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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (07:02 IST)

19 August Birthday: आपको 19 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

19 August Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (10:47 IST)
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19 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 19 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 19 अगस्त

दिनांक 19 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28
शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73
शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062
 
ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री
शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरी-पेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। 
परिवार: यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। विवाह के योग बनेंगे। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

हज़ारी प्रसाद द्विवेदी (Hazari Prasad Dwivedi): हिंदी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार और समालोचक।
शंकर दयाल शर्मा (Shankar Dayal Sharma): भारत के 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति।
बिल क्लिंटन (Bill Clinton): अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता।
सुधा चंद्रन (Sudha Chandran): प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री।
अपर्णा सेन (Aparna Sen): बंगाली और हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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