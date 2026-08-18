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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 19 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 19 August horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (16:27 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 19 August 2026 :
करियर: कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और काम की गति की प्रशंसा होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: पैसों की आवक सामान्य रहेगी। जोखिमभरे निवेश से दूर रहें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर बढ़िया रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए सौदे फाइनल हो सकते हैं। नौकरी-पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। 
धन: अचानक लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले में खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या मीठा बांटें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में नयापन और ताजगी महसूस होगी।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। व्यापार में मुनाफा के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं के अनुसार काम निपटाएं।
लव: भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर से जुड़े महसूस करेंगे। 
धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपके नेतृत्व और आत्मविश्वास की तारीफ होगी। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से आप कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाल लेंगे।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें। 
धन: धन के मामले में दिन लाभदायक है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट का ध्यान रखें। उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर संतुलन बनाकर रखें। सहकर्मियों के साथ किया गया काम सफल होगा।
लव: अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है।
धन: लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है।
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। विरोधी शांत रहेंगे। कार्य में सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के साथ यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: कमर दर्द से राहत मिलेगी।
उपाय: हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहस न करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: खानपान की अनियमितता से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: मेहनत और धैर्य से काम लें। काम का परिणाम सकारात्मक मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं।
स्वास्थ्य: काम के दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है। 
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: आपके नए विचार कार्यक्षेत्र में प्रशंसा पाएंगे। नेटवर्किंग से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस की बढ़ोतरी होगी।
धन: आर्थिक मामलों में दिन बेहतर रहेगा। 
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: पक्षियों को दाना और पानी दें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: कार्यस्‍थल पर रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा।
लव: भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे।
धन: धन से जुड़े मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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