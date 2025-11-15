शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Benefits of Margashirsha Amavasya Upay
Written By WD Feature Desk

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या के उपायों से जीवन में बनेगा एक नई शुरुआत का संयोग, जानें 8 प्रमुख उपाय

Amavasya Vrat and Remedies
Amavasya Vrat and Remedies: मार्गशीर्ष या अगहन कृष्ण अमावस्या का दिन एक नई शुरुआत और आध्यात्मिक उन्नति का माना गया है। यह दिन जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, पितरों की कृपा प्राप्त करने और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए उपयुक्त है। इन सरल और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, और शांति ला सकते हैं, और मार्गशीर्ष अमावस्या का संयोग आपके लिए नई शुरुआत का कारण बनेगा। साथ ही निम्न उपायों से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। आइए यहां जानते हैं 8 खास उपाय...ALSO READ: Margashirsha month: धर्म कर्म के हिसाब से मार्गशीर्ष महीने का महत्व और मोक्ष मार्ग के उपाय
 
मार्गशीर्ष अमावस्या के प्रभावशाली उपाय:
 
1. पितरों को तर्पण करें: इस दिन पितरों का तर्पण करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। खासकर उन पितरों के लिए जिनका निधन लंबे समय पहले हुआ हो। तर्पण से आपके पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय पारिवारिक सुख-शांति और समृद्धि की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।
 
2. दीपदान करें: अमावस्या के दिन दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से इस दिन घर के मंदिर में दीपक या तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है।
 
3. व्रत और उपवास रखें: मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रखने से आत्मिक शुद्धि होती है। इस दिन उपवास रखना और भगवान की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है।
 
4. रुद्राभिषेक करें: इस दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। रुद्राभिषेक से शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होती हैं, और जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।ALSO READ: Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी
 
5. धन्य-धान्य का दान करें: अमावस्या के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, और धन का दान करना विशेष शुभ माना जाता है। यह दान पितरों के आशीर्वाद के साथ-साथ पुण्य की प्राप्ति का कारण बनता है। दान से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है।
 
6. शिव पूजा और मंत्र जाप करें: इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। 'ॐ नमः शिवाय' का जप करना विशेष रूप से शुभ है। इससे मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन बना रहता है, और जीवन की समस्याओं का समाधान होता है।
 
7. तुलसी के पौधे की पूजा करें: मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा और उसका जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह उपाय सेहत और समृद्धि में वृद्धि करता है और घर में सुख-शांति बनाए रखता है।
 
8. गंगाजल का छिड़काव करें: इस दिन गंगाजल का घर के प्रत्येक कोने में छिड़काव करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है।ALSO READ: Margashirsha Month 2025: आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में करें ये 6 उपाय
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल, नवंबर 2025: जानें किस्मत, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य का सटीक भविष्यफल

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?होलाष्टक की पौराणिक कथा क्या है और इन 8 दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है? प्रह्लाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी कथा के साथ जानिए होलाष्टक का धार्मिक महत्व।

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस दौरान कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों मानी जाती है यह अवधि अशुभ? जानिए होलाष्टक की पूरी जानकारी। क्या करें और क्या नहीं।

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्क

क्या वाहन नंबर का दुर्घटना से कोई संबंध है? यदि आपका संबंध इन नंबरों से है तो रहें सतर्कNumerology for Vehicle Safety: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक अंक अपनी विशिष्ट ऊर्जा और कंपन लेकर आता है। सभी अंकों का अपना महत्व होता है, किन्तु जब कोई विशेष अंक एक साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त ऊर्जा जीवन में विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है।

AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गई

AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गईAI asked questions on religion: AI से जब धर्म पर सवाल पूछा गया तो पहले उसने डिप्लोमैटिक जवाब दिया, लेकिन बाद में ऐसा जवाब दिया कि लोग हैरान रह गए। जानें पूरा मामला और वायरल जवाब।

और भी वीडियो देखें

शनि-मंगल संयोग से बन रहा उग्र योग, इस तारीख को होगा भारत पाकिस्तान युद्ध

शनि-मंगल संयोग से बन रहा उग्र योग, इस तारीख को होगा भारत पाकिस्तान युद्धindia pakistan war 2027: शनि के मंगल राशि में गोचर से बन रहे उग्र योग का असर। जानिए क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत और भारत–पाकिस्तान के संबंधों पर संभावित प्रभाव।

मंगल के प्रवेश से कुंभ राशि में बड़ा जमावड़ा, 5 राशियों को होगा बड़ा लाभ

मंगल के प्रवेश से कुंभ राशि में बड़ा जमावड़ा, 5 राशियों को होगा बड़ा लाभPanchagrahi Yoga in Aquarius: 23 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजकर 33 मिनट पर जब मंगल ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब शनि की इस राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। मंगल के साथ राहु, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह मौजूद रहेंगे। हालांकि 21 मार्च को शुक्र यहां से निकलकर मीन में गोचर कर जाएंगे तब भी चतुर्ग्रही योग बननेगा। इस योग के चलते 5 राशियों को 1 माह के अंदर कोई बड़ा लाभ मिल सकता है।

Happy Ramadan Messages: रमजान के महीने में अपनों को भेजें ये 10 स्नेह और सम्मान भरे शुभकामना संदेश

Happy Ramadan Messages: रमजान के महीने में अपनों को भेजें ये 10 स्नेह और सम्मान भरे शुभकामना संदेशRamadan Mubarak Wishes: रमजान का महीना केवल उपवास और इबादत का समय नहीं होता, बल्कि यह समय है जब हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बनाते हैं, एक-दूसरे के साथ प्यार और स्नेह साझा करते हैं। आप इन संदेशों को अपनी मित्रों, परिवार या किसी खास व्यक्ति को भेजकर उनका दिल जीत सकते हैं और इस रमजान के मौके को और भी खास बना सकते हैं।

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?Khatu Shyam Mandir Temple: खाटू श्याम मंदिर से जुड़े 10 प्रमुख मंदिरों की पूरी जानकारी। जानिए कौन सा है असली मूल मंदिर और कहां स्थित है खाटू श्याम बाबा का प्राचीन धाम।

Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन मास का विनायक चतुर्थी व्रत, जानें मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और लाभ

Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन मास का विनायक चतुर्थी व्रत, जानें मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और लाभVinayak Chaturthi Vrat 2026: भगवान श्री गणेश के भक्तों के लिए फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत भगवान गणेश की पूजा से जुड़ा हुआ है और विभिन्न प्रकार के सुखों, समृद्धि और विघ्नों से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com