शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

November 2025 Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 24-30 नवंबर, इस सप्ताह किन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता, जानें अपना भाग्य

Saptahik Rashifal 24 se 30 November 2025
Weekly Horoscope 2025: नवंबर महीने का नया सप्ताह इस बार क्या लेकर आ रहा है मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए। इस बार यह सप्ताह 24 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत जानें कारोबार-व्यापार, करियर, नौकरी, रोमांस, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, धन या प्रॉपर्टी निवेश से जुड़ी हर जानकारी। आइए यहां जानते हैं इस हफ्ते में कैसा रहेगा आपका भाग्य....ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल (24 से 30 नवंबर 2025), जानें इस हफ्ते किसे मिलेगी चुनौतियों पर विजय
 
(साप्ताहिक राशिफल : 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च - 20 अप्रैल)
कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं और नए अवसर आपको अपने सहज क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, परंतु समझदारी से खर्च करना संतुलन बनाए रखेगा। छोटी यात्रा आपके विचारों को ताजगी दे सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है। परिवार में गहरी बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेम संबंध में संवेदनशीलता से निकटता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा यदि आराम को प्राथमिकता देंगे। लचीला दृष्टिकोण बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। छात्रों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक रहेगा क्योंकि ध्यान और स्मरण शक्ति में सुधार से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन बेहतर होगा। 
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: नीला
 
वृषभ (21 अप्रैल - 20 मई)
कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, पर धैर्यपूर्वक जिम्मेदारियां निभाना जरूरी रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, जबकि सोच-समझकर योजना बनाना दीर्घकालिक सुरक्षा देगा। पारिवारिक जीवन में सुकून और समर्थन मिलेगा। प्रेम जीवन में गर्मजोशी रहेगी यदि संवाद स्पष्ट रखें। यात्रा योजनाओं में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए तैयारी रखें। छात्र निरंतर प्रयास से शिक्षा में सुधार देखेंगे। संतुलित आहार और हल्का व्यायाम स्वास्थ्य को लाभ देगा। घटनाओं की गति पर भरोसा रखें, हर कदम भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है। इस सप्ताह संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा और संभव है कि निर्णय आपके पक्ष में जाएं। 
शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ग्रे
 
मिथुन (21 मई - 21 जून)
कार्यक्षेत्र में प्रगति सहजता से होगी, हालांकि सहयोग में धैर्य की आवश्यकता हो सकती है। नियमित आय से भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत बढ़ेगी। प्रेम संबंध साझा अनुभवों से गहरे होंगे। यात्रा से नए अवसर और सीखने के पल मिल सकते हैं। संपत्ति से जुड़े कार्य सकारात्मक रहेंगे और छात्रों को कठिन विषयों में स्पष्टता मिलेगी। नियमित फिटनेस रूटीन ऊर्जा स्तर बढ़ाएगा। इस सप्ताह रिश्तों को संवारने का समय है; छोटे-छोटे प्रयास भावनात्मक रूप से दीर्घकालिक सुख देंगे। परिवार में मेलजोल से खुशी और अपनापन बढ़ेगा। 
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: सफेद
 
कर्क (22 जून - 22 जुलाई)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर सावधानीपूर्वक बजट बनाना उचित रहेगा। परिवार का साथ भावनात्मक सुकून देगा और प्रेम संबंध ईमानदार संवाद से मजबूत होंगे। लंबी यात्राएं सीमित रहेंगी, पर छोटी यात्राएं भी मन को तरोताजा करेंगी। संपत्ति संबंधी मामलों में प्रगति के संकेत हैं और छात्र अपनी समझ में सुधार महसूस करेंगे। संतुलन और संयम पूरे सप्ताह आपके साथी रहेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर जल सेवन और आराम पर। छोटे बदलाव से बड़ा सुधार संभव है। कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट या सहयोग भविष्य की सफलता का मार्ग खोल सकते हैं।ALSO READ: 'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: मैजेंटा
 
सिंह (23 जुलाई - 23 अगस्त)
कार्यक्षेत्र में लगातार प्रयास की आवश्यकता होगी, पर यही भविष्य की सफलता की नींव रखेगा। संपत्ति से जुड़े परिणाम सामान्य रहेंगे, इसलिए धैर्य रखें। पारिवारिक समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा। यात्रा आपको आराम देगी और रूटीन से राहत भी। छात्र निरंतर प्रयास से सफलता पाएंगे। हल्के जीवनशैली बदलाव जैसे पर्याप्त नींद और विश्राम थकान को कम करेंगे। धीमी प्रगति भी सफलता की ओर कदम है, इस पर भरोसा रखें। इस सप्ताह आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा, और समझदारी से योजना बनाकर आप वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। 
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: गुलाबी
 
कन्या (24 अगस्त - 23 सितंबर)
कार्यक्षेत्र में प्रगति धीमी रहेगी, पर दृढ़ता आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। नियंत्रित खर्च से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। छोटे पारिवारिक मतभेद सुलझाकर सामंजस्य बहाल करें। प्रेम जीवन सुखद रहेगा और बंधन मजबूत होंगे। संपत्ति निर्णयों में समय लग सकता है। विद्यार्थी व्यवस्थित अध्ययन से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खानपान और हल्के व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यह सप्ताह धैर्य और सतत प्रयास का है - जल्दबाजी किए बिना आगे बढ़ते रहें, परिणाम समय पर मिलेंगे। यात्रा की योजनाएं ताजगी और आनंद लाएंगी। 
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नारंगी
 
