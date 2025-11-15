Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 नवंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 17 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 17 November 2025 : करियर: नौकरी में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, विरोधी प्रबल हो सकते हैं।

लव: परिवार में आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा।

धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में लिए गए निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: शरीर के ऊपरी हिस्से में हल्की तकलीफ हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: कर्मचारियों की लापरवाही से महत्वपूर्ण कार्यों में देरी हो सकती है, वरिष्ठों से मतभेद न करें।

लव: जीवनसाथी के लिए कोई तोहफा खरीद सकते हैं।

धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: व्यवसाय में नए निवेश के अवसर सामने आएंगे।

लव: अपने पार्टनर के साथ भावनाओं को साझा करने का अच्छा दिन है।

धन: आर्थिक मामलों में सक्रियता रहेगी और लाभ संवारने पर जोर रहेगा।

स्वास्थ्य: वाहन से जुड़ी तकनीकी खराबी से शाम को थोड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: गौ माता को हरी घास खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: अपनी रूटीन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें। जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: जीवनसाथी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

धन: नियमों की अनदेखी से बचें। रिश्तों पर खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या नियमित रखें।

उपाय: भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: शिक्षा क्षेत्र में आगे रहेंगे और प्रभाव में वृद्धि होगी।

लव: मित्रवर्ग के साथ हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे।

धन: आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे।

स्वास्थ्य: आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और उत्साही रहेंगे।

उपाय: ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: आज कार्य की गति थोड़ी धीमी रहेगी।

लव: रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और सबको जोड़ने की कोशिश करें।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। अपनी साज-संवार पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: अनावश्यक चिंता करने से बचें।

तुला राशि (Libra)

करियर: बुद्धिमानी और कूटनीतिक ढंग से निर्णय लेने की प्रेरणा मिलेगी।

लव: संबंधों को देखभाल और ईमानदारी से मजबूत बनाएंगे।

धन: धन और कारोबार को लेकर शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी।

स्वास्थ्य: रहन-सहन में सुधार देखने को मिलेगा।

उपाय: देवी लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आपकी राशि में बुध सार्थक बातचीत और गहरी समझ को बढ़ावा देंगे।

लव: मौज-मस्ती और सचेत ध्यान के बीच संतुलन बनाए रखें।

धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहें।

स्वास्थ्य: आंतरिक चिंतन का सहारा लें।

उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में साहस और उत्साह बढ़त पर रहेगा।

लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: पेशेवर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे।

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। निजी संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी।

धन: धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: शनिदेव को नीले फूल चढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: बड़े लोगों और निर्णय लेने वालों का छुपा हुआ सहयोग मिलेगा।

लव: सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे।

धन: आर्थिक मामलों को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गरीबों को कंबल दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: शासन सत्ता के प्रयासों को बेहतर बनाएंगे।

लव: परिजनों से बनाकर चलेंगे। घर में परस्पर भरोसा बढ़ेगा।

धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। पैतृक विषयों को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार से स्वास्थ्य बेहतर होगा।