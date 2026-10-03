शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश, 9 अक्टूबर से 12 राशियों पर होगा असर, जानें मेष से मीन तक का हाल

शनि ग्रह का रेवती नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में 09 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शाम 07:28 बजे (19:28 बजे) गोचर होने जा रहा है। उत्तरा भाद्रपद शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में शनि का प्रवेश अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। इस नक्षत्र परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर गहरा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक की सभी राशियों के लिए यह गोचर कैसा रहेगा:

मेष राशि

शनि का यह गोचर आपके बारहवें भाव में होगा। इस दौरान विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं और खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतें और व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा।

वृषभ राशि

ग्यारहवें भाव में शनि का प्रवेश आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लंबे समय से अटकी योजनाएं पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन राशि

दसवें भाव (कर्म भाव) में शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके करियर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में विस्तार के योग हैं, हालांकि कड़ी मेहनत और निरंतरता बनाए रखना आवश्यक रहेगा।

कर्क राशि

नौवें भाव (भाग्य भाव) में शनि का प्रवेश मिला-जुला असर देगा। भाग्य का सहारा पाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

सिंह राशि

आठवें भाव में शनि का गोचर थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें और वाहन सावधानी से चलाएं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि, शोध कार्य या गूढ़ विद्याओं से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा।

कन्या राशि

सातवें भाव में शनि के प्रभाव से व्यापारिक साझेदारियों में सतर्कता बरतें। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और समझदारी बनाए रखें। व्यापारिक यात्राएं फलदायी हो सकती हैं, लेकिन कोई भी नया अनुबंध सोच-समझकर ही करें।

तुला राशि

छठे भाव में शनि का गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपके शत्रु परास्त होंगे और कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय शुभ रहेगा। नौकरी में आपकी मेहनत और लगन की सराहना होगी।

वृश्चिक राशि

पांचवें भाव में शनि का प्रवेश शिक्षा और प्रेम संबंधों में ध्यान केंद्रित करने की मांग करता है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक मेहनत करनी होगी। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। आर्थिक रूप से समय स्थिर रहेगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।

धनु राशि

चौथे भाव में शनि के प्रभाव के कारण पारिवारिक मामलों में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संपत्ति या वाहन खरीदने से पहले सभी कागजात जांच लें। कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव से मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए संतुलन बनाएं।

मकर राशि

तीसरे भाव में शनि का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक यात्राएं सफल रहेंगी और आपके संचार कौशल से नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी कार्यशैली में मजबूती और स्पष्टता आएगी।

कुंभ राशि

दूसरे भाव (धन भाव) में शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपकी आर्थिक योजनाओं को दिशा देगा। संचित धन में वृद्धि होगी, लेकिन वाणी में कठोरता से बचें ताकि पारिवारिक संबंधों पर बुरा असर न पड़े। खान-पान पर संयम रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें।

मीन राशि

आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में शनि का गोचर आत्म-मंथन और अनुशासन का समय लेकर आएगा। आपको अपने कार्यस्थल और व्यक्तिगत जीवन में अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। नियमित योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।

उपाय:

शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान शनि चालिसा का पाठ करना, शनिवार को तिल या सरसों के तेल का दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना सभी राशियों के लिए शुभ और फलदायी रहेगा।