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Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 9 अप्रैल 2026 (10:05 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (9 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 09 April 2026 : करियर: आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, ध्यान और धैर्य आवश्यक है।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: मेहनत का परिणाम संतोषजनक रहेगा, वरिष्ठ सहयोग करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्त्र दान करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
धन: धन निवेश में लाभ पाने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें।ALSO READ: Guru Arjun Dev Ji: गुरु अर्जन देव जी का इतिहास क्या है?
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: जॉब कर रहे लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के संकेत हैं।
लव: प्रेमीजन तथा परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: कारोबार के आय में अचानक वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: दूध का दान करें।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के अवसर बनेंगे।
स्वास्थ्य: फिट और ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: ऑफिस में काम का अधिक दबाव रहेगा, धैर्य बनाए रखें।
लव: आपसी रिश्तों में समझदारी जरूरी है।
धन: बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं।

 

तुला (Libra)

 
करियर: नौकरी कर रहे जातकों को सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग रोमांटिक समय बितेगा।
धन: बढ़ते कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।
उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आपको सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: लव तथा फैमिली के रिश्तों में सुधार होगा।
धन: अचानक धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: नौकरीपेशा को प्रोजेक्ट या नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: लाइफ पार्टनर का आज सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।
लव: आपसी रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: बाहरी खर्च आज कम रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में उतार-चढ़ाव रहेगा।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: आपको आज कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
लव: प्रेम जीवन खुशहाल बना रहेगा।
धन: व्यापार में धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
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