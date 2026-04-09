Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 09 April 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, ध्यान और धैर्य आवश्यक है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा।
वृषभ (Taurus)
करियर: मेहनत का परिणाम संतोषजनक रहेगा, वरिष्ठ सहयोग करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
धन: धन निवेश में लाभ पाने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
कर्क (Cancer)
करियर: जॉब कर रहे लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।
लव: प्रेमीजन तथा परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: कारोबार के आय में अचानक वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: दूध का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे।
स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में काम का अधिक दबाव रहेगा, धैर्य बनाए रखें।
लव: आपसी रिश्तों में समझदारी जरूरी है।
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: नौकरी कर रहे जातकों को सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।
धन: बढ़ते कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपको सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव तथा फैमिली के रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा को प्रोजेक्ट या नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: लाइफ पार्टनर का आज सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: आपसी रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: बाहरी खर्च आज कम रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपको आज कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।
धन: व्यापार में धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।