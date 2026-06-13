Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 15 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 15 June horoscope in Hindi 2026: करियर: आज ऑफिस में चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें।

लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: निवेश से लाभ संभव है, पर जल्दबाजी न करें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर खर्चों में संयम रखें।

स्वास्थ्य: पाचन या हल्की गैस की समस्या हो सकती है।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना।

लव: साथी के साथ संवाद से संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन लाभ संभव है, पर निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।

लव: साथी के साथ तालमेल और समझ बढ़ेगी।

धन: अचानक खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी की संभावना।

उपाय: दूध का दान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा।

धन: आय में वृद्धि संभव है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा। टीम वर्क अच्छा रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: निवेश लाभकारी रहेगा।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।

7. तुला (Libra)

करियर: कामकाज में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।

लव: संबंधों में सामंजस्य अच्छा रहेगा।

धन: खर्च नियंत्रित रखें।

स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।

उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: जोखिम उठाने का समय अच्छा है।

लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।

उपाय: नीले या काले कपड़े पहनें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति की संभावना।

लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।

धन: निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।

उपाय: पीले चने का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।

लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।

धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी।

उपाय: काले तिल का दान करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।

लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।

धन: खर्च नियंत्रित रखें।

स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: चावल का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नए अवसर मिलेंगे, ध्यान केंद्रित रखें।

लव: भावनात्मक समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: आंखों और दृष्टि का ध्यान रखें।