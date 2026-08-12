Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 13 राशियों का राशिफल (13 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 13 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 13 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी। पुराने काम पूरे होने से अधिकारी वर्ग खुश रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, आलस्य से बचें।

उपाय: केला के वृक्ष की पूजा करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरी-पेशा लोगों को संयम रखने की आवश्यकता है।

लव: पार्टनर के साथ छोटा-मोटा मनमुटाव संभव है।

धन: अचानक कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है।

स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही के कारण पेट की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स या विचारों पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह रहेगा।

धन: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। भविष्य के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं।

स्वास्थ्य: गले में खराश या मौसम के असर से जुकाम हो सकता है।

उपाय: मंदिर में मिठाई का दान करें।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आपके नेतृत्व गुण उभरकर सामने आएंगे। व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।

लव: अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहें। उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।

धन: आय में वृद्धि होगी। शेयर बाजार या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कामकाज में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। सहकर्मियों से विवाद से बचें और अपने काम पर ध्यान दें।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: अनावश्यक सामान की खरीदारी से बचें। बजट का सख्ती से पालन करें।

स्वास्थ्य: थकान या पैर दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालें।

तुला राशि (Libra)

करियर: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत फलदायी रहेगा।

लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक शाम बिता सकते हैं।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: जरूरतमंदों में पीले चावल या कढ़ी-चावल बांटे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त रहेगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं।

धन: अचल संपत्ति में निवेश के योग हैं। पैसों के मामलों में सावधानी से कदम उठाएं।

स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।

उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

लव: लव लाइफ खुशहाल रहेगी।

धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।

उपाय: भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: काम में दबाव महसूस हो सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को तय करके ही काम शुरू करें।

लव: पार्टनर की बातों को गंभीरता से लें।

धन: उधारी के लेनदेन से बचें। आज किसी को बड़ा कर्ज न दें।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या जोड़ों की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं। नए लोगों से जुड़कर काम विस्तार पा सकता है।

लव: सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, साथ ही मनोरंजन पर भी खर्च होगा।

स्वास्थ्य: नींद पूरी लें। स्क्रीन टाइम कम करें।

उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को पढ़ने की सामग्री का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन समस्याओं का समाधान निकालेंगे।

लव: रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ होगा। किसी पुरानी योजना से अचानक धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: चने की दाल और गुड़ का दान करें।