तुला (24 सितंबर - 23 अक्टूबर)
प्रेम जीवन इस सप्ताह विशेष रहेगा और आपके दिनों में सकारात्मकता व भावनात्मक जुड़ाव लाएगा। संपत्ति से जुड़ी योजनाएं लाभदायक रहेंगी। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, इसलिए रणनीति पर पुनर्विचार करें। पेशेवर क्षेत्र में बदलावों के प्रति खुला रहना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अध्ययन में ध्यान कम हो सकता है, पर नियमित दिनचर्या से सुधार आएगा। संतुलित आदतों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। छोटी यात्राएं या दौरे संभव हैं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आपके हर क्षेत्र में सकारात्मक असर डालेगा।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: पीला
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर - 22 नवंबर)
खर्चों पर नियंत्रण आर्थिक संतुलन बनाए रखेगा। पारिवारिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे, जबकि प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी कम करने के लिए प्रयास करना होगा। छात्र अध्ययन में अधिक एकाग्रता प्राप्त करेंगे। संपत्ति से जुड़े मामले संतुलित रहेंगे और संभव है कि समाधान मिल जाए। नियमित व्यायाम और गहरी सांस लेने के अभ्यास से शरीर मजबूत रहेगा। भीतर और बाहर, दोनों में संतुलन बनाए रखना आपका विकास सुनिश्चित करेगा। यात्राएं इस सप्ताह नए अनुभव और दृष्टिकोण लेकर आएंगी। कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट्स स्थिरता से आगे बढ़ेंगे और ग्राहकों की प्रतिक्रिया आत्मविश्वास बढ़ाएगी।ALSO READ: Lal Kitab Kanya Rashifal 2026: कन्या राशि (Virgo)- राहु करेगा संकट दूर, गुरु करेगा मनोकामना पूर्ण
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: मरून
 
धनु (23 नवंबर - 21 दिसंबर)
आर्थिक योजनाएं सकारात्मक परिणाम दिखाएंगी और साझेदारी में धैर्य सफलता लाएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा की योजना बनाते समय सावधानी रखें ताकि तनाव न बढ़े। संपत्ति सुधार के अवसर मिलेंगे। पढ़ाई में दोहराव से समझ गहरी होगी। सुबह का व्यायाम और सकारात्मक आदतें स्वास्थ्य व ऊर्जा को बढ़ाएंगी। उत्साह बनाए रखें पर गति संतुलित रखें, तभी लंबे समय तक सफलता कायम रहेगी। पारिवारिक समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम सप्ताह को खुशियों से भर देंगे। 
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सुनहरा
 
मकर (22 दिसंबर - 21 जनवरी)
इस सप्ताह करियर की गति तेज होगी क्योंकि नए प्रस्ताव या विस्तार योजनाएं सफल हो सकती हैं। योजनाबद्ध खर्च वित्तीय लक्ष्यों में मदद करेगा। संपत्ति से जुड़े कार्य लाभदायक रहेंगे। परिवार के साथ बिताया समय भावनात्मक रूप से सुकून देगा। प्रेम संबंधों में नयापन लाने के लिए प्रयास करें। शिक्षा में अनुशासन सफलता की कुंजी रहेगा। यात्राएं लाभदायक और सुचारू रहेंगी। नियमित फिटनेस और संतुलित आहार से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौजूदा अवसरों को मजबूत करें, यह भविष्य की बड़ी सफलता का मार्ग है।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: लाल
 
कुंभ (22 जनवरी - 19 फरवरी)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर संपत्ति मामलों में धैर्य रखें क्योंकि गति धीमी रह सकती है। प्रेम संबंध ईमानदार संवाद से गहराएंगे। पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। दिनचर्या में छोटी यात्राएं होंगी और छात्र ध्यान केंद्रित रख पाएंगे। संतुलित आहार और पर्याप्त आराम से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। निरंतर प्रयास ही इस सप्ताह आपकी प्रगति का आधार बनेगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में टीमवर्क सफलता दिलाएगा और रचनात्मक विचारों को उभारने का मौका देगा। 
शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: पर्पल
 
मीन (20 फरवरी - 20 मार्च)
कार्यक्षेत्र में स्थिर प्रगति होगी जो आपको लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे वृद्धि होगी। संपत्ति से जुड़े निर्णय लाभदायक साबित हो सकते हैं। परिवार में सुकून और साथ मिलेगा। प्रेम जीवन में उत्साह लाने के लिए प्रयास करें। अध्ययन में दोहराव से प्रदर्शन सुधरेगा। शारीरिक विश्राम तकनीकें स्वास्थ्य में सुधार लाएंगी। यह सप्ताह खुद को पुनर्गठित करने और संतुलन स्थापित करने का सही समय है। नई जगहों की खोज इस सप्ताह आपको प्रेरणा और ताजगी देगी।ALSO READ: Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की वर्ष 2026 के लिए 5 प्रमुख भविष्यवाणियां
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: हरा
 
