, हर युक्ति से मिलेगा विशेष लाभ

शनि अमावस्या पर करिए ये खास उपाय, हर युक्ति से मिलेगा विशेष लाभshani amavasya ke upay in hindi: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, खासकर जब यह शनिवार के दिन पड़ती है, तो इसे "शनि अमावस्या" कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस साल, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जिसे पिठोरी अमावस्या और कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, 23 अगस्त, शनिवार को पड़ रही है। यह दिन पितरों को याद करने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस खास मौके पर किए गए कुछ उपाय आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com