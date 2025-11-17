सोमवार, 17 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. लाल किताब
  4. Lal Kitab 2026 Aries Yearly Horoscope in Hindi
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : सोमवार, 17 नवंबर 2025 (12:59 IST)

Lal Kitab Mesh Rashifal 2026: मेष राशि (Aries) - बृहस्पति बचाएंगे, राहु मालामाल करेंगे, शनि निपटेंगे रोग शत्रुओं से

Lal kitab rashifal in hindi
Lal kitab Mesh rashi 2026: वर्ष 2026 मेष राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो सकता है, जहां बृहस्पति (गुरु) सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे और राहु धन लाभ के बड़े अवसर लाएंगे। दूसरी ओर शनि की साढ़ेसाती इस बार आपको लाभ देगी क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्‍टि है। शनि जहां आपकी सेहत में सुधार लाएगा, वहीं वह शत्रुओं को पराजित करने के काम भी करेगा और दूसरी और वह विदेश से लाभ के योग भी बना रहा है। हालांकि पंचम भाव का केतु जरूर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है परंतु आप लाल किताब के उपाय करके अपने संपूर्ण वर्ष को बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मेष राशि का वार्षिक भविष्यफल विस्तार से।
 
आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आलेख के अंत में जरूर पढ़ें लाल किताब का सबसे खास उपाय जो आपका जीवन बदल सकता है।
 
वर्ष 2026 में मुख्य 4 ग्रहों की गोचर स्थिति (2026):-
शनि: आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में है और साढ़ेसाती का प्रथम चरण चल रहा है।
बृहस्पति: गुरुदेव पूरे वर्ष आपकी कुंडली में तीसरे और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जो वर्ष को बेहतर बनाएंगे।
राहु: शनि की राशि और 11वें भाव में राहु का गोचर शुभ माना जाता है जो आय का भाव है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी।
केतु: केतु ग्रह सिंह राशि और 5वें भाव में गोचर कर रहा है जोकि प्रेम संबंध और संतान पक्ष की ओर से थोड़ी बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है।
 
मेष राशि करियर और व्यवसाय: Aries Lal kitab job and business 2026:
नौकरी: तीसरे भाव का बृहस्पति नौकरी में नई ऊंचाइयां देगा। वर्ष के मध्य या अंत में प्रमोशन या इंक्रीमेंट तय है। यदि नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वह पूरी होगी।
व्यवसाय: विदेशी संपर्कों से तगड़े लाभ के अवसर बन सकते हैं। हालांकि आप अपने व्यापार को विस्तार देने पर विचार करें। तगड़ा मुनाफा होगा।
चुनौती: ग्रह गोचर कहते हैं कि इस वर्ष आप कार्य को कल पर टालने की आदत के चलते नुकसान उठा सकते हैं। दूसरी और आप अपनी नेतृत्व क्षमता पर काम करें और आत्मविश्वास को बढ़ाएं।
शत्रु: नौकरी हो या कारोबार हर क्षेत्र में शनि के प्रभाव से शत्रु खुद-ब-खुद परास्त हो जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपने कार्य पर ही फोकस करें और आज का कार्य आज ही निपटा लें। 
 
मेष राशि लाल किताब आर्थिक स्थिति और धन: Aries Lal kitab financial status 2026:-
1. आय का स्रोत: 11वें भाव में कुंभ राशि का राहु आपके लिए आय के नए सोर्स खोल देगा। आप आय के नए साधनों पर ध्यान देकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
3. निवेश: संपत्ति और सोने में निवेश के लिए यह वर्ष 2026 शुभ हो सकता है। हमारी सलाह है कि प्लाट या फ्लैट में निवेश करना सबसे बेहतर रहेगा।
3. सावधानी: अप्रत्याशित खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है और शेयर बाजार में सोच-समझकर निवेश करें अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है।
 
