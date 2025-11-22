शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. malavya and lakshmi narayan raja yoga 3 lucky zodiac signs
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 22 नवंबर 2025 (12:37 IST)

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

मालव्य राजयोग
आज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
 
राजयोगों का निर्माण: कैसे और क्यों?
ज्योतिष में राजयोग तब बनते हैं जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि या केंद्र त्रिकोण में शुभ स्थिति में होता है।
 
1. मालव्य राजयोग (Malavya Rajyog): 
यह राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जो शुक्र ग्रह के कारण बनता है। इस वक्त शुक्र ग्रह अपनी राशि तुला में बहुत मजबूत स्थिति में है, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं, कला, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और धन का कारक माना जाता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में उच्च पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख प्राप्त होता है।
 
2. लक्ष्मी नारायण राजयोग (Lakshmi Narayan Rajyog):
यह राजयोग धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के प्रतिनिधि ग्रहों शुक्र और बुध के एक साथ शुभ स्थिति में आने से बनता है। शुक्र और बुध का एक विशेष भाव में मजबूत होना। यह योग जीवन में धन (लक्ष्मी) और बुद्धि (बुध) का संतुलन लाता है। इसके प्रभाव से व्यापार में वृद्धि होती है, आय के नए स्रोत खुलते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस वक्त बुध ग्रह चंद्र, मंगल और सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में स्थित होकर मजबूत स्थिति में है।
 
इन दोनों शक्तिशाली राजयोगों के शुभ प्रभाव से निम्नलिखित तीन राशियों को अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। ये हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत चमकेगी-
 
1. मेष राशि (Aries):
धन लाभ और करियर: आपके कर्म भाव (Career House) में बन रहा यह योग नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको अपने काम में बड़ा प्रमोशन मिल सकता है या आपकी सैलरी में शानदार वृद्धि हो सकती है।
व्यापार: व्यापारियों को रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आपको साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी।
उपाय: धन लाभ के लिए प्रतिदिन देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें।
 
2. तुला राशि (Libra):
सुख-समृद्धि और व्यक्तित्व: चूंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि का स्वामी है और मालव्य योग बना रहा है, इसलिए आपको सर्वोच्च लाभ मिलने की संभावना है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, और लोग आपसे प्रभावित होंगे।
संपत्ति: आपको नई संपत्ति या वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है। घर परिवार में खुशियां और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
उपाय: आज के दिन सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा।
 
3. कुंभ राशि (Aquarius):
आय और निवेश: आपके आय भाव (Income House) और लाभ भाव में यह योग बन रहा है, जो आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ दिलाएगा। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा।
संबंध: प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे।
उपाय: शनि देव के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं, इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी।
 
राजयोगों का लाभ उठाने के लिए क्या करें?
शुक्र को करें मजबूत: मालव्य योग का पूरा लाभ उठाने के लिए सफेद वस्तुओं (जैसे चावल, दूध, चीनी) का दान करें और मां लक्ष्मी की पूजा करें।
बुध को करें मजबूत: लक्ष्मी नारायण योग की कृपा पाने के लिए गणेश जी की पूजा करें और गाय को हरी घास खिलाएं।
सकारात्मक दृष्टिकोण: अपने मन को शांत रखें और सकारात्मक रहें। यह समय नई शुरुआत और निवेश के लिए बहुत शुभ है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मतMargashirsha Shukla Paksha: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, व्रतों, पूजा और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह समय वर्ष के अंतिम हिस्से में आता है, और आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। इन सभी कार्यों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व

Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वPradosh Vrat in December: दिसंबर माह में आने वाले दोनों प्रदोष व्रतों (2 दिसंबर और 17 दिसंबर) का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, जो जीवन को आशीर्वाद और समृद्धि से भर देते हैं। दिसंबर महीने में भी दो प्रदोष पड़ेंगे, जिनका महत्व बहुत अधिक है।

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञान

Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी: मोह का नाश, मुक्ति का मार्ग और गीता का ज्ञानMokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखने का बहुत पुण्‍य माना गया है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन श्रीकृष्‍ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस बार गीता की 5162वां वर्षगांठ रहेगा।

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

और भी वीडियो देखें

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभ

'मालव्य' और 'लक्ष्मी नारायण' राजयोग: इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा अपार धन लाभआज के दिन दो प्रमुख ग्रहों, शुक्र (Venus) और बुध (Mercury) के कारण दो बेहद शक्तिशाली और धन-संपत्ति देने वाले राजयोगों का निर्माण हो रहा है: मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन राजयोगों के बनने से जहां कई राशियों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं 3 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। इन्हें व्यापार, नौकरी और प्रेम संबंधों में विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 नवंबर, 2025)Today 22 November 2025 horoscope in Hindi : आज 22 नवंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

22 November Birthday: आपको 22 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 November Birthday: आपको 22 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय22 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 नवंबर...

Mithun Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com