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Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 8 अप्रैल 2026 (10:19 IST)

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं?

अक्षय तृतीया से संबंधित बेहतरीन फोटो
What to do on Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया हिन्दू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पवित्र दिन है। यह दिन खासतौर पर धन, समृद्धि, व्यापार, नए कार्यों और दान के लिए जाना जाता है। 'अक्षय' का अर्थ है अविनाशी, यानी इस दिन किए गए अच्छे कार्य हमेशा बढ़ते रहते हैं और कभी घटते नहीं। हर साल अप्रैल या मई महीने में आने वाली अक्षय तृतीया को खासतौर पर सोना, चांदी, नया व्यवसाय, दान और पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इसके अलावा, यह दिन नवीन शुरुआत, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी आदर्श होता है।ALSO READ: अक्षय तृतीया पर क्यों होता है अबूझ मुहूर्त? जानिए इसका रहस्य
 
  • आखा तीज पर क्या करें
  • अक्षय तृतीया पर क्या न करें
 

यहां इस विशेष दिन के लिए कुछ मुख्य कार्य 'क्या करें' और 'क्या न करें' इसके बारे में महत्वूर्ण जानकारी दी जा रही है:

 

आखा तीज पर क्या करें

1. सोना या नई वस्तु खरीदना: अक्षय तृतीया या आखा तीज की परंपरा के अनुसार इस दिन सोना खरीदना समृद्धि का प्रतीक है। यदि सोना नहीं खरीद सकते, तो चांदी, नए बर्तन या कोई भी धातु की वस्तु खरीदना शुभ होता है।
 
2. पवित्र स्नान: संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। घर पर भी पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना शुभ रहता है।
 
3. भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा: इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। उन्हें पीले फूल, तुलसी और सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 
4. पितृ तर्पण: अक्षय तृतीया पर अपने पूर्वजों (पितरों) के नाम पर जल और अन्न का दान करना उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
 
5. नया व्यापार: यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो यह दिन सबसे उत्तम है।
 
6. दान-पुण्य: इस दिन दान का सबसे अधिक महत्व है। जल से भरे घड़े, सत्तू, गुड़, घी, अनाज, फल और वस्त्रों का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।ALSO READ: अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाब
 

अक्षय तृतीया पर क्या न करें

1. क्रोध और कलह: इस दिन घर में शांति बनाए रखें। अपशब्द कहने, झगड़ा करने या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, वरना घर से लक्ष्मी चली जाती हैं।
 
2. अंधेरा न रखें: शाम के समय घर के मुख्य द्वार और मंदिर में अंधेरा न रहने दें। दीपक जलाकर रोशनी अवश्य करें।
 
3. तामसिक भोजन का त्याग: इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें।
 
4. उधार न लें: कोशिश करें कि इस दिन आप किसी से कर्ज न लें। माना जाता है कि इस दिन शुरू किया गया ऋण 'अक्षय' (कभी खत्म न होने वाला) हो सकता है।
 
5. खाली हाथ न लौटें: यदि आप इस दिन खरीदारी करने गए हैं, तो खाली हाथ घर न आएं। कुछ न कुछ- जैसे कि थोड़ा सा सेंधा नमक या मिट्टी का दीपक ही सही, अपनी क्षमतानुसार घर अवश्य लेकर जरूर आएं।
 
एक छोटा सा टिप: अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का नया घड़ा खरीदकर उसमें पानी भरकर प्यासों को पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अक्षय तृतीया आने वाली है, अभी से कर लें ये 6 खास तैयारी
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