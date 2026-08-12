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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 13 राशियों का राशिफल (13 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 13 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 13 August horoscope in Hindi
Written By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (12:29 IST)
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मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 13 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी। पुराने काम पूरे होने से अधिकारी वर्ग खुश रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा। 
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, आलस्य से बचें।
उपाय: केला के वृक्ष की पूजा करें।
 
वृषभ राशि (Taurus)
करियर: व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। नौकरी-पेशा लोगों को संयम रखने की आवश्यकता है।
लव: पार्टनर के साथ छोटा-मोटा मनमुटाव संभव है।
धन: अचानक कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही के कारण पेट की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें।
 
मिथुन राशि (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स या विचारों पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह रहेगा।
धन: पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
 
कर्क राशि (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी पहचान बढ़ेगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। भविष्य के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: गले में खराश या मौसम के असर से जुकाम हो सकता है।
उपाय: मंदिर में मिठाई का दान करें।
 
सिंह राशि (Leo)
करियर: आपके नेतृत्व गुण उभरकर सामने आएंगे। व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।
लव: अपने पार्टनर के प्रति अधिक संवेदनशील रहें। उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।
धन: आय में वृद्धि होगी। शेयर बाजार या पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान रहेंगे। 
उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जप करें।
 
कन्या राशि (Virgo)
करियर: कामकाज में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। सहकर्मियों से विवाद से बचें और अपने काम पर ध्यान दें।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: अनावश्यक सामान की खरीदारी से बचें। बजट का सख्ती से पालन करें।
स्वास्थ्य: थकान या पैर दर्द की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालें।
 
तुला राशि (Libra)
करियर: रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत फलदायी रहेगा।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक शाम बिता सकते हैं। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: जरूरतमंदों में पीले चावल या कढ़ी-चावल बांटे।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त रहेगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं। 
धन: अचल संपत्ति में निवेश के योग हैं। पैसों के मामलों में सावधानी से कदम उठाएं।
स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है।
उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
 
धनु राशि (Sagittarius)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव लाइफ खुशहाल रहेगी।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
उपाय: भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें।
 
मकर राशि (Capricorn)
करियर: काम में दबाव महसूस हो सकता है। अपनी प्राथमिकताओं को तय करके ही काम शुरू करें।
लव: पार्टनर की बातों को गंभीरता से लें।
धन: उधारी के लेनदेन से बचें। आज किसी को बड़ा कर्ज न दें।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या जोड़ों की पुरानी समस्या परेशान कर सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं।
 
कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं। नए लोगों से जुड़कर काम विस्तार पा सकता है।
लव: सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, साथ ही मनोरंजन पर भी खर्च होगा।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें। स्क्रीन टाइम कम करें।
उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को पढ़ने की सामग्री का दान करें।
 
मीन राशि (Pisces)
करियर: अपनी बौद्धिक क्षमता से कठिन समस्याओं का समाधान निकालेंगे। 
लव: रिश्ते में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ होगा। किसी पुरानी योजना से अचानक धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: चने की दाल और गुड़ का दान करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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