Vakri Guru Fal: बृहस्पति का कर्क राशि में वक्री गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Vakri brihaspati ka fal: गुरु ग्रह 11 नवंबर 2025 को कर्क राशि में रहते हुए वक्री हो गए हैं। 04 दिसंबर 2025 को वे इसी अवस्था में पुनः मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। बृहस्पति की वक्री की चाल के चलते 3 राशियों को संभलकर रहना होगा।

1. मेष राशि: नौकरी में कार्य के दबाव के चलते आप नौकरी बदलने का विचार करेंगे। व्यापार में मुनाफे के साथ नुकसान होने की संभावना। अच्छे अवसर मिलने के बावजूद प्रयासों में अड़चनें आएंगी। आकस्मिक लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि यात्रा और सुस्ती के कारण धन हानि के योग भी हैं। शांत रहकर जीवनसाथी का भरोसा जीतने का प्रयास करें। सेहत की बात करें तो आंखों में जलन और दांत का दर्द हो सकता है।

2. तुला राशि: कार्यों को पेशेवर तरीके से करने में सावधानी बरतें। काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा जिसके चलते नौकरी बदलने का विचार आएगा। व्यापार में भाग्य का साथ कम, मुनाफे में कमी। लापरवाही की वजह से अधिक धन हानि के संकेत। पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत। सेहत की बात करें तो घुटनों, जोड़ों और कंधों में दर्द हो सकता है।

3. कुंभ राशि: अनचाहे खर्च, लोन लेना पड़ सकता है, अनावश्यक चिंताएं। कार्यस्थल पर औसत संतुष्टि, सहकर्मी आगे निकल सकते हैं। रणनीतियों को बदलने की जरूरत। पैतृक संपत्ति, लोन और छिपे हुए स्रोतों से धन लाभ हो सकता है। रिश्ते में खुशियां गायब रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो आंखों और दांत में दर्द की शिकायत हो सकती है।