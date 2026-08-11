Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 12 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 12 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें।
लव: रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें। पार्टनर के विचारों का सम्मान करें।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: खानपान पर नियंत्रण रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपकी संवाद शैली (Communication Skills) से व्यापार में लाभ होगा।
लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: मानसिक तरोताजा महसूस करेंगे।
धन: निवेश के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: मानसिक तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: हरी चीजों (जैसे मूंग दाल) का दान करें।
कर्क राशि (Cancer)
करियर: वर्कप्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: भावुकता में आकर कोई फैसला न लें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव रखें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।
सिंह राशि (Leo)
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
उपाय: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
कन्या राशि (Virgo)
करियर: बारीक काम में ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों से बचें। बड़ा निवेश आज टालें।
स्वास्थ्य: त्वचा या जोड़ों की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
तुला राशि (Libra)
करियर: साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है।
लव: पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बीतेगा।
धन: आर्थिक मामले सुलझेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नियमित दिनचर्या का पालन करें।
उपाय: छोटी कन्याओं को टॉफी या फल बांटें।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ेंगे। कठिन चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेंगे।
लव: पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: पार्टनर के साथ लंबी बातचीत होगी।
धन: धन लाभ के योग हैं। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: लिवर या पाचन क्रिया से जुड़ी सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।
मकर राशि (Capricorn)
करियर: आपकी मेहनत का फल आज मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: आर्थिक मजबूती आएगी। संपत्ति से जुड़े काम पूरे होंगे।
स्वास्थ्य: घुटनों या हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: नए विचारों और प्रयोगों के लिए दिन अच्छा है। टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में कोई नया मोड़ आ सकता है।
धन: उधारी के लेनदेन से बचें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा महसूस हो तो प्राणायाम का सहारा लें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा महसूस हो तो प्राणायाम का सहारा लें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें।
मीन राशि (Pisces)
करियर: रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन दिन है।
लव: पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें।
धन: अचानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: कफ या सर्दी की समस्या हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।