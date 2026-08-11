  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 12 August horoscope in Hindi 2026
Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 12 August 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 12 August horoscope in Hindi 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 11 Aug 2026 (11:23 IST)
google-news
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 12 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।
लव: रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें। पार्टनर के विचारों का सम्मान करें।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। 
स्वास्थ्य: खानपान पर नियंत्रण रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपकी संवाद शैली (Communication Skills) से व्यापार में लाभ होगा।
लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: मानसिक तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: हरी चीजों (जैसे मूंग दाल) का दान करें।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। 
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: बारीक काम में ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों से बचें। बड़ा निवेश आज टालें।
स्वास्थ्य: त्वचा या जोड़ों की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा। 
धन: आर्थिक मामले सुलझेंगे। 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नियमित दिनचर्या का पालन करें।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल बांटें।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे।
लव: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें। 
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत होगी। 
धन: धन लाभ के योग हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: लिवर या पाचन क्रिया से जुड़ी सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आपकी मेहनत का फल आज मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। 
धन: आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति से जुड़े काम पूरे होंगे।
स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नए विचारों और प्रयोगों के लिए दिन अच्छा है। टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में कोई नया मोड़ आ सकता है।
धन: उधारी के लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा महसूस हो तो प्राणायाम का सहारा लें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।
लव: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें।
धन: अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: कफ या सर्दी की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय12 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

नाग पंचमी पर इन 5 उपायों से दूर होंगे कालसर्प और पितृदोष के दोष, जानें विधि

नाग पंचमी पर इन 5 उपायों से दूर होंगे कालसर्प और पितृदोष के दोष, जानें विधिश्रावण शुक्ल पंचमी पर नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 17 अगस्त 2026 सोमवार को यह पर्व मनाया जा रहा है। नाग पंचमी का दिन भगवान शिव, नाग देव की पूजा के साथ-साथ कुंडली में मौजूद कालसर्प दोष और पितृदोष के निवारण के लिए अत्यंत फलदाई माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यदि इस शुभ तिथि पर श्रद्धापूर्वक कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो इन दोषों के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। नाग पंचमी पर कालसर्प और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए 5 अचूक उपाय निम्नलिखित हैं:-

भारत में सूर्य ग्रहण का नजारा नहीं दिखेगा, लेकिन इन राशियों पर पड़ेगा असर, रहें सावधान

भारत में सूर्य ग्रहण का नजारा नहीं दिखेगा, लेकिन इन राशियों पर पड़ेगा असर, रहें सावधान12 अगस्त 2026 को वर्ष का दूसरा और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जल तत्व की राशि कर्क में लगने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 5 राशि के लोगों को इस ग्रहण से सावधान रहने की जरूरत हैं। इसके लिए दान करें और नीचे लिखित उपाय करें। सूर्य ग्रहण के बाद 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा। दोनों ग्रहण के बाद करीब 20 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है।

क्या सूर्य और चंद्र ग्रहण से आते हैं भूकंप? पुराने रिकॉर्ड से समझिए सच और क्या है आने वाली तबाही का दावा

क्या सूर्य और चंद्र ग्रहण से आते हैं भूकंप? पुराने रिकॉर्ड से समझिए सच और क्या है आने वाली तबाही का दावाभूकंप आने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के साथ-साथ सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों का गोचर माना जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार-भाटा (High Tide) बढ़ जाता है और जलस्तर में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के भीतर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों पर भी दबाव डालता है, जो भूकंप का कारण बन सकता है।

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–7 दालचीनी)

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–7 दालचीनी)भारतीय रसोई में कुछ मसाले ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति मात्रा से नहीं, बल्कि प्रभाव से पहचानी जाती है। वे अधिक दिखाई नहीं देते, परंतु उनके बिना स्वाद अधूरा लगता है। दालचीनी भी ऐसा ही एक मसाला है। इसकी हल्की-सी मात्रा पूरे व्यंजन की सुगंध, स्वाद और गरिमा को बदल देती है। यही विशेषता इसे केवल पाकशास्त्र का अंग नहीं रहने देती, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चिंतन में इसे सौंदर्य, संतुलन और परिष्कार के प्रतीक के रूप में भी स्थापित करती है।