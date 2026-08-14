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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 18 August 2026 horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (13:18 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 18 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। 
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को काम में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत हो सकती है।
धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा। 
स्वास्थ्य: खानपान से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: संवाद के बल पर आप अपने अटके हुए काम पूरे करवा लेंगे। बिजनेस में लाभ के संकेत हैं।
लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मी की मदद से प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है।
लव: भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।
धन: धन-संपत्ति के मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: अचानक वित्तीय लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं को तय करें। 
लव: लव पार्टनर के साथ बहस हो सकती है।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में मुनाफा होगा। कला, डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र के लिए दिन शानदार है।
लव: शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं और आशीर्वाद लें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी बदलने का विचार रहे तो नए अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।
लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास मजबूत होगा। \
धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़ा काम बन सकता है।
लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें। 
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं। धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी की जरूरतों और बातों को समझने का प्रयास करें।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों तेल का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: टीम वर्क से काम करने पर सफलता मिलेगी। नए व्यावसायिक संबंधों से लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: आय के योग सामान्य से बेहतर हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: विरोधियों से सावधान रहें। कार्यस्थल पर योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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