प्रेम, संबंध और पारिवारिक जीवन: Aries  Lal kitab Love and  Family Relationships 2026:-
1. पारिवारिक सुख: बृहस्पति के गोचर के कारण पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में कोई शुभ समारोह हो सकता है।
2. दाम्पत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध अनुकूल रहेंगे, मतभेद सुलझ जाएंगे और सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा। लंबी यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे।
3. संतान पक्ष: पंचम भाव के केतु के चलते संतान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। उसकी पढ़ाई और सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। 
3. प्रेम संबंध: पंचम भाव के केतु के कारण प्रेम संबंधों को लेकर यह वर्ष मिलाजुला रहेगा।
4. टिप: घर में सुगंध का उपयोग करने से प्रेम संबंध और गृहस्थ जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। केतु के उपाय करने से संतान को कोई परेशानी नहीं होगी।
मेष राशि लाल किताब सेहत: Aries Lal kitab Health 2026:- 
1. सेहत में होगा सुधार: 12वें भाव से शनि की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण, कुंडली में शनि की शुभ स्थिति होने पर सेहत में सुधार होगा। अशुभ होने पर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है।
2. चुनौती: थोड़ा-बहुत सिरदर्द, कंधे का दर्द, ब्लड प्रेशर और पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 
3. सलाह: खान-पान पर ध्यान दें, सात्विक आहार लें और योगासन करें या नित्य सुबह शाम पैदल घूमने की आदत डालें।
 
मेष राशि लाल किताब शिक्षा: Aries  Lal kitab Education 2026:-
एजुकेशन: शनि और गुरु की स्थिति छात्रों के लिए बेहतर करियर का निर्माण कर सकती है। उच्च शिक्षा या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के योग भी बन सकते हैं।
बाधा: बृहस्पति के कारण आलस्य और राहु के कारण ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है।
उपाय: प्रतिदिन माथे पर केसर या चंदन का तिलक लगाएं और पढ़ाई वाली जगह पर पढ़ाई से संबंधित ही चित्र लगाएं।
 
लाल किताब के सटीक उपाय 2026: Lal Kitab Remedies 2026 for Aries:-
यह उपाय करके आप संपूर्ण वर्ष को अत्यंत ही सफल वर्ष बना सकते हैं। आर्टिकल के लास्ट में पढ़ें सबसे खास उपाय। 
 
गुरु को बलवान करें:-
1. गुरुवार का व्रत रखें या सूर्यास्त तक नमक का सेवन न करें।
2. रोजाना यानी प्रतिदिन पीले रंग का तिलक लगाएं।
3. अधिकतर समय पीले वस्त्र धारण करें।
4. मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें।
5. नाक को अच्छे से साफ करके रखें।
 
शनि के लिए (छाया दान):-
1. ग्यारह शनिवार को शाम के समय शनि मंदिर में छाया दान करें। अर्थात एक कटोरी में सरसो का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उसे शनि देव के चरणों में रख दें।
2. दस अंधों को भोजन कराएं या सफाईकर्मी को कुछ-न-कुछ दान देते रहें।
 
हनुमानजी की भक्ति और मंगल के उपाय करें-
1. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
2. वर्ष में कम-से-कम 2 बार हनुमानजी को चोला अर्पित करें।
3. हनुमानजी को प्रति मंगलवार मीठा पान चढ़ाते रहें।
4. वर्ष की शुरुआत में कहीं पर भी नीम का पेड़ या पौधा लगा दें या प्रति मंगलवार नीम की पूजा करें।
 
मेष राशि लाल किताब के अनुसार सावधानियां 2026 | Lal Kitab Caution 2026 for Aries:
1. लाल किताब की शर्त यह है कि आप शनि के मंदे कार्य नहीं करेंगे, तभी भाग्य के द्वार खुलेंगे। शनि के मंदे कार्य अर्थात शराब पीना, ब्याज का धंधा करना या पराई महिला पर नजर रखना जैसे शनि के मंदे कार्यों से दूर रहें।
3. कभी झूठ न बोलें अन्यथा गुरु का शुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा।
4. बिजली के उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से मुफ्त उपहार के रूप में न लें अन्यथा राहु का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यदि मजबूरी में लेना पड़े, तो उसके कुछ पैसे अवश्य चुका दें।
5. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें।
6. कभी भी गंदे कपड़े न पहनें और घर में किसी भी प्रकार की गंदगी न करें। खासकर बाथरूम और शौचालय को एकदम साफ सुथरा रखें।
 
