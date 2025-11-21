Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 22 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today 22 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा।

लव: आज अपने पार्टनर से रोमांटिक बातचीत करें, रिश्ता मजबूत होगा।

धन: पैसे का ध्यान रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में लाभ के योग हैं। आपके आत्मविश्वास से कार्य में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अतिरिक्त खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: हल्का तनाव हो सकता है, आराम करें।

उपाय: घर में गंगाजल का छिड़काव करें, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, सफलता की संभावना है।

लव: प्रेम में छोटी-मोटी बहस हो सकती है।

धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।



कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपको कार्यों में सफलता के संकेत हैं।

लव: आज आप अपने प्रेमी के साथ समय बिता सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। नई योजनाओं में निवेश करने से पहले सोचें।

स्वास्थ्य: शरीर में थोड़ी थकान हो सकती है, आराम करें।

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी, तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। छोटे-मोटे मतभेदों को नजरअंदाज करें।

धन: आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी। पुराने निवेश से धनलाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज कार्य में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति आएगी, लेकिन आप इसे अपनी समझदारी से पार कर पाएंगे।

लव: प्रेम में सामंजस्य की कमी होगी, लेकिन बातचीत से समाधान मिलेगा।

धन: कारोबार से धनलाभ होगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी, आप मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपके काम में सुधार होगा। प्रमोशन के अवसर सामने आ सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में तालमेल रहेगा, साथी के साथ समय बिताएं।

धन: कारोबार से धनलाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अनावश्यक तनाव से बचें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरीरत लोगों को कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं।

लव: आज अपने रिश्ते में थोड़ी मिठास लाने के लिए खास प्रयास करें।

धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शरीर में थकावट महसूस हो सकती है।

उपाय: लाल वस्त्र पहनें, यह आपके लिए शुभ रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: आज के दिन कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आएंगे।

लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़ेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। अनपेक्षित धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक स्थिति भी स्थिर रहेगी।

उपाय: पीले रंग का कपड़ा पहनें, यह शुभ रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में भरोसा और विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन के मामले में सोच-समझ कर खर्च करें।

स्वास्थ्य: आज अधिक काम से थकान हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज छात्रों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में समर्पण और विश्वास बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराना निवेश लाभकारी हो सकता है।

स्वास्थ्य: स्वयं की सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपको मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में छोटे-छोटे विवाद सुलझ जाएंगे।

धन: धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

स्वास्थ्य: परिवारजनों से कुछ मानसिक तनाव हो सकता है।