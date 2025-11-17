रविवार, 22 फ़रवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Today Shubh Muhurat 18 November 2025
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
18 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Lal Kitab Mesh Rashifal 2026: मेष राशि (Aries) - बृहस्पति बचाएंगे, राहु मालामाल करेंगे, शनि निपटेंगे रोग शत्रुओं से
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 18 नवंबर, 2025, मंगलवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-मार्गशीर्ष (अगहन)
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-मंगलवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-त्रयोदशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-स्वाति
योग (सूर्योदयकालीन)-आनन्द
करण (सूर्योदयकालीन)-वणिज
लग्न (सूर्योदयकालीन)-वृश्चिक
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय-10:46 से 1:55, 3:30 5:05 तक
राहुकाल (अशुभ समय): दोप. 3:00 से 4:30 बजे तक
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-ईशान 
योगिनी वास-दक्षिण
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-तुला
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ अं अंगारकाय नम:।
आज का उपाय-हनुमान मन्दिर में शहद चढ़ाएं। 
वनस्पति तंत्र उपाय- खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
मास शिवरात्रि/भद्रा
यात्रा शकुन-दलिया का सेवन कर यात्रा पर निकलें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
