Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 19 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 19 August 2026 :
करियर: कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और काम की गति की प्रशंसा होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: पैसों की आवक सामान्य रहेगी। जोखिमभरे निवेश से दूर रहें।
करियर: कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और काम की गति की प्रशंसा होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: पैसों की आवक सामान्य रहेगी। जोखिमभरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बढ़िया रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए सौदे फाइनल हो सकते हैं। नौकरी-पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है।
धन: अचानक लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या मीठा बांटें।
स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या मीठा बांटें।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में नयापन और ताजगी महसूस होगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में मुनाफा के योग हैं।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में मुनाफा के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं के अनुसार काम निपटाएं।
लव: भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर से जुड़े महसूस करेंगे।
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपके नेतृत्व और आत्मविश्वास की तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से आप कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाल लेंगे।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन के मामले में दिन लाभदायक है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट का ध्यान रखें। उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
तुला राशि (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर संतुलन बनाकर रखें। सहकर्मियों के साथ किया गया काम सफल होगा।
लव: अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।
धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। विरोधी शांत रहेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से राहत मिलेगी।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस न करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: खानपान की अनियमितता से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: खानपान की अनियमितता से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: मेहनत और धैर्य से काम लें। काम का परिणाम सकारात्मक मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: काम के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है।
धन: अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: काम के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आपके नए विचार कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाएंगे। नेटवर्किंग से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस की बढ़ोतरी होगी।
धन: आर्थिक मामलों में दिन बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: पक्षियों को दाना और पानी दें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा।
लव: भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे।
धन: धन से जुड़े मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।
धन: धन से जुड़े मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।