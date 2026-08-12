Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 13 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 13 अगस्त 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

गुरुवार, 13 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

इस दिन से श्रावण का शुक्ल पक्ष आरंभ होता है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है।

गुरुवार का विशेष संयोग होने से आज का दिन (भगवान श्री हरि विष्णु एवं देवगुरु बृहस्पति और महादेव) तीनों की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार

तिथि: शुक्‍ल प्रतिपदा

पक्ष: शुक्‍ल पक्ष

मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: मघा प्रात: 04:38 से 14 अगस्त तक

योग: वरीयान् दोपहर 12:16 तक, उसके बाद परिघ

करण: किंस्तुघ्न सुबह 09:50 तक, बव रात्रि 20:41 तक, उसके बाद बालव

चन्द्र राशि: सिंह राशि में

सूर्य राशि: कर्क राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:18 से दोपहर 01:09 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:51 से 03:43 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:49 से 05:34 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:19 से 03:55 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 06:19 से 07:55 तक

गुलिक काल: सुबह 09:31 से 11:07 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!