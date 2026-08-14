Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 18 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को काम में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत हो सकती है।

धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।

स्वास्थ्य: खानपान से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: संवाद के बल पर आप अपने अटके हुए काम पूरे करवा लेंगे। बिजनेस में लाभ के संकेत हैं।

लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मी की मदद से प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है।

लव: भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।

धन: धन-संपत्ति के मामलों में फायदा होगा।

स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: अचानक वित्तीय लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं को तय करें।

लव: लव पार्टनर के साथ बहस हो सकती है।

धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

तुला राशि (Libra)

करियर: साझेदारी के बिजनेस में मुनाफा होगा। कला, डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र के लिए दिन शानदार है।

लव: शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं और आशीर्वाद लें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: नौकरी बदलने का विचार रहे तो नए अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।

लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास मजबूत होगा। \

धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़ा काम बन सकता है।

लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं। धैर्य से काम लें।

लव: जीवनसाथी की जरूरतों और बातों को समझने का प्रयास करें।

धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टीम वर्क से काम करने पर सफलता मिलेगी। नए व्यावसायिक संबंधों से लाभ होगा।

लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।

धन: आय के योग सामान्य से बेहतर हैं।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: विरोधियों से सावधान रहें। कार्यस्थल पर योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।