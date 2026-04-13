Varuthini Ekadashi 2026: वरूथिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा

Vaishakh Ekadashi muhurat 2026: वरूथिनी एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और रोग-मुक्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वरूथिनी एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह जीवन में धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है।ALSO READ: कष्टों से मुक्ति चाहिए? हनुमान जयंती के दिन कर लें ये 3 गुप्त उपाय, बजरंगबली तुरंत सुनेंगे पुकार वरूथिनी एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यह व्रत वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और रोग-मुक्ति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वरूथिनी एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह जीवन में धन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है।

वरूथिनी एकादशी 2026 कब है, जानें मुहूर्त

वरूथिनी एकादशी पारण 2026

अन्य शुभ समय

इस दिन भक्त लोग सुबह-सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उपवास रखते हैं और एकादशी कथा सुनते हैं। वरूथिनी एकादशी के दिन सत्संग, ध्यान और भजन-कीर्तन का भी विशेष महत्व है।

वरूथिनी एकादशी 2026 कब है, जानें मुहूर्त

वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ- 13 अप्रैल, 2026 को 01:16 ए एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त- 14 अप्रैल, 2026 को 01:08 ए एम बजे।

वरूथिनी एकादशी व्रत सोमवार, अप्रैल 13, 2026 को रखा जाएगा।

वरूथिनी एकादशी पारण समय

2026

पारण (व्रत तोड़ने का) समय- 14 अप्रैल को 06:54 ए एम से 08:31 ए एम तक।

पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय - 06:54 ए एम पर।

अन्य शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- 04:28 ए एम से 05:13 ए एम।

अभिजित मुहूर्त - 11:56 ए एम से 12:47 पी एम।

विजय मुहूर्त- 02:30 पी एम से 03:21 पी एम।

गोधूलि मुहूर्त- 06:44 पी एम से 07:07 पी एम।