Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 09 April 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

9 अप्रैल 2026, गुरुवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है।

9 अप्रैल 2026: आज का पंचांग

तिथि: सप्तमी - दोपहर 11:42 एएम तक, उसके बाद अष्टमी।

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)।

वार: गुरुवार।

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा - दोपहर 02:26 पीएम तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा।

योग: शिव - रात 09:34 पीएम तक, उसके बाद सिद्ध।

करण: वणिज - दोपहर 11:42 एएम तक, फिर विष्टि (भद्रा)।

चंद्र राशि: धनु - रात 08:24 पीएम तक, उसके बाद मकर।

सूर्य राशि: मीन।

आज के शुभ और अशुभ समय

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:47 एएम से 12:37 पीएम

अमृत काल- 09:37 एएम से 11:13 एएम

ब्रह्म मुहूर्त-04:23 एएम से 05:10 एएम

राहुकाल (अशुभ समय)-01:55 पीएम से 03:30 पीएम

यमगण्ड- 06:03 एएम से 07:38 एएम

गुलिक काल-09:12 एएम से 10:47 एएम



आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

गुरुवार व्रत: आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल और गुड़ अर्पित करना चाहिए। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

भद्रा काल: आज दोपहर 11:42 एएम से रात 11:09 पीएम तक भद्रा रहेगी। भद्रा के दौरान मांगलिक कार्यों (जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश) की मनाही होती है, लेकिन भक्ति और पूजा-पाठ किया जा सकता है।