सबसे खास उपाय: आपकी वार्षिक कुंडली में गुरु ही सब कुछ अच्छा करने वाला है इसलिए जरूरी है कि आप नित्य केसर का तिलक लगाएं या हल्दी की एक गांठ को पीले धागे में बांधकर दाहिनी भुजा पर बांधें। सदा सत्य बोलें और अपने आचरण, नाक और पेट को शुद्ध रखें।
 
यदि आपकी वृषभ राशि है तो आगे क्लिक करें:-
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियां

Astrology 2026: सूर्य गोचर 2026 की मुख्य तिथियांSurya grah gochar 2026: वर्ष 2026 में कौन कौन से ग्रह करें राशि परिवर्तन और कब चलेंगे वे अपनी वक्री चाल। सूर्य और चंद्र कभी वक्री चाल नहीं चलते हैं और राहु एवं केतु सदा वक्री गति ही करते हैं। सूर्य के राशियों में गोचर को संक्रांति कहते हैं। चलिए जानते हैं सभी सूर्य ग्रह की गति अर्थात वे कौनसे राशि में कब करेंगे प्रवेश।

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफल

Budh vakri gochar 2025: बुध ग्रह ने चली वक्री चाल, जानिए क्या होगा 12 राशियों का राशिफलBudh vakri ka fal: बुध ग्रह 10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12 बजकर 03 मिनट पर वृश्चिक राशि में वक्री हो गए हैं। बुध ग्रह जब वक्री होता है, तो विचार, संवाद, तकनीक और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों में रुकावटें या कंफ्‍यूजन पैदा कर सकता है। हालांकि यह समय अपने कार्यों और योजनाओं की समीक्षा का भी होता है।

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?

Nag Diwali 2025: नाग दिवाली क्या है, क्यों मनाई जाती है?Nag Diwali, Worship of Nag Devta: नाग दिवाली हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक विशेष पर्व है, जो मुख्य रूप से नाग देवताओं की पूजा से संबंधित है। इस दिन, भक्तगण विशेष रूप से नागों के प्रतीकों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नाग दिवाली पर नाग देवता की पूजा करने से कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष का निवारण होता है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और संतान तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मत

Dreams and Destiny: सपने में मिलने वाले ये 5 अद्‍भुत संकेत, बदल देंगे आपकी किस्मतSwapna Shastra: स्वप्न शास्त्र के अनुसार, कुछ सपने बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय यानी भाग्योदय शुरू होने वाला है और देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह स्वप्न हमें उन अदभुत संकेतों की दुनिया में ले जाते है जो आपकी जीवनधारा को बदलने की क्षमता रखते हैं।

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मत

Sun Transit 2025: सूर्य के वृश्‍चिक राशि में जाने से 5 राशियों की चमक जाएगी किस्मतSun Transit 2025: सूर्यदेव 16 नवंबर 2025 की दोपहर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के चलते 5 राशि के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल होगी। कुंडली में में सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो करियर, आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है और पिता से संबंध अच्‍छे रहते हैं। चलिए जानते हैं वृश्‍चिक के सूर्य का फल।

और भी वीडियो देखें

Som Pradosh 2025: सोम प्रदोष आज, जानें व्रत का महत्व, विधि और पूजा मुहूर्त

Som Pradosh 2025: सोम प्रदोष आज, जानें व्रत का महत्व, विधि और पूजा मुहूर्तSom Pradosh Vrat in 2025:सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह व्रत न केवल पापों के नाश के लिए है, बल्कि यह जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन शिवजी के साथ-साथ देवी पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। विशेष रूप से इस दिन का व्रत रखने से मानसिक शांति, स्वास्थ्य में सुधार, और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 नवंबर, 2025)Today Rashifal 17 November 2025 | कैसा रहेगा आज 17 नवंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

17 November Birthday: आपको 17 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 November Birthday: आपको 17 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 नवंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 17 November 2025: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 नवंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 नवंबर, 2025)Today 16 November 2025 horoscope in Hindi : 16 नवंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com