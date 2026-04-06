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Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (16:48 IST)

बुध का मीन राशि में गोचर, क्या होगा 12 राशियों पर इसका असर

Mercury Transit in Pisces:The image features Lord Budh and the planet Mercury, along with the logo of the Pisces zodiac sign.
11 अप्रैल 2026 को बुद्धि के कारक बुध अपने मित्र शनि की राशि छोड़कर गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मीन बुध की नीच राशि मानी जाती है, इसलिए 30 अप्रैल तक का यह सफर सभी 12 राशियों के लिए बड़े दिमागी और व्यवहारिक बदलाव लेकर आएगा। चलिए जानते हैं कि किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ रहेगा।
 
  • अत्यधिक शुभ: वृषभ, कन्या, कुंभ
  • मिला-जुला: मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु
  • सतर्क रहें: मेष, सिंह, तुला, मकर, मीन
 

1. मेष: सेहत और सतर्कता

यह समय थकान और अनिद्रा दे सकता है। एलर्जी से बचें। खर्चों में अचानक उछाल आएगा, इसलिए बजट थाम कर चलें। ऑफिस में विरोधियों से उलझने के बजाय शांति से काम निकालें।
 

2. वृषभ: मुनाफे की लहर

आर्थिक रूप से यह 'गोल्डन पीरियड' है। पुराने निवेश फल देंगे और कमाई के नए जरिए खुलेंगे। लव लाइफ में गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में मधुरता घुलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय शानदार है।
 

3. मिथुन: करियर और कॉन्फिडेंस

कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि का लोहा माना जाएगा, लेकिन अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) से बचें। घर में खुशहाली रहेगी। प्रॉपर्टी के कागजात संभालकर रखें, उलझनें हो सकती हैं।
 

4. कर्क: नई उड़ान और शौक

विदेश जाने या उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वालों के लिए रास्ते खुलेंगे। आपकी रचनात्मकता (Creativity) बढ़ेगी। राइटिंग या सोशल मीडिया के क्षेत्र में नाम और पैसा दोनों मिल सकते हैं।
 

5. सिंह: सावधानी हटी, दुर्घटना घटी

आर्थिक जोखिम न लें, बड़ी डील अटक सकती है। ऑफिस में सीनियर से बहस नौकरी पर भारी पड़ सकती है। हालांकि, अध्यात्म और रिसर्च के कामों में आपकी रुचि और ज्ञान बढ़ेगा।
 

6. कन्या: प्रमोशन और प्रगति

राशि स्वामी का गोचर आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगा। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन और पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। बस मानसिक थकान से बचें।
 

7. तुला: संघर्ष से सफलता

भाग्य भाव के स्वामी का छठे घर में जाना संघर्ष बढ़ाएगा। मेहनत का फल देरी से मिलेगा। सेहत का ख्याल रखें, खासकर खान-पान का। ऑफिस में अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें।
 

8. वृश्चिक: लॉटरी और लाभ

शेयर बाजार या निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है। लव लाइफ में रोमांस तो रहेगा, लेकिन शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी।
 

9. धनु: वर्क-लाइफ बैलेंस

पारिवारिक स्थितियां आपके करियर को प्रभावित करेंगी। जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। माता का सहयोग मिलेगा और घर में नए आइडियाज पर काम होगा।
 

10. मकर: संवाद का जादू

आपकी बातचीत का तरीका ही आपको जीत दिलाएगा। विरोधियों से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट से बचें। कानून और प्रशासन से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
 

11. कुंभ: रहस्यमयी वाणी और धन

आपकी बातों में गजब का आकर्षण रहेगा। अचानक कहीं से फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।
 

12. मीन: खुद पर फोकस

बुध आपकी ही राशि में हैं, जिससे आपकी सोच तेज होगी। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। बिजनेस में बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। पार्टनर के साथ ईगो (Ego) की लड़ाई से बचें।
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