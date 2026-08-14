Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 18 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 18 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए सौदे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को काम में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे पर बातचीत हो सकती है।
धन: धन के मामले में दिन मिलाजुला रहेगा।
स्वास्थ्य: खानपान से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: संवाद के बल पर आप अपने अटके हुए काम पूरे करवा लेंगे। बिजनेस में लाभ के संकेत हैं।
लव: पार्टनर के साथ संवादहीनता न होने दें।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ संभव है।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराने निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा। सहकर्मी की मदद से प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है।
लव: भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।
धन: धन-संपत्ति के मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
धन: धन-संपत्ति के मामलों में फायदा होगा।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।
सिंह राशि (Leo)
करियर: आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: अचानक वित्तीय लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
धन: अचानक वित्तीय लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है। प्राथमिकताओं को तय करें।
लव: लव पार्टनर के साथ बहस हो सकती है।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: एलर्जी से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
तुला राशि (Libra)
करियर: साझेदारी के बिजनेस में मुनाफा होगा। कला, डिजाइनिंग या रचनात्मक क्षेत्र के लिए दिन शानदार है।
लव: शादीशुदा जीवन खुशहाल रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं और आशीर्वाद लें।
उपाय: छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं और आशीर्वाद लें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: नौकरी बदलने का विचार रहे तो नए अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस की राजनीति से दूर रहें।
लव: पार्टनर के प्रति आपका विश्वास मजबूत होगा। \
धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।
धन: पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़ा काम बन सकता है।
लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: मेहनत ज्यादा और परिणाम थोड़े कम मिल सकते हैं। धैर्य से काम लें।
लव: जीवनसाथी की जरूरतों और बातों को समझने का प्रयास करें।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों तेल का दीपक जलाएं।
स्वास्थ्य: थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों तेल का दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: टीम वर्क से काम करने पर सफलता मिलेगी। नए व्यावसायिक संबंधों से लाभ होगा।
लव: प्रेम संबंधों में नयापन आएगा।
धन: आय के योग सामान्य से बेहतर हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
धन: आय के योग सामान्य से बेहतर हैं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: जरूरतमंदों को काले तिल का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: विरोधियों से सावधान रहें। कार्यस्थल पर योजनाओं को गुप्त रखें।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।