बुधवार, 8 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

हैप्पी बर्थ डे पर खूबसूरत केक की आकर्षक फोटो
09 April Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 9 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं?
 

आपका जन्मदिन: 9 अप्रैल

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनो में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2027, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। 
 
परिवार और रिलेशन: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
महत्वपूर्ण कार्य: आज कई योजनाओं में सफलता मिलेगी। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar): एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं।
 
जयराम रमेश (Jairam Ramesh): प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री। 
 
जया बच्चन (Jaya Bachchan): एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ हैं।
 
शरन रानी  (Sharan Rani): ‘हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत’ की विद्वान् और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका। 
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Guru Arjun Dev Ji: गुरु अर्जन देव जी का इतिहास क्या है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातें

Vaishakh maas 2026: वैशाख मास प्रारंभ, जानें इस विशेष माह की 10 खास बातेंVaishakh month 2026: वैशाख मास हिन्दू पंचांग का दूसरा महीना है, जो चैत्र मास के बाद आता है। यह माह विशेष रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख का नाम 'वैशाख' नक्षत्र या सूर्य की स्थिति के अनुसार पड़ा है। हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति में यह महीना नई शुरुआत, पूजा-अर्चना और उत्सवों के लिए विशेष महत्व रखता है।

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाब

अक्षय तृतीया 2026 कब है- 19 या 20 अप्रैल? तिथि को लेकर कंफ्यूजन का जानिए सही जवाबAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर यह भ्रम अक्सर तब होता है जब कोई तिथि दो दिनों के बीच विभाजित हो जाती है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया की स्थिति को समझने के लिए हमें वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के प्रारंभ और अंत समय को देखना होगा। यहां इस भ्रम का मुख्य कारण और सही तारीख दी गई है।

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?

Akshaya tritiya 2026: अक्षय तृतीया कब है?Akshaya tritiya 2026 kab hai: वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किए गए कार्य का कभी क्षय नहीं होता इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है अर्थात मुहूर्त देखकर कार्य करने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व पंचांग भेद से 19 अप्रैल बता रहे हैं, लेकिन उदयातिथि के अनुसार 20 अप्रैल, सोमवार को रहेगा। इस दिन दान-पुण्य, स्वर्ण खरीद और नए कार्यों की शुरुआत के लिए 'अबूझ मुहूर्त' (पूरा दिन शुभ) रहता है।

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांति

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांतिKharmas importance and remedy in astrology: खरमास जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा समय माना जाता है जब शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते, लेकिन पूजा, दान और पितृ तर्पण के लिए यह अत्यंत फलदायी होता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय पितरों/ पूर्वजों को शांति देने वाले माने जाते हैं। यहां जानिए 5 प्रभावी उपाय...

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्ट

April 2026 festivals: अप्रैल माह 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की लिस्टImportant festivals in April 2026: अप्रैल 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने हनुमान जयंती, अक्षय तृतीया और बैशाखी जैसे बड़े पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही 3 अप्रैल से वैशाख माह का भी आरंभ हो रहा है। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों के लिए अप्रैल 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहारों की विस्तृत सूची दी गई है...

और भी वीडियो देखें

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

09 April Birthday: आपको 9 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!09 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 09 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 9 अप्रैल 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 09 अप्रैल...

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Satuvai Amavasya 2026: सतुवाई अमावस्या 2026 कब है, जानें मुहूर्त, महत्व और पूजा विधिSatuvai Amavasya rituals and timing: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख मास की अमावस्या को सतुवाई अमावस्या कहा जाता है। इसे दर्श तथा अन्वाधान अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सत्तू का दान करने और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की विशेष परंपरा है, जिस कारण इसे यह नाम मिला है। वर्ष 2026 में सतुवाई अमावस्या की महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है:

मई-जून में शुरू होगा विनाशकारी खप्पर योग, पिछले साल इस योग में हुआ था भारत-पाक युद्ध

मई-जून में शुरू होगा विनाशकारी खप्पर योग, पिछले साल इस योग में हुआ था भारत-पाक युद्धपिछले साल यानी वर्ष 2025 में 15 मार्च से 11 जून और इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बना था। सभी ने देखा है कि इसी दौरान ईरान-इजराल का युद्ध और फिर भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस वर्ष भी ऐसा ही योग 1 मई से 29 जून के बीच बन रहा है। इसी दौरान अधिकमास भी रहेगा और अन्य कई अशुभ योगों का निर्माण भी होगा।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं?

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या नहीं?Akshaya Tritiya celebration ideas: अक्षय तृतीया या आखा तीज को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और 'अबूझ मुहूर्त' यानी बिना मुहूर्त देखे कोई भी काम शुरू करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे 'अक्षय' कहा जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com