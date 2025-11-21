शनिवार, 22 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 22 November 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 22 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 22 November 2025
मेष राशि (Aries)
 
Today 22 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा।
लव: आज अपने पार्टनर से रोमांटिक बातचीत करें, रिश्ता मजबूत होगा।
धन: पैसे का ध्यान रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। मानसिक शांति बनाए रखें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
 
करियर: व्यापार में लाभ के योग हैं। आपके आत्मविश्वास से कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अतिरिक्त खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: हल्का तनाव हो सकता है, आराम करें।
उपाय: घर में गंगाजल का छिड़काव करें, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।
 
मिथुन राशि (Gemini)
 
करियर: आज आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं, सफलता की संभावना है।
लव: प्रेम में छोटी-मोटी बहस हो सकती है।
धन: धन की स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको कार्यों में सफलता के संकेत हैं।
लव: आज आप अपने प्रेमी के साथ समय बिता सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। नई योजनाओं में निवेश करने से पहले सोचें।
स्वास्थ्य: शरीर में थोड़ी थकान हो सकती है, आराम करें।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी, तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा। छोटे-मोटे मतभेदों को नजरअंदाज करें।
धन: आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी। पुराने निवेश से धनलाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
 
कन्या राशि (Virgo)
 
करियर: आज कार्य में किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति आएगी, लेकिन आप इसे अपनी समझदारी से पार कर पाएंगे।
लव: प्रेम में सामंजस्य की कमी होगी, लेकिन बातचीत से समाधान मिलेगा।
धन: कारोबार से धनलाभ होगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी, आप मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
 
तुला राशि (Libra)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपके काम में सुधार होगा। प्रमोशन के अवसर सामने आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में तालमेल रहेगा, साथी के साथ समय बिताएं।
धन: कारोबार से धनलाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अनावश्यक तनाव से बचें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
 
करियर: नौकरीरत लोगों को कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं।
लव: आज अपने रिश्ते में थोड़ी मिठास लाने के लिए खास प्रयास करें।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शरीर में थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: लाल वस्त्र पहनें, यह आपके लिए शुभ रहेगा।
 
धनु राशि (Sagittarius)
 
करियर: आज के दिन कार्यक्षेत्र में नए अवसर सामने आएंगे।
लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बढ़ेगा। 
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। अनपेक्षित धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक स्थिति भी स्थिर रहेगी।
उपाय: पीले रंग का कपड़ा पहनें, यह शुभ रहेगा।
 
मकर राशि (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारियों का समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में भरोसा और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन के मामले में सोच-समझ कर खर्च करें।
स्वास्थ्य: आज अधिक काम से थकान हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
 
करियर: आज छात्रों को करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में समर्पण और विश्वास बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पुराना निवेश लाभकारी हो सकता है।
स्वास्थ्य: स्वयं की सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
मीन राशि (Pisces)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपको मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में छोटे-छोटे विवाद सुलझ जाएंगे।
धन: धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
स्वास्थ्य: परिवारजनों से कुछ मानसिक तनाव हो सकता है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 1: मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगात

Budh in tula rashi: बुध का तुला राशि में वक्री गोचर: 3 राशियों को मिलेगी विशेष सौगातMercury Retrograde Transit in Libra: संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 23 नवंबर 2025 की शाम 08 बजकर 08 मिनट पर वक्री अवस्था में तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार का दाता माना जाता है, और जब यह ग्रह शुक्र की प्रिय राशि तुला में आता है, तो इसके परिणाम अत्यंत शुभ और सकारात्मक हो जाते हैं। यह गोचर कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य और उन्नति के दरवाज़े खोल रहा है। आइये, जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का सर्वाधिक लाभ:

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरी

Lal Kitab Vrishabha Rashifal 2026: वृषभ राशि (Taurus)- शनि और गुरु मिलकर देंगे रोग-शत्रुओं से मुक्ति, पर उपाय जानना है जरूरीLal Kitab Rashifal 2026: वर्ष 2026 वृषभ राशि (Taurus) वालों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है। जहां बृहस्पति देव (Guru) दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करके कुटुंब और छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे, वहीं शनि (Shani) एकादश (11वें) भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। दूसरी ओर, राहु (Rahu) और केतु (Ketu) का गोचर क्रमशः 10वें और 4थे भाव में होकर कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता और पारिवारिक जीवन में चुनौतियों का संकेत दे रहा है। यदि आपने शनि के मंदे कार्य (नकारात्मक कर्म) नहीं किए तो यह वर्ष आपके लिए स्वर्णिम वर्ष रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनाम

गीता जयंती पर गीता ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानें और जीते लाखों के इनामGita Gyan Pratiyogita: गीता जयंती के अवसर पर, भारत और दुनिया भर में कई संगठन और सरकारी संस्थाएं श्रीमद्भगवद् गीता ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों के बीच गीता के शाश्वत ज्ञान, मूल्यों और सिद्धांतों का प्रसार करना है। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर 'गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए गीतामहोत्सव.कॉम पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्क

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 1 माह तक सतर्कSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। इस गोचर के चलते 3 राशि के लोगों को करीब 1 माह तक हर कार्य में सतर्क रहने की जरूरत है। कुंडली में में सूर्य मजबूत नहीं है तो करियर, आर्थिक स्थिति और सरकारी नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है और पिता से संबंध खबरा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

22 November Birthday: आपको 22 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 November Birthday: आपको 22 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 22 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 नवंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय22 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 नवंबर...

Mithun Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्य

Mithun Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मिथुन राशि 2026 राशिफल: शनि के फेर में है कर्मफल और गुरु की मुट्ठी में बंद है भाग्यGemini zodiac sign Mithun Rashi bhavishyafal 2026: चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पतिदेव क्रम से पहले प्रथम भाव में, फिर जून में दूसरे और अक्टूबर में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहला भाव स्वभाव और शरीर का होता है। दूसरा भाव धन-कुटुंब और तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों और पराक्रम का होता है। हालांकि शनिदेव पूरे वर्ष कर्म के दशम भाव में रहेंगे और दूसरी ओर, राहु और केतु क्रमश: 9वें और 3रें भाव में रहकर परेशानी खड़ी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मिथुन राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।

Mulank 4: मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?

Mulank 4: मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा साल 2026 का भविष्य?Complete Predictions for Life Path Mulank Numbers 1 to 9: अंक ज्योतिष 2026 वार्षिक राशिफल- मूलांक 1, 2, 3, 4 से 9 तक का विस्तृत भविष्यफल। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और उपायों की सटीक भविष्यवाणी। जानें 2026 में आपका भाग्य क्या कहता है।

Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारण

Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारणMokshada Ekadashi Muhurat 2025: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह या अगहन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 1 दिसंबर, दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी दिन श्रीमद्भगवद्गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com