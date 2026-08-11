Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 12 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 12 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।

लव: रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें। पार्टनर के विचारों का सम्मान करें।

धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: खानपान पर नियंत्रण रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आपकी संवाद शैली (Communication Skills) से व्यापार में लाभ होगा।

लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है।

धन: निवेश के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: मानसिक तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: हरी चीजों (जैसे मूंग दाल) का दान करें।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: बारीक काम में ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं।

लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों से बचें। बड़ा निवेश आज टालें।

स्वास्थ्य: त्वचा या जोड़ों की समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

तुला राशि (Libra)

करियर: साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।

लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा।

धन: आर्थिक मामले सुलझेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नियमित दिनचर्या का पालन करें।

उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल बांटें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे।

लव: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।

स्वास्थ्य: भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी।

लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत होगी।

धन: धन लाभ के योग हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: लिवर या पाचन क्रिया से जुड़ी सावधानी बरतें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आपकी मेहनत का फल आज मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।

लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

धन: आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति से जुड़े काम पूरे होंगे।

स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों का ध्यान रखें।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: नए विचारों और प्रयोगों के लिए दिन अच्छा है। टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में कोई नया मोड़ आ सकता है।

धन: उधारी के लेनदेन से बचें।

स्वास्थ्य: अनिद्रा महसूस हो तो प्राणायाम का सहारा लें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।

लव: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें।

धन: अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: कफ या सर्दी की समस्या हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।