शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025
शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (17:27 IST)

Guru Gobind Singh: गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के बारे में 5 दिलचस्प जानकारी

Guru Gobind Singh Jayanti Birth Anniversary 2025
Contributions of Guru Gobind Singh: गुरु गोविंद सिंह जयंती सिख धर्म के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव मनाने का पर्व है। यह पर्व हर साल सिख समुदाय द्वारा बहुत श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का योगदान न केवल सिख धर्म के लिए, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति के लिए भी अनमोल है। यहां गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में 5 दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं:
 
1. दसवें गुरु का जन्म: गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 या 7 पौष 1723 विक्रम संवत को पटना साहिब में हुआ था। उनका जन्म एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर हुआ था, जब भारत में मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों की रक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही थी।
 
2. गुरु गोविंद सिंह जी के माता-पिता: गुरु गोविंद सिंह जी के पिता, गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के नौवें गुरु थे, और उनकी माता का नाम माता गुजरी जी था। गुरु तेग बहादुर जी को मुग़ल शासकों द्वारा धर्म के लिए बलिदान दिया गया था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता के बलिदान को सम्मानित करते हुए अपनी शिक्षा और संघर्ष की शुरुआत की।
 
3. काव्य और साहित्य में योगदान: गुरु गोविंद सिंह जी एक महान कवि और लेखक भी थे। उन्होंने कई धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 'जफरनामा', जो उन्होंने दिलीप शाह के खिलाफ लिखा था और 'अकाल उस्तत' जैसी काव्य रचनाएं शामिल हैं। इसके अलावा, उन्होंने 'दस्म ग्रंथ', जो अब गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा है को भी संकलित किया, जो सिख धर्म का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है।
 
4. खालसा पंथ की स्थापना: गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यह दिन बैसाखी के अवसर पर अनंदपुर साहिब में मनाया जाता है। गुरु जी ने खालसा पंथ के माध्यम से सिखों को एकजुट किया और उन्हें आत्म-रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने सिखों को पांच ककार- केश, कड़ा, कच्छा, कंगह और कृपाण अपनाने का आदेश दिया, जिससे सिखों की पहचान बनी और वे धर्म, साहस, और निडरता के प्रतीक बने।
 
5. शहादत और संघर्ष: गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने सिखों के अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए कई युद्धों में भाग लिया। 1685 में अपने चारों पुत्रों को बलिदान देना और अपने व्यक्तिगत जीवन में कई व्यक्तिगत नुकसान उठाना उनके साहस और बलिदान का प्रतीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा सिखों को ईश्वर की भक्ति और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 
 
उनकी शहादत 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जीवन साहस, धर्म और मानवता का प्रतीक है। उनकी शिक्षाओं और कार्यों ने सिख धर्म को नई दिशा दी और उन्होंने सिख समुदाय को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया। गुरु गोविंद सिंह जयंती एक ऐसा अवसर है जब हम उनके योगदान को याद करते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Webdunia
