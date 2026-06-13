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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Attractive Daily Horoscope 2026 giving information about 12 zodiac signs through images

1. मेष (Aries)

 
Today 15 June horoscope in Hindi 2026: करियर: आज ऑफिस में चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें।
लव: रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: निवेश से लाभ संभव है, पर जल्दबाजी न करें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता और समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, पर खर्चों में संयम रखें।
स्वास्थ्य: पाचन या हल्की गैस की समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: नए प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां मिलने की संभावना।
लव: साथी के साथ संवाद से संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन लाभ संभव है, पर निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: आज धार्मिक ग्रंथ पढ़ें।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से सराहना मिल सकती है।
लव: साथी के साथ तालमेल और समझ बढ़ेगी।
धन: अचानक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या एलर्जी की संभावना।
उपाय: दूध का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: पदोन्नति या सम्मान मिलने की संभावना।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बढ़ेगा।
धन: आय में वृद्धि संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा और उत्साह बनाए रखें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। टीम वर्क अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: निवेश लाभकारी रहेगा।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की संभावना।

 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कामकाज में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: संबंधों में सामंजस्य अच्छा रहेगा।
धन: खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: जोड़ों और हड्डियों का ध्यान रखें।
उपाय: आज गायत्री मंत्र का जाप करें।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: जोखिम उठाने का समय अच्छा है। 
लव: रोमांटिक जीवन में उत्साह बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खान-पान पर ध्यान दें।
उपाय: नीले या काले कपड़े पहनें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: पेशेवर जीवन में उन्नति की संभावना।
लव: संबंधों में समझ और मधुरता बढ़ेगी।
धन: निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचें।
उपाय: पीले चने का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: मेहनत का परिणाम मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा।
लव: सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बन सकते हैं।
धन: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य, हल्का व्यायाम लाभकारी।
उपाय: काले तिल का दान करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: स्थिरता और संतुलन बना रहेगा।
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: चावल का दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: नए अवसर मिलेंगे, ध्यान केंद्रित रखें।
लव: भावनात्मक समझ बढ़ेगी।
धन: आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: आंखों और दृष्टि का ध्यान रखें।
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वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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