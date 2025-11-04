मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 4 नवंबर 2025 (15:56 IST)

बाबा वेंगा भविष्यवाणी 2026: महायुद्ध, आर्थिक संकट और सोने के दाम? जानें बुल्गारियाई भविष्यवक्ता की 4 सबसे बड़ी चेतावनियां

Baba Vanga Prediction 2026 : बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं
Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थीं, जिनका निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे कि अपनी मृत्यु और प्रमुख वैश्विक घटनाएं, पहले सच हो चुकी हैं। वर्ष 2026 को लेकर बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं, वे थोड़ी चिंताजनक हैं। यहाँ 2026 के लिए उनकी चार प्रमुख भविष्यवाणियाँ दी गई हैं।
 
1.साल 2026 में होगा बड़ा युद्ध और पश्चिम का 'विनाश'
- 2026 के लिए सबसे चर्चित भविष्यवाणी एक बड़े युद्ध की है, जो पूर्व से शुरू होगा और धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जिससे पश्चिमी दुनिया का "विनाश" हो सकता है।
- यह युद्ध वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगा।
- बाबा वेंगा के अनुसार, 2026 में रूस से एक शक्तिशाली नेता (Lord of the World) सामने आएगा जो दुनिया पर प्रभावी हो सकता है।
 
2.आर्थिक तंगी और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी
- इस युद्ध के कारण दुनिया को बड़ा आर्थिक परिवर्तन देखने को मिलेगा।
- कई देश आर्थिक तंगी से गुजर सकते हैं और महंगाई में भारी बढ़ोतरी होगी।
- वर्तमान में बढ़ते सोने के दामों को देखते हुए, कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 में सोने के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं।
- इस वर्ष जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर होगा, जिसके कारण दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़, लू और विनाशकारी भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है।
 
3. AI का मानव जीवन पर हावी होना
- बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और भी शक्तिशाली हो जाएगी।
- AI में आने वाले तेज बदलावों पर मानव का काबू पाना मुश्किल हो जाएगा।
- इसका सीधा प्रभाव नौकरियों पर दिखाई देगा और मानव जीवन के कई क्षेत्रों में मुश्किलें पैदा होंगी।
 
4. एलियन के साथ संपर्क का प्रयास
- एक अन्य भविष्यवाणी के अनुसार, वर्ष 2026 में मानव जाति द्वारा दूसरी दुनिया (एलियन) के साथ संपर्क साधने की कोशिश की जा सकती है।
- हालांकि इस भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी यह मानवता के लिए एक ऐतिहासिक टर्न साबित हो सकती है।
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसार

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसारKartik Purnima How to Donate According to Zodiac Sign: कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पुण्य अर्जित करने का अवसर होता है। इस दिन का दान का महत्व अत्यधिक होता है, और राशिनुसार दान करना और भी अधिक प्रभावकारी माना जाता है। यहां जानें आपकी राशि का स्वामी ग्रह, दान के लिए शुभ वस्तुएं और प्राप्त होने वाले परिणाम...

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियां

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियांVishnu Panchak Vrat: 'कार्तिक मास के अंतिम पांच दिन 'भीष्म पंचक' के नाम से जाने जाते हैं। यह पवित्र अवधि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं और माना जाता है कि इन पांच दिनों में व्रत, पूजा और दान करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?

When is Dev Diwali: देव दिवाली कब हैं- देव उठनी एकादशी पर या कार्तिक पूर्णिमा पर?When is Dev Diwali: परंपरा से कई लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही देव दिवाली मान लेते हैं। कई लोग यही समझते हैं कि इसी दिन देव दिवाली रहती है। इसी के चलते ही देव उठनी एकादशी पर सभी घरों में दीपावली जैसी रोशनी रहती है जबकि देव दिवाली और देव उठनी एकादशी दोनों ही कार्तिक के महीने में आते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं और उनका महत्व भी अलग है। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को, 2 नवंबर को तुलसी विवाह और 5 नवंबर को देव दिवाली रहेगी।

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबादT Junction plot ke fayde aur nuksan: क्या आपका घर किसी सड़क के ठीक सामने है? वास्तु शास्त्र में इसे 'टी' पॉइंट या वीथी शूल कहा जाता है, जहां सड़क की ऊर्जा सीधे घर से टकराती है। जानिए, वास्तु के अनुसार यह घर शुभ है या अशुभ...

kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?

kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?kartik purnima : कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 05 नवंबर को है। यह हिन्दू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि होती है, जो खासतौर पर दीपावली के बाद मनाई जाती है। इस दिन को विशेष रूप से गंगा स्नान, व्रत और दान के लिए शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर इसे 'गंगा पूर्णिमा' के नाम से भी जाना जाता है।

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथाMythological Story of Kartik Purnima: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह वर्ष के सभी महीनों में सबसे पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है, और इस माह की पूर्णिमा तिथि, जिसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, इसका चरमोत्कर्ष होती है। यह तिथि दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है।

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर 5 जगहों पर करें दीपदान, देवता स्वयं करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर 5 जगहों पर करें दीपदान, देवता स्वयं करेंगे आपकी हर समस्या का समाधानDev diwali 2025 date deepadan: पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा की पावन तिथि वह दिन है जब पृथ्वी पर स्वर्ग के देवता अवतरित होते हैं और एक भव्य उत्सव मनाते हैं। इसे ही हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं- देवताओं की स्वयं की दिवाली। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने दुष्ट असुर त्रिपुरासुर का संहार किया था, और इस विजय की खुशी में समस्त देवी-देवताओं ने काशी के गंगा घाटों पर दीये जलाए थे। यह पर्व दान, स्नान और असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने का महापर्व है। इस अलौकिक अवसर पर 5 जगहों पर दीपदान करने से देवाता होंगे अति प्रसन्न।
